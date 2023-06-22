«Милану» интересен хавбек АЗ Рейндерс, Пиоли дал согласие на трансфер. Цена – 18 млн евро

«Милан» интересуется полузащитником АЗ Тейани Рейндерсом.

По информации Джанлуки Ди Марцио, главный тренер « » дал согласие на трансфер Рейндерса, однако официальных предложений по его трансферу клуб на данный момент не делал.

Сообщается, что хочет получить за полузащитника 18 миллионов евро. Нидерландский клуб отклонил предложения « » и нескольких клубов АПЛ, предлагавших за Рейндерса около 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Тейани Рейндерс провел в составе АЗ 34 матча в , забив 3 гола. Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.