«Ван Дейка критикуют заслуженно. В моменте с голом Кьезы он просто ничего не делал. Нам не хватает де Лигта». Ван дер Варт об игре Нидерландов с Италией
Рафаэл ван дер Варт остался недоволен игрой Вирджила ван Дейка в Лиге наций.
На 72-й минуте игры за 3-е место с Нидерландами вингер сборной Италии Федерико Кьеза получил мяч на левом фланге, вбежал в штрафную и отправил мяч в сетку. Противостоявший ему ван Дейк не сумел помешать нанести удар.
«Вирджила ван Дейка критикуют, и он это заслужил.
На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой... Вирджил просто ничего не делал.
Нам не хватает де Лигта, учитывая его текущую форму. Давайте не забывать об этом», – сказал экс-хавбек в интервью NOS.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
По факту один из самых пассивных защитников из всех, кого я видел. Чел тупо боится вступать в отбор, что само по себе уже недоразумение. Не стоит даже пятки Рамоса.
В финале против Мадрида бесполезно пласировался перед Вальверде, и дал сделать прицельный прострел на Винисиуса. Уникальный днарь.
Да и какая разница что было раньше. Сейчас это минус игрок на поле, не то что капитан.