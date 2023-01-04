«Милану» интересен форвард «Порту» Эванилсон. Отступные – 100 млн евро, клуб хочет заплатить за игрока вдвое меньше

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Отступные нападающего « » составляют 100 миллионов евро. «Милан» хочет подписать Эванилсона менее чем за половину этой суммы.

Соглашение 23-летнего форварда с «Порту» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Эванилсон отметился 6 забитыми голами и 3 результативными передачами в 13 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.