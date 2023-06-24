«Милан» может подписать Секо Фофана на замену Тонали. «Ланс» потребует 35 млн евро за хавбека

Теги Ланс Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Секо Фофана Сандро Тонали Футбол

Полузащитник Секо Фофана может перейти в «Милан».

Как сообщает Milan News со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» могут подписать игрока «Ланса» на замену переходящему в «Ньюкасл» Сандро Тонали

За трансфер 28-летнего футболиста французский клуб запросит 35 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Лиги 1 Фофана провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Однозначно надо брать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Ахахаха)) Россия 24 и правда включила Лебединое озеро 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
Зачем Лансу его продавать!? Ланс не Милан и ценит своего лидера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Кто то дербанит милан а кто то Ланс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Ответ Edwin_Hubble
Ахахаха)) Россия 24 и правда включила Лебединое озеро 🤣
Та ну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий