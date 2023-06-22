«Месси – главная мировая суперзвезда, его игру видел каждый. Мы благодарны Пеле и Бекхэму, но Лео на другом уровне». Журналистка CBS Sports о трансфере в МЛС
Журналистка CBS Sports Дженни Чиу считает Лионеля Месси главной звездой в истории МЛС.
Ранее Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».
«Если говорить о Месси в эпоху, в которую мы сейчас живем, с нынешним цифровым ландшафтом – люди, которые приходили посмотреть на Пеле, слышали о нем, но никогда не видели его (Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год – Sports.ru). Они не знали, на что подписываются. Сегодня каждый человек видел [игру] Лионеля Месси.
Это делает эффект намного сильнее. Я освещала множество важных матчей, но я бы заплатила бешеные деньги, чтобы посмотреть на Лионеля Месси.
И хотя мы благодарны людям, которые переходили [в МЛС] раньше, мы благодарны Пеле за то, что он собирал стадионы, и Дэвиду Бекхэму за то, что он приехал в Соединенные Штаты... Лионель Месси находится на другом уровне. Он главная мировая суперзвезда.
С приходом Месси захотят приехать и другие игроки. Он хочет, чтобы его товарищи по команде и его друзья были рядом. Убедить их переехать в Майами не так уж трудно», – сказала Чиу, в прошлом выступавшая за женскую сборную Мексики.
У фанатов бездаря роналду прям список из кумиров, ввиду краха основного.
Когда речь о ЗМ : Холанд, Де Брюйне, Мбаппе, Гюндоган.
Когда речь о ЧМ : Пеле.
Странно что Гарринчу не вспоминают, у него 2 ЧМ и третий он не присваивал себе)
Недалекая, больная, ущемленная фан база.
Казалось бы речь не о Месси, а о развитии общества, но и тут ущемиться смогли
Когда речь о Пеле, то эта же недалекая фан база кричит что он единственный трехкратный😂
Да вот только у их бездарного кумира никогда не будет звания Чемпиона Мира.
Выходит по их же логике он никто.
Как же 18.12.2022 добил этих и без того нездоровых персонажей.
Спасибо Футболу за 18 Декабря 2022 года.
Я высмеиваю фан базу бездаря роналду, как после 18.12.2022 для вас ваш же кумир стал неактуален и вы хватаетесь ручонками за любой повод.
То все разом фанаты Мбаппе, потом Холанда, потом Де Брюйне, а то вдруг Месси 8 ЗМ выиграет.
Теперь вот вы фанаты Пеле, хотя большинство из вас еще дети и игру Пеле даже ваши прадеды не застали)
Жаль вас, после 18 декабря 2022 года вас реально обнять и плакать)
Ничего Пеле не ознаменовал, его двигали чинуши, но вот когда речь заходила о народе, фанатах, то там на сайте ФИФА за звание величайшего в 20 веке миллионы отдали голоса за Диего.
Сложно признавать того, коко ты не видел ибо этот кто то даже в Европу не сунулся.
Мой комментарий про то, почему фан база бездаря роналду, ввиду краха своего недокумира, перебирая исторически " кто угодно лишь бы не Месси", не упоминает Гарринчу?