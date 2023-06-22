«МЮ» сделает 3-е предложение «Челси» по Маунту, но не готов тратить много на одного игрока. Клуб хочет усилить и другие позиции

«Манчестер Юнайтед» готов сделать «Челси» третье предложение по Мэйсону Маунту.

Ранее « » отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.

По информации Sky Sports, « » готов улучшить предложение по Маунту. Однако из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей клуб не готов тратить слишком много денег на подписание одного игрока. Отмечается, что «МЮ» хочет усилить и другие позиции.

Ранее сообщалось, что в случае неудачи с трансфером «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Мойсеса Кайседо или Деклана Райса.