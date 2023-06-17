«МЮ» подтвердил уход Джонса и Туанзебе, продлив вратарей Хитона и Бишопа. Клуб продолжает переговоры с Де Хеа о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитников Фила Джонса и Акселя Туанзебе.

Джонс покинул манкунианцев по истечении срока контракта.

31-летний англичанин выступал за «МЮ» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в и Лигу Европы.

В минувшем сезоне не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек.

Также «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с .

С февраля 2023 года 25-летний англичанин выступал за «Сток Сити» на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча.

Аксель – воспитанник « ». Он находился в системе клуба с 2005 года.

Кроме того, «МЮ» объявил о продолжении переговоров с о новом соглашении. 30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.

Также сообщается, что манкунианцы продлили контракты с голкиперами Томом Хитоном и Натаном Бишопом.