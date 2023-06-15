«Брайтон» хочет 120 млн фунтов за Кайседо. «Челси» может включить Галлахера в сделку

У «Челси» могут возникнуть сложности с приобретением Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Telegraph, лондонцы являются фаворитами в борьбе за хавбека « » и опережают в том числе «Баварию».

Но переговоры могут оказаться очень тяжелыми, поскольку владелец «чаек» Тони Блум оценивает 21-летнего футболиста в 120 миллионов фунтов. Ни один клуб не собирается столько платить за полузащитника, но «синим» в любом случае придется отдать заметно больше 80 млн.

« » готов включить в сделку нескольких игроков, в том числе, возможно, хавбека Конора Галлахера.