Джеко и «Фенербахче» обсуждают контракт на 5+ млн евро в год. Монтелла близок к назначению тренером стамбульцев
Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард покинет «Интер» по окончании сезона.
Его агент ведет переговоры с «Фенербахче», новым тренером которого станет, скорее всего, Винченцо Монтелла, в этом сезоне работавший с «Адана Демирспор».
По информации журналиста Альфредо Педуллы, сделка по Джеко будет согласована до понедельника.
«Фенербахче» готов платить игроку не менее 5 млн евро в год плюс бонусы, контракт – на два сезона.
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