Гол Хвичи признан лучшим в сезоне Серии А. Он убрал трех игроков «Аталанты» замахами и забил под перекладину

Теги серия А Италия рейтинги Наполи видео Хвича Кварацхелия Футбол

Гол Хвичи Кварцхелии признан лучшим в сезоне Серии А.

Награду вингер получил за гол «Наполи» в ворота «Аталанты» (2:0) в 26-м туре Серии А. На 60-й минуте Хвича получил мяч за пределами штрафной, убрал трех соперников замахами и пробил под перекладину.

В прошлом сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 43 матча, забил 14 голов и отдал 17 ассистов.

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29 комментариев

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RW7
Гол хороший. Но субъективно как будто и получше были среди номинированных.
+34
-7
+27
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EmilKB24
Обычный гол. Он убрал на замахе дважды одного игрока. Остальные в створ побежали.

Но на стоп кадре, когда вокруг него 7 игроков соперников и он забивает - кажется, что это что-то нереально.
+14
-2
+12
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Антон Фалафель
А теперь представьте еслибы вместо Хвичи была фамилия Миранчук. Тут бы все потекли от восторга. И изумления
+18
-6
+12
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Oleg A.A.
Скорее тут не мастерство Хвичи, а распиз...во обороны соперника!
Но гол классный!
+12
-4
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НРИ
Хвича хорош
+7
0
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Bulli
Этот гол вне конкуреции, я был уверен, что будет признан лучшим
+7
-2
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Гномович!
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Лучший
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Adeen
Ответ T622222
А все тут смеялись! Ждем наших ребят армян чтобы свалили и стали топами в лучших лигах ✌️
Ребята-армяне - не наши, точно)
Они - свои)
+6
-2
+4
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T622222
А все тут смеялись! Ждем наших ребят армян чтобы свалили и стали топами в лучших лигах ✌️
+6
-4
+2
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Vatikan
Поддержу
+2
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Remedy
Ответ Антон Фалафель
А теперь представьте еслибы вместо Хвичи была фамилия Миранчук. Тут бы все потекли от восторга. И изумления
Ну так это было бы логично, это же российский сайт, что тут такого? А те кто хейтят Хвичу- просто неадекваты и тролли.
+2
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Iamliam
Отличный гол! Сказочный год для Хвичи. 👏
+2
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ss_podonok
Ответ Savelyev10211
Если бы такой гол забил Миранчук, то его не признали бы голом сезона, очевидно)
с чего бы это "очевидно"?
+3
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+2
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Adeen
Ответ Oleg A.A.
Скорее тут не мастерство Хвичи, а распиз...во обороны соперника! Но гол классный!
*растерянность
+2
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+2
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nugoboss
Ответ Антон Фалафель
А теперь представьте еслибы вместо Хвичи была фамилия Миранчук. Тут бы все потекли от восторга. И изумления
1000000%
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Эксперт Спортс
Ответ Антон Фалафель
А теперь представьте еслибы вместо Хвичи была фамилия Миранчук. Тут бы все потекли от восторга. И изумления
Хейтеры: за это?Я бы сам забил таким образом. Если бы он обыграл всех 11 игроков+судью +запасных и забил решающий гол который принес бы чемпионство тогда да, а так обычный гол.
+4
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ T622222
А все тут смеялись! Ждем наших ребят армян чтобы свалили и стали топами в лучших лигах ✌️
Только есть один нюанс,они россияне
0
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nugoboss
болотные черви вылезли, их можно убить только хорошими новостями о Хвиче.
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nugoboss
Хвич вообще красавчик, многие пусть завидуют молча.
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Cearvm
Замахи красивые, но неужели это его лучший гол? Особенно если учесть, что он изначально и так был открыт и мог сразу бить.
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-1
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Плацкарт Вагоныч
Фантастический гол! Совершенно согласен с этим выбором! Браво Хвича!
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