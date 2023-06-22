«МЮ» сделает 3-е предложение «Челси» по Маунту, но не готов тратить много на одного игрока. Клуб хочет усилить и другие позиции
«Манчестер Юнайтед» готов сделать «Челси» третье предложение по Мэйсону Маунту.
Ранее «Челси» отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.
По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» готов улучшить предложение по Маунту. Однако из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей клуб не готов тратить слишком много денег на подписание одного игрока. Отмечается, что «МЮ» хочет усилить и другие позиции.
Ранее сообщалось, что в случае неудачи с трансфером Маунта «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Мойсеса Кайседо или Деклана Райса.
* В случае неудачи переключиться на Райса или Кайседо.
У того кто пишет эти новости все хорошо с логикой???
Это далеко не звёздный игрок и популярность, даже в перспективе.
Иначе пришедшие не будут отличаться от тех, кто должен уйти в это межсезонье
За Кима вообще не стали бороться, отдают Баварию. Это плохо очень