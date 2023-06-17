«Ростов» ликвидирует долги по зарплате за счет трансферов. Губернатор заявил

«Ростов» планирует закрыть долги по зарплате за счет трансферов.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая – от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности.

За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», – сказал Голубев.