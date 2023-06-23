Глушаков о Рианчо: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания»
Денис Глушаков резко ответил экс-тренеру «Спартака» Раулю Рианчо.
– Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком. Это задевает?
– Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить.
– Администратор?
– Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах – фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил – хватит. Мы уже забыли про него.
Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он – пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь.
Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают, – сказал экс-капитан «Спартака».
– Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания.
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наглядное доказательство того, что Рианчо прав на 100%, называя его "плохим и токсичным человеком"
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Всё, что потом - печаль.
Хотя суть верна.
Печально конечно такое читать, надеюсь когда-нибудь он поймет, что можно говорить публичной персоне, а чего нельзя.