УЕФА выразил сожаление УАФ из-за инцидента с флагом Украины на финале ЛЧ: «Это была неоправданная инициатива стюарда. Сделаем все, чтобы предотвратить подобное»

Теги Чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики УАФ Олимпийский стадион Ататюрка Политика Футбол

УЕФА обратился к УАФ после инцидента с флагом Украины на финале Лиги чемпионов.

Напомним, в интернет попало видео, на котором видно, как сотрудники стамбульского стадиона пытались отобрать у болельщика «Манчестер Сити» флаг Украины, с которым он пришел на стадион.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА в связи с этим инцидентом и получила ответ. 

«Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неоправданная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его начальству.

Конечно, мы сожалеем по поводу тех неудобств, которые доставил данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», – говорится в письме УЕФА, опубликованном на сайте УАФ.

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Стюард следовал принципу спорт вне политики. В отличие от всяких УЕФА.
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rigobersong
Ладно когда в МС Зинченко играл, флаг еще уместен, но тут он какое отношение к финалу имел?:)
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angry horse
Ответ Трент Резнор
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Истории☝️
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Геннадий Тёкин
Ответ HI MARS
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Написал чувак у которого на аватарке флаг очень похожий на матрас)).
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CoMoBo3
Ответ Бобынин
Ребят, только один вопрос: вы за кого, за жабу или за гадюку?
А им всё равно, им подавай зрелищ, до сих пор думают, что их ничего не касается 😎
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CVC
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Ответ Володя Кореньков
или постелить за место коврика возле дверей
нет, он токсичен)
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mishanya.kashnikov
Ответ CoMoBo3
А им всё равно, им подавай зрелищ, до сих пор думают, что их ничего не касается 😎
чë делать то, давай руководи
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CoMoBo3
Ответ Eden Hazard
Нормально все. А что не так? От того что у предпринимателя Пригожина крыша съехала, по твоему паника по всей стране началась?) Поймают, арестуют и все дела.
Главным 🤡 в этой ситуации, как и всегда, оказался многоходовочник 😎
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Йоахим Ференц
Ответ Гамарджоба Генацвале
Стюард следовал принципу спорт вне политики. В отличие от всяких УЕФА.
Тебе ,как кондукторше, виднее)
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juven
Ответ Трент Резнор
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видал как контрнаступленее идет?
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HI MARS
Ответ Трент Резнор
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CVC
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Ответ D-eisler@yandex.ru
вдруг кого то вырвало от некачественной еды и надо было вытереться? ты не подумал об этом?
а может у кого-то неожиданно понос начался, резкий как...как мыхо мудрег)))
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Прекрасная РФПЛ будущего
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Eden Hazard
А че не сожалели и не предотвращали когда они в Турции на матчах ЛЧ(не один раз) размахивали нацистскими флагами? Или им и это можно? Пожаловались, помню, на ДК, говорили что рассмотрят. Видимо, в этом УЕФА не нашла ничего предосудительного.
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Кашшай Чакырович
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Los Galácticos
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Трент Резнор
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