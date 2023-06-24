УЕФА выразил сожаление УАФ из-за инцидента с флагом Украины на финале ЛЧ: «Это была неоправданная инициатива стюарда. Сделаем все, чтобы предотвратить подобное»

УЕФА обратился к УАФ после инцидента с флагом Украины на финале Лиги чемпионов.

Напомним, в интернет попало видео, на котором видно, как сотрудники стамбульского стадиона пытались отобрать у болельщика «Манчестер Сити» флаг Украины, с которым он пришел на стадион.

Украинская ассоциация футбола ( ) обратилась в УЕФА в связи с этим инцидентом и получила ответ.

«Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неоправданная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его начальству.

Конечно, мы сожалеем по поводу тех неудобств, которые доставил данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», – говорится в письме , опубликованном на сайте УАФ.