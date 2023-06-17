«МЮ» подтвердил уход Джонса и Туанзебе, продлив вратарей Хитона и Бишопа. Клуб продолжает переговоры с Де Хеа о новом контракте
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитников Фила Джонса и Акселя Туанзебе.
Джонс покинул манкунианцев по истечении срока контракта.
31-летний англичанин выступал за «МЮ» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.
В минувшем сезоне Джонс не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.
Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек.
Также «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с Туанзебе.
С февраля 2023 года 25-летний англичанин выступал за «Сток Сити» на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча.
Аксель – воспитанник «МЮ». Он находился в системе клуба с 2005 года.
Кроме того, «МЮ» объявил о продолжении переговоров с Давидом Де Хеа о новом соглашении. 30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.
Также сообщается, что манкунианцы продлили контракты с голкиперами Томом Хитоном и Натаном Бишопом.
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