«Милану» интересен хавбек АЗ Рейндерс, Пиоли дал согласие на трансфер. Цена – 18 млн евро
«Милан» интересуется полузащитником АЗ Тейани Рейндерсом.
По информации Джанлуки Ди Марцио, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал согласие на трансфер Рейндерса, однако официальных предложений по его трансферу клуб на данный момент не делал.
Сообщается, что АЗ хочет получить за полузащитника 18 миллионов евро. Нидерландский клуб отклонил предложения «Спортинга» и нескольких клубов АПЛ, предлагавших за Рейндерса около 14 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Тейани Рейндерс провел в составе АЗ 34 матча в Эредивизи, забив 3 гола. Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.
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