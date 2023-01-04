«Милану» интересен форвард «Порту» Эванилсон. Отступные – 100 млн евро, клуб хочет заплатить за игрока вдвое меньше
«Милан» интересуется Эванилсоном Барбозой.
Отступные нападающего «Порту» составляют 100 миллионов евро. «Милан» хочет подписать Эванилсона менее чем за половину этой суммы.
Соглашение 23-летнего форварда с «Порту» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Эванилсон отметился 6 забитыми голами и 3 результативными передачами в 13 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.
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