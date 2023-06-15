«Брайтон» хочет 120 млн фунтов за Кайседо. «Челси» может включить Галлахера в сделку

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

У «Челси» могут возникнуть сложности с приобретением Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Telegraph, лондонцы являются фаворитами в борьбе за хавбека «Брайтона» и опережают в том числе «Баварию».

Но переговоры могут оказаться очень тяжелыми, поскольку владелец «чаек» Тони Блум оценивает 21-летнего футболиста в 120 миллионов фунтов. Ни один клуб не собирается столько платить за полузащитника, но «синим» в любом случае придется отдать заметно больше 80 млн.

«Челси» готов включить в сделку нескольких игроков, в том числе, возможно, хавбека Конора Галлахера.

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21 комментарий

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Carver
Брайтону нужно брать не деньгами, а игроками, потому что даже с этими 120 лямами найти замену игрокам основы будет сложно, а вот из третьего состава Челси можно набрать приличных игроков.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пирс Морган
Брайтон понял, кого можно развести на бабло
С Поттером, Кукурельей уже прокатило
+6
0
+6
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Lionel Andres Messi 10
Ни один клуб не собирается столько платить за полузащитника, но «синим» в любом случае придется отдать заметно больше 80 млн.
__
Смешной абзац.
+7
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Пирс Морган
Брайтон понял, кого можно развести на бабло
+5
-2
+3
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SaH4r.
Боули: 150 миллионов и Галлахера в подарок!
+4
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falkao2013
120 млн? Нормально так взлетел рынок,если за Кайседо такую сумму просят.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Зачем 120, когда Тодд даст все 240
+3
-2
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savik-A.M.
Я уже по заголовку подумал , что они ещё и солиста oasis впридачу хотят )
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Акира_1
Ответ SaH4r.
челси пробивает очередное дно🤦🏻‍♂️
Челси что ль цену такую установил за игрока с одним сезоном? 🤭
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psycho
надо больше просить, деньги есть
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Акира_1
Брайтон предлагает за молодого Колвилла 40 лямов, а Кайседо 120 и Кукурелья 60. Просто цирк. И главное виноват только Боэли.
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SaH4r.
Ответ Carver
Брайтону нужно брать не деньгами, а игроками, потому что даже с этими 120 лямами найти замену игрокам основы будет сложно, а вот из третьего состава Челси можно набрать приличных игроков.
кстати народ, он не шутит, у Челси и вправду почти 30 игроков
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f0rmoceft
Ответ Carver
Брайтону нужно брать не деньгами, а игроками, потому что даже с этими 120 лямами найти замену игрокам основы будет сложно, а вот из третьего состава Челси можно набрать приличных игроков.
Полностью согласен, можно несколько приличных игроков взять
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Пирс Морган
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С Поттером, Кукурельей уже прокатило
Ну, ребятки нашли золотую жилу
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