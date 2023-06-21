Перес считает Хаби Алонсо следующим тренером «Реала» и может назначить его в 2024-м (Bild)
Хаби Алонсо через год может возглавить «Реал».
Как сообщает Bild, контракт 41-летнего специалиста с «Байером» рассчитан до лета 2024 года, и испанец, скорее всего, уйдет из клуба по его окончании.
Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает бывшего полузащитника команды как следующего ее главного тренера.
Он может быть назначен после ухода Карло Анчелотти, у которого договор с мадридцами как раз до 2024-го.
«Байер» занял 6-е место в сезоне Бундеслиги под руководством Алонсо.
«Мы еще встретимся на скамейках». Жозе в 2011-м пророчил тренерскую карьеру Хаби Алонсо – вот они и правда встретились
Но в этом сезоне поднял клуб с 17 места на 6, и вышел в полуфинал ЛЕ)
Он тренит молодежку (что уже есть большая привилегия)
Но рановато еще
Помнится, кстати, как Вальдеса отшили в бчк, и он потом нашел работу в Реале.
Ага, погуглите