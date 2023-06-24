Агент Тонали: «Ньюкасл» – идеальный проект для Сандро. Сделка поможет финансам «Милана»

Агент Сандро Тонали прокомментировал переход игрока в «Ньюкасл».

«Это отличная сделка, «Ньюкасл» – идеальный проект для Тонали.

«Ньюкасл» хотел заполучить как ключевой трансфер любой ценой.

Он станет ключевым игроком для команды. Эта сделка также поможет финансам «Милана» и «Брешии», – сказал Джузеппе Ризо.

Напомним, ранее стало известно, что Тонали переходит в « » из « » за 70 млн евро и бонусы.