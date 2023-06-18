«Ван Дейка критикуют заслуженно. В моменте с голом Кьезы он просто ничего не делал. Нам не хватает де Лигта». Ван дер Варт об игре Нидерландов с Италией

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Рафаэл ван дер Варт остался недоволен игрой Вирджила ван Дейка в Лиге наций.

На 72-й минуте игры за 3-е место с Нидерландами вингер сборной Италии Федерико Кьеза получил мяч на левом фланге, вбежал в штрафную и отправил мяч в сетку. Противостоявший ему ван Дейк не сумел помешать нанести удар.

«Вирджила ван Дейка критикуют, и он это заслужил.

На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой... Вирджил просто ничего не делал.

Нам не хватает де Лигта, учитывая его текущую форму. Давайте не забывать об этом», – сказал экс-хавбек в интервью NOS.

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28 комментариев

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SergioRamos92
Главное что не обвели
+40
-5
+35
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Диер Ташкент
Ответ Azizboy
Да это уже все знают что он без полезный двух метровый открытый деревянный шлагбаум
До травмы 2020 года хорош был. После травмы превратился в дерево
+22
-5
+17
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Azizboy
Да это уже все знают что он без полезный двух метровый открытый деревянный шлагбаум
+27
-14
+13
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Пирс Морган
Ответ SergioRamos92
Главное что не обвели
Забивайте, только не обводите
+10
-1
+9
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ SergioRamos92
Главное что не обвели
Кьеза его ничем не удивил...
+11
-2
+9
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SergioRamos92
Ответ Azizboy
Да это уже все знают что он без полезный двух метровый открытый деревянный шлагбаум
Зато его помню глоры ливерпуля называли лучшим защитником в истории футбола в свое время.
+17
-11
+6
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Антон Фалафель
По большому, на высшем уровне провёл один сезон
+7
-2
+5
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corazón blanco
Зато не обвели. Но если без шуток, то после травмы Ван Дейк так и не смог вернуться на свой прежний уровень.
+6
-1
+5
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SergioRamos92
Ответ Диер Ташкент
До травмы 2020 года хорош был. После травмы превратился в дерево
Он был неплох,но уж явно не лучший защитник в истории футбола
+7
-4
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Том Мунтян
И этого статиста на полном серьезе АПЛ-головые пытались преподносить, как лучшего защитника за 10 лет, чё-то такое. То есть наркомания дикая...
По факту один из самых пассивных защитников из всех, кого я видел. Чел тупо боится вступать в отбор, что само по себе уже недоразумение. Не стоит даже пятки Рамоса.
В финале против Мадрида бесполезно пласировался перед Вальверде, и дал сделать прицельный прострел на Винисиуса. Уникальный днарь.
+5
-2
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ман сити фейк
Конкурент Магуайру нашелся
+5
-2
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Janture Beckjan
Я не фанат Ливерпуля, но считаю что Ван Дайк отличный защитник и лидер, да возможно не в последнее время, но это не стирает его заслуги, ведь Ливерпуль брал трофеи не без его помощи.
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Ман Сити
Ответ Амина Ибрагимова
Чушь не пиши. Вирджил в свой пик был вторым номинантом на ЗМ, его 17 месяцев не мог ни кто один в один обвести, продолжать стоит?
Ахахах про то как его не могли обвести уже мем, из-за того что он не идет в отбор. А 17 месяцев с 0 отборов, продолжать стоит?

Да и какая разница что было раньше. Сейчас это минус игрок на поле, не то что капитан.
+1
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SergioRamos92
Ответ Пирс Морган
Забивайте, только не обводите
Это важно,можно хоть 7 мячей пропустить,но главное что Ван Дейка не обвели
+2
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Сергей Царан
Не все после такой травмы, играют на на прежнем уровне
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Итачи Учиха
Ахахаха. Того самого Де Лигта, который обкакался в первой игре на ЧМ и присел на банку? Ботман, Аке, Тимбер не многим хуже тяжёлого Матейса
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Салесар
Ответ Антон Фалафель
По большому, на высшем уровне провёл один сезон
Ну как минимум 18/19 и 19/20, да и прошлый сезон тоже
+3
-3
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Arthur Jacob
Ответ За Сити с 2008 года
А помните, когда говорили, что это дерево лучше Терри, Видича, Фердинанда и остальных? 😁
Оуэн сравнивал его с Мальдини и Барези
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Alex_V69
После травмы на свой уровень л так и не вышел. Подпортил Пикфорд ему карьеру.
0
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llolishe
Что Думфрис пошел в атаку и потерял мяч ни слова да
+2
-2
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