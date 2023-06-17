«Ростов» ликвидирует долги по зарплате за счет трансферов. Губернатор заявил
«Ростов» планирует закрыть долги по зарплате за счет трансферов.
Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая – от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности.
За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», – сказал Голубев.
Ионова и Чернова продали 2 года назад в Краснодар за 6,5 млн евро, их отсутствия никто не заметил)) + Чернов пришел через год в аренду + Ионов через 2 вернулся бесплатно.
Норман за 1 млн Евро в аренде в Динамо.
У всех легионеров действующие контракты, т.е. за них можно выручить деньги.
По поводу из-за пенальти и месте в таблице выросли цены на игроков? Т.е. условные Щетинин, Миронов, Сильянов и т.д., которые играли в дублях и пердивах не прибавили в качестве?
Учитесь у Ростова короче)
Самое главное, Ростов сам заработает продажей игроков и сам оплатит. А не пойдет писать письма с просьбой покрыть долги, что плохого в этом?
140 лямов?)
Валере до сих пор это неважно?)
14 июня, 19:11
Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Постараюсь этого добиться»