Джеко перейдет в «Фенербахче» свободным агентом. Форвард прибыл в Стамбул для медосмотра и завершения трансфера
Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил, что Джеко прилетел в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить оформление трансфера. Боснийский форвард присоединится к «Фенербахче» в качестве свободного агента по истечении контракта с «Интером».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предлагает Джеко контракт на два сезона с зарплатой более 5 млн евро в год.
Фото: twitter.com/Fenerbahce
12 комментариев