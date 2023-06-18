Джеко и «Фенербахче» обсуждают контракт на 5+ млн евро в год. Монтелла близок к назначению тренером стамбульцев

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Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард покинет «Интер» по окончании сезона.

Его агент ведет переговоры с «Фенербахче», новым тренером которого станет, скорее всего, Винченцо Монтелла, в этом сезоне работавший с «Адана Демирспор».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, сделка по Джеко будет согласована до понедельника.

«Фенербахче» готов платить игроку не менее 5 млн евро в год плюс бонусы, контракт – на два сезона.

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1 комментарий

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Abu Ibrahim
А казалось в Рому уезжал доигрывать карьеру ..8 лет назад
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