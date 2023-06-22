Джеко перейдет в «Фенербахче» свободным агентом. Форвард прибыл в Стамбул для медосмотра и завершения трансфера

Теги Интер серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил, что Джеко прилетел в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить оформление трансфера. Боснийский форвард присоединится к «Фенербахче» в качестве свободного агента по истечении контракта с «Интером».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предлагает Джеко контракт на два сезона с зарплатой более 5 млн евро в год.

Фото: twitter.com/Fenerbahce

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12 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Луизао фром мексика
Из-за него Интер слил финал лч, три чемпионства, три Кубка, три суперкубка, даже клубный ЧМ слили из-за него 😂😂😂😂
А ещё финал НХЛ, НБА, Копу Дель-Соль и Кубок Матч Премьер. Бери больше, не стесняйся.
+25
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Дядя ТУРА
Ответ Луизао фром мексика
Из-за него Интер слил финал лч, три чемпионства, три Кубка, три суперкубка, даже клубный ЧМ слили из-за него 😂😂😂😂
грудинин из-за него выборы президента проиграл
+11
-2
+9
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Filipp Gorski
Интересно он поедет в Питер с Фенерой?
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Three Days Grace
интересно, сам отказал саудитам или просто не нужен им?
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Спартак Уокер
Я так понимаю ему понравилось в Стамбуле на финале
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Никита Самарин
Интересно получается, в Петербурге с Зенитом играть будет, а то помню рассказывал, что против товарищеского матча Боснии с Россией (отказался бы играть).
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ShamilK
Перес мог бы хоть Джеко с Фирмино подписать, если вообще никого не собирается покупать в атаку.
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a.sh.s.
Ответ Луизао фром мексика
Из-за него Интер слил финал лч, три чемпионства, три Кубка, три суперкубка, даже клубный ЧМ слили из-за него 😂😂😂😂
из-за него основатель 1хбет умер.
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Direct free kick
Ответ Андрюха с района
Здорово) От одного балласта избавились) Теперь бы Корреа куда-нибудь пристроить)
Самая дорогая покупка тренера за карьеру не выходит в самом важном поединке, даже при 5 заменах. За такое жестко спрашивать надо
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