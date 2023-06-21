Перес считает Хаби Алонсо следующим тренером «Реала» и может назначить его в 2024-м (Bild)

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Хаби Алонсо через год может возглавить «Реал».

Как сообщает Bild, контракт 41-летнего специалиста с «Байером» рассчитан до лета 2024 года, и испанец, скорее всего, уйдет из клуба по его окончании.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает бывшего полузащитника команды как следующего ее главного тренера.

Он может быть назначен после ухода Карло Анчелотти, у которого договор с мадридцами как раз до 2024-го.

«Байер» занял 6-е место в сезоне Бундеслиги под руководством Алонсо.

«Мы еще встретимся на скамейках». Жозе в 2011-м пророчил тренерскую карьеру Хаби Алонсо – вот они и правда встретились

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34 комментария

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Dan Kennedy
Повторит путь Карвахаля, только как тренер)
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Коробкин
50/50, но учитывая, что от Реала постоянно ждут лч и Ла лиги, то это, конечно, будет сложно. Нужна укомплектованная команда, с глубокой скамейкой.
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Seyit Canlyyew
Раньше было Месси и Роналду теперь будет Хаби и Хави
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alexandresong
Ответ GuruFutbola
Чаби уже показал себя в байере, жду в мчк скорее)
Думаешь тоже не сможет выйти из группы ЛЧ и вылетит из ЛЕ от Айнтрахта, как наша Барса при Чави?:)
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Xabi Alonso78
Посмотрим по Байеру. Если проявит себя, то можно, в принципе.
Но в этом сезоне поднял клуб с 17 места на 6, и вышел в полуфинал ЛЕ)
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Геннадий Чеботарев
Ответ vladimirych
Вполне себе вариант. Главное дать так сказать время на раскачку. В Леверкузене показывает себя способным специалистом, ну и игроцкий бекграунд имеется
в реале не дают время на раскачку,это Реал.
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zy888.8
Ответ Dan Kennedy
Повторит путь Карвахаля, только как тренер)
Это было бы просто супер. Учитывая сколько Карвахаль выиграл.
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zy888.8
Круто. Алонсо крутой, уровновешенный. Надеюсь его ждёт хорошая тренерская карьера.
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Mikel Dominator Arteta
Да уберите этого маразматика уже с поста президента! 0 адекватных решений за последние годы, трансферы по праздникам. Не удивлюсь, если всплывёт, что этот хрыч воровал из бюджета клуба
А, ну да. Ещё обосрыш с Суперлигой же был
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GuruFutbola
Ответ alexandresong
Думаешь тоже не сможет выйти из группы ЛЧ и вылетит из ЛЕ от Айнтрахта, как наша Барса при Чави?:)
Не, думаю там прямое попадание в лигу конференций произойдет)
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Альф Третий
Ответ alexandresong
Думаешь тоже не сможет выйти из группы ЛЧ и вылетит из ЛЕ от Айнтрахта, как наша Барса при Чави?:)
Хм, интересное предположение. Но я бы не был так категоричен в своих выводах. Команда Алонсо на данный момент демонстрирует качественную игру, так что есть шанс на успех. Но, конечно, все зависит от многих факторов, включая состав команды и соперников. Будем следить за развитием событий!
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Anthony Wrynn
Ответ Xabi Alonso78
Посмотрим по Байеру. Если проявит себя, то можно, в принципе. Но в этом сезоне поднял клуб с 17 места на 6, и вышел в полуфинал ЛЕ)
посмотрим ещё как предсезонку проведет, тоже очень интересно
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Павел павел
а он туда пойдет???
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Фан КриРо7
Как фан Мадрида скорее за, хоть и есть смутные сомнения)
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Mikel Dominator Arteta
Даже популист Лапорта в разы лучше управляет клубом, чем этот клоун
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Mikel Dominator Arteta
Да уберите этого маразматика уже с поста президента! 0 адекватных решений за последние годы, трансферы по праздникам. Не удивлюсь, если всплывёт, что этот хрыч воровал из бюджета клуба
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Aleks Abkhalimov
Ну это похороны
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vladimirych
Вполне себе вариант. Главное дать так сказать время на раскачку. В Леверкузене показывает себя способным специалистом, ну и игроцкий бекграунд имеется
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HI MARS
Клоппа давай
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Геннадий Чеботарев
вот и теперь понятно кто будет помощником у Зидана. похоже что все интриги закончились
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corazón blanco
Всегда нравятся такие преждевременные новости(слухи), которые ничем абсолютно не подкреплены. Для начала пусть следующий сезон начнутся, а уже зимой можно будет и думать о будущем команды на сезон 2024 года. Заодно и посмотреть, как Хаби проявит себя в полноценном сезоне с предсезонкой и какую игру будет ставить. Первый сезон во взрослой тренерской карьере начал очень здорово, помог аспириновым подняться в турнирной таблице с самого дна, да и полуфинал Лиги Европы - неплохой результат.
+1
-1
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JENNINGS
Если продолжит прогресс в «Байере», почему нет?! С другой стороны, «Реалу» нужна качественная скамейка для побед в ЛЧ и ЧИ
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Пепси пеналдувич
Эль-классико, Хави vs Хаби.
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Алексей Зимин
ну,по пониманию игры, не хуже Хави
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Насчет Рауля
Он тренит молодежку (что уже есть большая привилегия)
Но рановато еще
Помнится, кстати, как Вальдеса отшили в бчк, и он потом нашел работу в Реале.
Ага, погуглите
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