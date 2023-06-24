«Милан» может подписать Секо Фофана на замену Тонали. «Ланс» потребует 35 млн евро за хавбека
Полузащитник Секо Фофана может перейти в «Милан».
Как сообщает Milan News со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» могут подписать игрока «Ланса» на замену переходящему в «Ньюкасл» Сандро Тонали.
За трансфер 28-летнего футболиста французский клуб запросит 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 Фофана провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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