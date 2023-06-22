Джеко перейдет в «Фенербахче» свободным агентом. Форвард прибыл в Стамбул для медосмотра и завершения трансфера

Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил, что Джеко прилетел в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить оформление трансфера. Боснийский форвард присоединится к «Фенербахче» в качестве свободного агента по истечении контракта с «Интером».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предлагает Джеко контракт на два сезона с зарплатой более 5 млн евро в год.

Фото: twitter.com/Fenerbahce