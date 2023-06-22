«Месси – главная мировая суперзвезда, его игру видел каждый. Мы благодарны Пеле и Бекхэму, но Лео на другом уровне». Журналистка CBS Sports о трансфере в МЛС

Журналистка CBS Sports Дженни Чиу считает Лионеля Месси главной звездой в истории МЛС.

Ранее Месси подтвердил, что перейдет в « ».

«Если говорить о Месси в эпоху, в которую мы сейчас живем, с нынешним цифровым ландшафтом – люди, которые приходили посмотреть на Пеле, слышали о нем, но никогда не видели его (Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год – Sports.ru). Они не знали, на что подписываются. Сегодня каждый человек видел [игру] .

Это делает эффект намного сильнее. Я освещала множество важных матчей, но я бы заплатила бешеные деньги, чтобы посмотреть на Лионеля Месси.

И хотя мы благодарны людям, которые переходили [в ] раньше, мы благодарны за то, что он собирал стадионы, и Дэвиду Бекхэму за то, что он приехал в Соединенные Штаты... Лионель Месси находится на другом уровне. Он главная мировая суперзвезда.

С приходом Месси захотят приехать и другие игроки. Он хочет, чтобы его товарищи по команде и его друзья были рядом. Убедить их переехать в Майами не так уж трудно», – сказала Чиу, в прошлом выступавшая за женскую сборную Мексики.