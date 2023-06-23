Глушаков о Рианчо: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Рауль Рианчо Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков резко ответил экс-тренеру «Спартака» Раулю Рианчо.

– Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком. Это задевает?

– Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить.

– Администратор?

– Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах – фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил – хватит. Мы уже забыли про него.

Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он – пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь.

Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают, – сказал экс-капитан «Спартака».

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30 комментариев

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Hitgoe Himgob
Щелкунчик херов.
+49
-3
+46
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ApXuMaHqPuT
Как был колхозником, так и остался🙉
+38
-1
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Caniball
А чехов позвал бы?!
+21
0
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Slava Vestiaz
– Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком.
– Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания.
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наглядное доказательство того, что Рианчо прав на 100%, называя его "плохим и токсичным человеком"
+18
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Вертушка Чака
Щелкнул бы его в бане и до свидания.
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Владимир Данилов
- Говорят, вы ругаетесь матом?
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Дмитрий9779
Это угроза физической расправой😁
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Мансур Абдрахимов
Чеченцам позвони,)))
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Локоть Артеста
Дениска, разве он не прав? Забыл какие чудовищные обрезы умеешь совершать? Как бегал по полю словно безголовая курица. У тебя всего один сезон в котором ты прыгнул выше головы, после которого развел Федуна на солидный контракт.
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Ирина Черкасова
Парня можно вывести из Миллерово, а Миллерово из парня никогда
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Николай Кошкин
Можно в прелимах Цукерберг - Маск, организовать бой Глушаков - Рианчо.
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Ксяоми Ноутов
Главное не порваться во время щелчка 😂
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Ник Гре
Сектор приз на барабане! Отгадайте букву: " Глушаков *ыдло". Время пошло...
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Алексей Маликов
Хороший был игрок, в чемпионском сезоне - просто шик! Голы "Амкару" и "Севилье" - супер!

Всё, что потом - печаль.
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feanor
Смотри не прикуси, пока щелкать будешь
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A.Barancevich
Ответ Локоть Артеста
Дениска, разве он не прав? Забыл какие чудовищные обрезы умеешь совершать? Как бегал по полю словно безголовая курица. У тебя всего один сезон в котором ты прыгнул выше головы, после которого развел Федуна на солидный контракт.
В Локомотиве он провел как минимум 1 хороший сезон, после которого и оказался в СМ. И в Спартаке - чемпионский сезон. Уже 2.
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Пользователь Huawei
Как бы за словами следить надо, а то наговорил, что как с понимающего спросить можно.
Хотя суть верна.
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yzksr7jkh5
Гопник
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Николай Кошкин
Ответ Ник Гре
Сектор приз на барабане! Отгадайте букву: " Глушаков *ыдло". Время пошло...
Я предполагаю, что это буква Ъ - твердый знак.
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romanisti89
Ответ Николай Кошкин
Я предполагаю, что это буква Ъ - твердый знак.
жыдло
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rodjer22
Когда спортсмен так негативно отзывается о тех с кем работал, думаю что ни один клуб его не возьмет. Зря все эти слова он сказал.
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mars
да уж, куда Альфу до Аркаши и верхних рейсов?
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MGK
Петупес получается? 🤔
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Gonzoo
Перспективный депутат растет.
Печально конечно такое читать, надеюсь когда-нибудь он поймет, что можно говорить публичной персоне, а чего нельзя.
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Ильдар Фарукшин
Пиар компания - Глушаков ищет работу. Перед Пари НН тоже самое было
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