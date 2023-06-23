Гол Хвичи признан лучшим в сезоне Серии А. Он убрал трех игроков «Аталанты» замахами и забил под перекладину
Гол Хвичи Кварцхелии признан лучшим в сезоне Серии А.
Награду вингер получил за гол «Наполи» в ворота «Аталанты» (2:0) в 26-м туре Серии А. На 60-й минуте Хвича получил мяч за пределами штрафной, убрал трех соперников замахами и пробил под перекладину.
В прошлом сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 43 матча, забил 14 голов и отдал 17 ассистов.
Но на стоп кадре, когда вокруг него 7 игроков соперников и он забивает - кажется, что это что-то нереально.
Но гол классный!
Они - свои)