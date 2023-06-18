«Ван Дейка критикуют заслуженно. В моменте с голом Кьезы он просто ничего не делал. Нам не хватает де Лигта». Ван дер Варт об игре Нидерландов с Италией

Рафаэл ван дер Варт остался недоволен игрой Вирджила ван Дейка в Лиге наций.

На 72-й минуте игры за 3-е место с Нидерландами вингер сборной Италии Федерико Кьеза получил мяч на левом фланге, вбежал в штрафную и отправил мяч в сетку. Противостоявший ему ван Дейк не сумел помешать нанести удар.

« ван Дейка критикуют, и он это заслужил.

На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой... Вирджил просто ничего не делал.

Нам не хватает де , учитывая его текущую форму. Давайте не забывать об этом», – сказал экс-хавбек в интервью NOS.

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