«Ростов» ликвидирует долги по зарплате за счет трансферов. Губернатор заявил

Теги Ростов премьер-лига Россия Василий Голубев деньги Футбол

«Ростов» планирует закрыть долги по зарплате за счет трансферов.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая – от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности.

За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», – сказал Голубев.

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21 комментарий

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отличное решение, расформирование...
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Плакса Джон ушел налево
Смешные комментарии, у Ростова топ трансферы.

Ионова и Чернова продали 2 года назад в Краснодар за 6,5 млн евро, их отсутствия никто не заметил)) + Чернов пришел через год в аренду + Ионов через 2 вернулся бесплатно.
Норман за 1 млн Евро в аренде в Динамо.
У всех легионеров действующие контракты, т.е. за них можно выручить деньги.

По поводу из-за пенальти и месте в таблице выросли цены на игроков? Т.е. условные Щетинин, Миронов, Сильянов и т.д., которые играли в дублях и пердивах не прибавили в качестве?

Учитесь у Ростова короче)

Самое главное, Ростов сам заработает продажей игроков и сам оплатит. А не пойдет писать письма с просьбой покрыть долги, что плохого в этом?
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Alexandr Petrov
сомнительное решение, похожее на безысходность
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Аркадий Аркадич
Ответ Mbest77
Да, блин! Когда губернаторы прекратят решать футбольные вопросы!? Ну не их масштаба это дело. Представьте, в США губернатор Калифорнии отвечает за вопросы ЗП игроков Лейкерс. Бред же…
Ростовская область владеет 51% акций Ростова. По сути, он отвечает на вопрос своих работников, связанный с задержкой зп. И было бы странно, если бы он их игнорил.
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Мансур Абдрахимов
Админ на Спортсе явно ушел в отпуск с такими заголовками в последнее время
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Не уверен!!
Ответ Alexandr Petrov
сомнительное решение, похожее на безысходность
Возможно, продажа игроков намечается. Долги по зп будут покрывать из этого вида дохода и прямо говорят, что благодаря этому клуб не планируют дополнительно искать средства. Но то что сами трансферы планируются из-за долгов по зп - это полный абсурд
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BigPapa
у губернатора больше нет проблем как футбольным клубом заниматься..ясно понятно
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Артем Гладских
Ответ Плакса Джон ушел налево
Смешные комментарии, у Ростова топ трансферы. Ионова и Чернова продали 2 года назад в Краснодар за 6,5 млн евро, их отсутствия никто не заметил)) + Чернов пришел через год в аренду + Ионов через 2 вернулся бесплатно. Норман за 1 млн Евро в аренде в Динамо. У всех легионеров действующие контракты, т.е. за них можно выручить деньги. По поводу из-за пенальти и месте в таблице выросли цены на игроков? Т.е. условные Щетинин, Миронов, Сильянов и т.д., которые играли в дублях и пердивах не прибавили в качестве? Учитесь у Ростова короче) Самое главное, Ростов сам заработает продажей игроков и сам оплатит. А не пойдет писать письма с просьбой покрыть долги, что плохого в этом?
+ ещё Норманн скорее всего вернётся к Ростову.
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TravenS
Ответ Mbest77
Да, блин! Когда губернаторы прекратят решать футбольные вопросы!? Ну не их масштаба это дело. Представьте, в США губернатор Калифорнии отвечает за вопросы ЗП игроков Лейкерс. Бред же…
Когда клубы перестанут тянуть государственные деньги, тогда и прекратят)
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zbcp8dgfk4
Новость о Балтике - Губернатор подтвердил , новость о ростове - Губернатор заявил, новые бот персонажи открыты на спортсе
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Spaten
Команда прыгнула выше головы, поддержите ее
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Доктор Верховцев
«Губернатор заявил» выглядит как «мамой клянус!»
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Erker
Распил
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cmorblr
Продать Карпина в Эстонию и расплатиться с долгами
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Дмитрий Евгеньевич
Снова губернатор на первых ролях
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Аркадий Аркадич
Ответ Spaten
Команда прыгнула выше головы, поддержите ее
Команда прыгнула выше головы за счет судей, которые в первой части сезона наставили ахулиард пенальти. В итоге у слабых футболистов выросла цена невдекватно их достижениям - самое время их продать и навариться на этом. Все логично, нефиг бюджет опять доить.
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Evgen51Sever
Сколько там разница была между 2 и 4 местом?)
140 лямов?)

Валере до сих пор это неважно?)
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-3
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Саша Пушкин
Ответ Mbest77
Да, блин! Когда губернаторы прекратят решать футбольные вопросы!? Ну не их масштаба это дело. Представьте, в США губернатор Калифорнии отвечает за вопросы ЗП игроков Лейкерс. Бред же…
Макрон уже который раз принимает деятельное участие по сохранению Мбапе в Париже. Или это другое?
14 июня, 19:11
Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Постараюсь этого добиться»
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Лагер
Ничего нового
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