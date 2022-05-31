«Милан» и «Бенфика» интересуются Гетце. Отступные – 4-5 млн евро

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Представители итальянского клуба ведут переговоры с агентами полузащитника , сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Также в услугах 29-летнего заинтересован главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт, ранее возглавлявший «ПСВ».

Контракт Гетце с нидерландским клубом рассчитан до 2024 года. В нем предусмотрена сумма отступных в размере 4-5 миллионов евро.

В 29 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов Гетце забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.