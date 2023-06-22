«МЮ» сделает 3-е предложение «Челси» по Маунту, но не готов тратить много на одного игрока. Клуб хочет усилить и другие позиции

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов сделать «Челси» третье предложение по Мэйсону Маунту.

Ранее «Челси» отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.

По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» готов улучшить предложение по Маунту. Однако из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей клуб не готов тратить слишком много денег на подписание одного игрока. Отмечается, что «МЮ» хочет усилить и другие позиции.

Ранее сообщалось, что в случае неудачи с трансфером Маунта «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Мойсеса Кайседо или Деклана Райса.

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25 комментариев

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Ivchev
Не готов тратить много на одного игрока.
* В случае неудачи переключиться на Райса или Кайседо.

У того кто пишет эти новости все хорошо с логикой???
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Акира_1
Додавить до 60 лямов и отправить сынка Лэмпарда куда подальше.
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Спартак Уокер
МЮ нужна хорошая защита
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Ivchev
Ответ Soul_m
Такие деньги берутся ещё и из расчёта сувенирки, трансляций и потенциала игрока в ЛЧ, так как там тоже деньги. Кейн например, даже с учётом отсутствия еврокубков, неплохую копеечку приносит Леви. Если Маунт выстрелит в МЮ, или начнет качественно играть в Челси, он способен принести на своём имени Бабло, а через год, продлить контракт. Его считают перспективным футболистом.
Маунт супер звезда что ли? На каком своём имени он может деньги принести?
Это далеко не звёздный игрок и популярность, даже в перспективе.
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forward1988
у игрока остался год по контракту,откуда такие безумные деньги? Если проект не хочет продавать в этом году, в следующем бесплатно уйдет,красная цена этого персонажа с годом 15 млн фунтов,остальное переплата
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krasno-siniyman
МЮ чтобы совершить качественный шаг в следующем сезоне, как раз так жизненно необходимо достаточно сильно потратится на трех игроков
Иначе пришедшие не будут отличаться от тех, кто должен уйти в это межсезонье
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Soul_m
Ответ Ivchev
Маунт супер звезда что ли? На каком своём имени он может деньги принести? Это далеко не звёздный игрок и популярность, даже в перспективе.
Не звездный, но добротный. У него очень хороший пас, а это то, что сейчас нужно тен Хагу. В Челси это понимают. Если он разыграется, то бабло начнет приносить на сувенирке. С учётом Китая и других азиатских стран, это нормальные деньги. Просят по совокупности, нужность тен Хагу, сувенирка, потенциал, ЛЧ. В АПЛ всегда цены завышены вдвое. Сейчас, ему цена 35 лямов, ну 40 максимум, но это АПЛ, так что умножай надвое. Там правда и доходы другие. Такие цены, российской логикой их мерить ошибочно.
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Soul_m
Ответ forward1988
у игрока остался год по контракту,откуда такие безумные деньги? Если проект не хочет продавать в этом году, в следующем бесплатно уйдет,красная цена этого персонажа с годом 15 млн фунтов,остальное переплата
Такие деньги берутся ещё и из расчёта сувенирки, трансляций и потенциала игрока в ЛЧ, так как там тоже деньги. Кейн например, даже с учётом отсутствия еврокубков, неплохую копеечку приносит Леви. Если Маунт выстрелит в МЮ, или начнет качественно играть в Челси, он способен принести на своём имени Бабло, а через год, продлить контракт. Его считают перспективным футболистом.
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Alexander Yavriantz
Ответ Born is the King
60+5 млн фунтов т.е 75 млн евро за год контракта
Столько МЮ не даст.
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
60+5 млн фунтов т.е 75 млн евро за год контракта
а сколько трансфер Стерлинга был также с годом контракта?
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Ivchev
Ответ Alexander Yavriantz
Был вчера слух, что за Райса могут предложить Магуайра+деньги. В целом выйдет дороже, но платить больше чем за Маунта не надо будет, так как Мага снизит требуемую сумму. Может даже лямов на 10 меньше надо будет уплатить.
Ну тогда те деньги которые планировали выручить за Магваера получается потраченные. И все равно мало денег будет на закрытие нескольких позиций. Останется лямов 60 на вратаря, форварда? Плюс Цз.
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Ivchev
Ответ kaviknat
Ну, может, он считает, то Райс и Кайседо стоят дешевле Маунта?
А... Он считает. Понятно. А информацией верной обзавестись, а не "считать" не надо?
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DolJun
Ответ Noob Saibot
Я не помню такого трансфера, чтоб приняли игрока+деньги
матич + 20 лям за давида луиза из бенфики в челси
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Noob Saibot
Ответ Alexander Yavriantz
Был вчера слух, что за Райса могут предложить Магуайра+деньги. В целом выйдет дороже, но платить больше чем за Маунта не надо будет, так как Мага снизит требуемую сумму. Может даже лямов на 10 меньше надо будет уплатить.
Я не помню такого трансфера, чтоб приняли игрока+деньги
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kaviknat
Ответ Ivchev
Не готов тратить много на одного игрока. * В случае неудачи переключиться на Райса или Кайседо. У того кто пишет эти новости все хорошо с логикой???
Ну, может, он считает, то Райс и Кайседо стоят дешевле Маунта?
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Alexander Yavriantz
Ответ Ivchev
Не готов тратить много на одного игрока. * В случае неудачи переключиться на Райса или Кайседо. У того кто пишет эти новости все хорошо с логикой???
Был вчера слух, что за Райса могут предложить Магуайра+деньги. В целом выйдет дороже, но платить больше чем за Маунта не надо будет, так как Мага снизит требуемую сумму. Может даже лямов на 10 меньше надо будет уплатить.
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a2wai
На 50+5 лямов сойдутся скорее всего.
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Руслан
МЮ надо было биться также как за маунтом за Кима и Кейна, Маунта и так легко будет получить.
За Кима вообще не стали бороться, отдают Баварию. Это плохо очень
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Руслан Краюшкин
55+5 по рукам красные дьяволы
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Alexander Yavriantz
50+5, 50+10, 55+5, делаем ставки, какое предложение примет Челси.)
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