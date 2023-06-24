Агент Тонали: «Ньюкасл» – идеальный проект для Сандро. Сделка поможет финансам «Милана»
Агент Сандро Тонали прокомментировал переход игрока в «Ньюкасл».
«Это отличная сделка, «Ньюкасл» – идеальный проект для Тонали.
«Ньюкасл» хотел заполучить Сандро как ключевой трансфер любой ценой.
Он станет ключевым игроком для команды. Эта сделка также поможет финансам «Милана» и «Брешии», – сказал Джузеппе Ризо.
Напомним, ранее стало известно, что Тонали переходит в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро и бонусы.
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