«Месси – главная мировая суперзвезда, его игру видел каждый. Мы благодарны Пеле и Бекхэму, но Лео на другом уровне». Журналистка CBS Sports о трансфере в МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Пеле Нью-Йорк Космос сборная Мексики жен Интер Майами Футбол

Журналистка CBS Sports Дженни Чиу считает Лионеля Месси главной звездой в истории МЛС.

Ранее Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

«Если говорить о Месси в эпоху, в которую мы сейчас живем, с нынешним цифровым ландшафтом – люди, которые приходили посмотреть на Пеле, слышали о нем, но никогда не видели его (Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год – Sports.ru). Они не знали, на что подписываются. Сегодня каждый человек видел [игру] Лионеля Месси.

Это делает эффект намного сильнее. Я освещала множество важных матчей, но я бы заплатила бешеные деньги, чтобы посмотреть на Лионеля Месси.

И хотя мы благодарны людям, которые переходили [в МЛС] раньше, мы благодарны Пеле за то, что он собирал стадионы, и Дэвиду Бекхэму за то, что он приехал в Соединенные Штаты... Лионель Месси находится на другом уровне. Он главная мировая суперзвезда.

С приходом Месси захотят приехать и другие игроки. Он хочет, чтобы его товарищи по команде и его друзья были рядом. Убедить их переехать в Майами не так уж трудно», – сказала Чиу, в прошлом выступавшая за женскую сборную Мексики.

 

 

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47 комментариев

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Domian
Ответ Камбоджа Иванов
Куда уж трехкратному чемпиону мира Пеле до Месси
Ну играя за лучшую сборную всех времен можно брать ЧМ как Пеле в 1962)
У фанатов бездаря роналду прям список из кумиров, ввиду краха основного.
Когда речь о ЗМ : Холанд, Де Брюйне, Мбаппе, Гюндоган.
Когда речь о ЧМ : Пеле.
Странно что Гарринчу не вспоминают, у него 2 ЧМ и третий он не присваивал себе)
Недалекая, больная, ущемленная фан база.
+42
-16
+26
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Блуждающий странник
Ответ Камбоджа Иванов
Куда уж трехкратному чемпиону мира Пеле до Месси
Он вообще говорит о том, что времена изменились. Раньше люди что-то слышали о Пеле, но никто даже не понимал как он толком выглядит, а сейчас о Месси слышали даже те кому футбол неинтересен. Медийность звезд зашкаливает и нельзя сравнить переход Пеле в те времена и нынешний переход

Казалось бы речь не о Месси, а о развитии общества, но и тут ущемиться смогли
+14
-1
+13
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Domian
Ответ atomio
особенно смешно, когда юные хейтеры Месси (они же школьники-глоры португальца жильного) сравнивают его с Пеле/Марадоной, причем никогда не видя их игры. Если сравнить по титулам - Месси давно в стартосфере даже по сравнению с ними, если сравнить по футбольной статистике (а нет достоверной статы Пеле/Марадоны), то даже по имеющейся это тоже космос, по огромной пачке скилов в одном человеке - это тоже всё Месси. Месси - лучший игрок за всю историю футбола, как бы хейтеры не скрипели в каментах. с 18 декабря 2022 года это официально.
Когда речь о Месси фанаты бездаря роналду кричат что ЧМ это всего 7 игр.
Когда речь о Пеле, то эта же недалекая фан база кричит что он единственный трехкратный😂

Да вот только у их бездарного кумира никогда не будет звания Чемпиона Мира.
Выходит по их же логике он никто.

Как же 18.12.2022 добил этих и без того нездоровых персонажей.
Спасибо Футболу за 18 Декабря 2022 года.
+12
-3
+9
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atomio
особенно смешно, когда юные хейтеры Месси (они же школьники-глоры португальца жильного) сравнивают его с Пеле/Марадоной, причем никогда не видя их игры. Если сравнить по титулам - Месси давно в стартосфере даже по сравнению с ними, если сравнить по футбольной статистике (а нет достоверной статы Пеле/Марадоны), то даже по имеющейся это тоже космос, по огромной пачке скилов в одном человеке - это тоже всё Месси. Месси - лучший игрок за всю историю футбола, как бы хейтеры не скрипели в каментах. с 18 декабря 2022 года это официально.
+23
-14
+9
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Domian
Ответ danik 258808
что значит Пеле присвоил себе титул ЧМ , в заявку был? Тогда в чем разница, у Месси ведь такая самая первая лч
Я не высмеиваю Пеле ибо Месси, Пеле, Марадона по праву официально являются величайшей тройкой в истории футбола.
Я высмеиваю фан базу бездаря роналду, как после 18.12.2022 для вас ваш же кумир стал неактуален и вы хватаетесь ручонками за любой повод.
То все разом фанаты Мбаппе, потом Холанда, потом Де Брюйне, а то вдруг Месси 8 ЗМ выиграет.
Теперь вот вы фанаты Пеле, хотя большинство из вас еще дети и игру Пеле даже ваши прадеды не застали)

