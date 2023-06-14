«Интер» продлит де Врея на 2 года, Джеко может уйти бесплатно в Саудовскую Аравию или «Фенербахче»

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Защитник Стефан де Врей продолжит выступать за «Интер».

31-летний нидерландец и миланцы согласовали новый 2-летний контракт. Этим летом де Врей мог стать свободным агентом.

При этом уйти из «Интера» бесплатно этим летом может Эдин Джеко – в переговорах о новом соглашении нет конкретики.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 37-летнего боснийцы хотят подписать «Фенербахче», а также клубы из Саудовской Аравии.

Статистика Джеко – здесь.

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