«Милану» интересен форвард «Порту» Эванилсон. Отступные – 100 млн евро, клуб хочет заплатить за игрока вдвое меньше

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«Милан» интересуется Эванилсоном Барбозой.

Отступные нападающего «Порту» составляют 100 миллионов евро. «Милан» хочет подписать Эванилсона менее чем за половину этой суммы.

Соглашение 23-летнего форварда с «Порту» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Эванилсон отметился 6 забитыми голами и 3 результативными передачами в 13 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.

2 комментария

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Abu Ibrahim
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Андре Силвы не хватило ?
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krealpmoney
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Ха-ха, очень смешная (ш)утка!
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