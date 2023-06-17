«МЮ» подтвердил уход Джонса и Туанзебе, продлив вратарей Хитона и Бишопа. Клуб продолжает переговоры с Де Хеа о новом контракте

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон премьер-лига Англия трансферы Давид Де Хеа Фил Джонс Аксель Туанзебе Натан Бишоп Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитников Фила Джонса и Акселя Туанзебе.

Джонс покинул манкунианцев по истечении срока контракта.

31-летний англичанин выступал за «МЮ» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.

В минувшем сезоне Джонс не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек.

Также «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с Туанзебе.

С февраля 2023 года 25-летний англичанин выступал за «Сток Сити» на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча. 

Аксель – воспитанник «МЮ». Он находился в системе клуба с 2005 года.

Кроме того, «МЮ» объявил о продолжении переговоров с Давидом Де Хеа о новом соглашении. 30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.

Также сообщается, что манкунианцы продлили контракты с голкиперами Томом Хитоном и Натаном Бишопом.

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8 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Фил Джонс это был эталон обороны, этакий английский Мальдини, только у того были подкаты обычные, а у Джонса был подкат головой, причем удачный
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Спартак Уокер
Наконец-то Джонс ушёл
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Барыга блинами
Успехов локальной легенде Туанзебе. Всё таки в одном матче он реально выдал высокий уровень игры, когда убрал в карман Мбаппе.
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HI MARS
Джонс,Хитон,Бишоп хорошие фамилии для агентов спецслужб.Только Туанзебе как белая ворона тут
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Dm Kznts
там по ходу саудиты готовятся ДХ подписать.
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Oleg Olegov
"подтвердил уход Джонса и Туанзебе, продлив вратарей"

Все редакторы на ЕГЭ что ли?
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AJIewka Enjoy!
Хитон? Серьезно? 37 годиков…
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Dm Kznts
Ответ Фанат Сан-Марино
Фил Джонс это был эталон обороны, этакий английский Мальдини, только у того были подкаты обычные, а у Джонса был подкат головой, причем удачный
Фил Джонс это прежде всего эталон травмата.
У Оле Сульшера был переклин когда он его продил.
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