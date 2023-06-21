Перес считает Хаби Алонсо следующим тренером «Реала» и может назначить его в 2024-м (Bild)

Хаби Алонсо через год может возглавить «Реал».

Как сообщает Bild, контракт 41-летнего специалиста с « » рассчитан до лета 2024 года, и испанец, скорее всего, уйдет из клуба по его окончании.

Президент « » рассматривает бывшего полузащитника команды как следующего ее главного тренера.

Он может быть назначен после ухода , у которого договор с мадридцами как раз до 2024-го.

«Байер» занял 6-е место в сезоне Бундеслиги под руководством Алонсо.

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