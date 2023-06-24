Агент Тонали: «Ньюкасл» – идеальный проект для Сандро. Сделка поможет финансам «Милана»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия агенты Сандро Тонали Футбол

Агент Сандро Тонали прокомментировал переход игрока в «Ньюкасл».

«Это отличная сделка, «Ньюкасл» – идеальный проект для Тонали.

«Ньюкасл» хотел заполучить Сандро как ключевой трансфер любой ценой.

Он станет ключевым игроком для команды. Эта сделка также поможет финансам «Милана» и «Брешии», – сказал Джузеппе Ризо.

Напомним, ранее стало известно, что Тонали переходит в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро и бонусы.

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2 комментария

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Cruel Snake
«Милан» должен был его любой ценой удержать, но деньги для них важнее. Большое количество зелёных бумажек творят чудеса
+6
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ya_za_ac_milan
Ризо если я не ошибаюсь ещё и агент Фратези. Так что подписание Фратези вопрос времени.
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