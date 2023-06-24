«Милан» может подписать Секо Фофана на замену Тонали. «Ланс» потребует 35 млн евро за хавбека

Полузащитник Секо Фофана может перейти в «Милан».

Как сообщает Milan News со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» могут подписать игрока « » на замену переходящему в «Ньюкасл» .

За трансфер 28-летнего футболиста французский клуб запросит 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.