Жаль вас, после 18 декабря 2022 года вас реально обнять и плакать)
+5
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AF007
Ответ Маноло Санчи́с
Подозреваю, играй Месси в Наполи, он так же не досчитался бы солидного кол-ва трофеев..
Всё верно. Именно поэтому лучшие игроки мира не оказываются в Наполи
+4
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Камбоджа Иванов
Куда уж трехкратному чемпиону мира Пеле до Месси
+38
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AnMe
Щас бы сравнивать игроков, которые играли в разные века.
+3
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Рус
школьница со спортcа?
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Last Account
Пеле играл против слабых игроков, и забивал он с оффсайда. Он даже близко не дошел бы до 1 кубка ЧМ в 2006по 2023годов. Так что во времена Месси сложнее победить чемпионате. Из-за этого Месси намбер 1.
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Men77
Ответ Маноло Санчи́с
Подозреваю, играй Месси в Наполи, он так же не досчитался бы солидного кол-ва трофеев..
Если ты не в курсе, Марадона в Барсе тоже играл.
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Nick Bakhtin
Хорошо сказала, а главное - аргументировано. Если люди Пеле не видели живьём и/или видели совсем немного (лишь на нескольких матчах чм), то у них могли сформироваться ожидания, которые не могли быть в полной мере оправданными при живом просмотре, когда он приехал к ним на закате карьеры. с Месси все действительно по-другому. Ну, а Бекхем - при всем уважении, не того уровня игрок, чтобы о нем говорить наравне с Пеле и Месси, хотя по медийности уровень тот же. Любая домохозяйка знает Месси и Пеле, но и Бекхема тоже.
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angliiskiilion
Месси человек прошедший футбол, жаль только не взял пятого ушастика и Кубок Франции для полнейшей коллекции
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principiante
Ответ Лента Новостей
Да, Бекс великий популяризатор футбола, но футболист такой себе на 4 с минусом
Для своего времени и своей лиги был топом, но уже в начале 2000-х футбол вышел на новый виток развития. К слову о "другом уровне" Лео - на данный момент это вершина эволюции атакующего игрока.
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ZhuLio
Ответ Domian
Я не высмеиваю Пеле ибо Месси, Пеле, Марадона по праву официально являются величайшей тройкой в истории футбола. Я высмеиваю фан базу бездаря роналду, как после 18.12.2022 для вас ваш же кумир стал неактуален и вы хватаетесь ручонками за любой повод. То все разом фанаты Мбаппе, потом Холанда, потом Де Брюйне, а то вдруг Месси 8 ЗМ выиграет. Теперь вот вы фанаты Пеле, хотя большинство из вас еще дети и игру Пеле даже ваши прадеды не застали) Жаль вас, после 18 декабря 2022 года вас реально обнять и плакать)
Все просто: они не фанаты рональду, а хейтеры Месси. Очень жаль, что Месси не вечен, но как же было кайфово наблюдать на хейтеров если в 39 лет Лео берет ЧМ со сборной + золотую бутсу. Интересно кого хейтеры после такого будут сравнивать с Месси 🤣
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Камбоджа Иванов
ИМХО, но Бекхэм даже рядом не валялся с тем же Иньестой, но медийка, такая медийка. Когда игроки уровня Семака и Зырянова становятся легендами мирового футбола, а на деле обычные средняки типа Лэмпарда и Джеррарда, играющие даже близко не на уровне Пирло и Хави, то становится очевидным как работают английские массмедиа.
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Domian
Ответ Евгений Недосекин
Если ЭТО фанаты Месси, то я лучше буду хейтером. Как же жалко и позорно обесценивать достижения единственного в истории 3х кратного чемпиона. Если сборная была такой лучшей всех времён, то почему Пеле единственный в истории? Даже с лавки никто не зацепил третий ЧМ.
Потому что тот же Гарринча ушел достойно и не присваивал себе чужие медали, остался двухкратным.
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Лента Новостей
Да, Бекс великий популяризатор футбола, но футболист такой себе на 4 с минусом
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Александр Голубев
Ответ Маноло Санчи́с
Подозреваю, играй Месси в Наполи, он так же не досчитался бы солидного кол-ва трофеев..
Месси не играл в Наполи потому что у него в Барселоне получилось.
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Surviving
Пеле и кто ????
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Domian
Ответ Los Galácticos
Это надо каким быть дилетантом чтобы сказать что кто-то на другом уровне по отношению к Пеле, человека который выиграл три ЧМ и ознаменовал своим именем футбол на многие поколения вперед.
Еще информации для СНГшных глубинариев:
Ничего Пеле не ознаменовал, его двигали чинуши, но вот когда речь заходила о народе, фанатах, то там на сайте ФИФА за звание величайшего в 20 веке миллионы отдали голоса за Диего.

Сложно признавать того, коко ты не видел ибо этот кто то даже в Европу не сунулся.
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Alex_V69
Ответ Рус
школьница со спортcа?
Смесь Черданцева с Загитовой.
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МОН66
Бекхем даже в 50 великих не входит..
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AF007
Ответ Лента Новостей
Да, Бекс великий популяризатор футбола, но футболист такой себе на 4 с минусом
Самый незаслуженно распиаренный игрок за всё время. После криштика естественно
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Domian
Ответ Grip
А чем не угодил Гаринча, куда популярнее на родине был чем Эдсон Арантес, герой из народа.
Кому не угодил?
Мой комментарий про то, почему фан база бездаря роналду, ввиду краха своего недокумира, перебирая исторически " кто угодно лишь бы не Месси", не упоминает Гарринчу?
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