Джеко и «Фенербахче» обсуждают контракт на 5+ млн евро в год. Монтелла близок к назначению тренером стамбульцев

Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Как утверждает журналист , форвард покинет « » по окончании сезона.

Его агент ведет переговоры с «Фенербахче», новым тренером которого станет, скорее всего, , в этом сезоне работавший с « ».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, сделка по Джеко будет согласована до понедельника.

« » готов платить игроку не менее 5 млн евро в год плюс бонусы, контракт – на два сезона.

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