Магкеев о сборной: «Товарищеские матчи нужны, не видел никого, кому было бы пофиг. Футболисты должны понимать, во что играть, когда бан снимут»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Станислав Магкеев Футбол

Станислав Магкеев считает необходимыми товарищеские матчи сборной России в условиях бана.

– Тебе, как человеку, который играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, интересно приезжать в сборную, которая не проводит официальные матчи?

Сборная – состав лучших футболистов страны. Для меня это мотивация. Неважно – товарищеская игра или официальная. Мы должны отстаивать честь страны. Я не видел ни одного игрока в сборной, которому было бы пофиг.

Товарищеские матчи нужны. Мы не знаем, когда снимут бан, но, когда его снимут, футболисты должны понимать, во что играть, – сказал защитник «Локомотива».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Сегодня в 18-30 Узбекистан с Ираном будет в финале на Кубок ЦАФА играть.
Сборная России имела возможность - но отказалась, игроки очень в отпуск хотели. У российских футболистов ведь не было детства, как они говорят. Значит, и каникулов летних у них не было. Так что их можно понять.

Погода, кстати, хорошая. И поле тоже.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ответ Faust Doc
Магкеев собрался жить вечно? Гы гы гы
Дункан Магкеев✊
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Магкеев собрался жить вечно?
Гы гы гы
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Блин, все играют товарки, причём аргам и бразильцам не зашкварно катнуть с Гвинеей и Индонезией, Колумбии с Ираком, а Сербии с Иорданией. И только одна великая сборная с одним великим тренером, выигравшем всё на свете, отдыхает. Уработались, на...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Какие товарняки, у Валерки июньская свадьба дочери в Испании за полгода была назначена )
Да и честь какая в товарняках, где вы мучаетесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ ApXuMaHqPuT
Дункан Магкеев✊
Азаза, как метко)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sebastian1410
Магкеев уже карьеру футболиста закончит когда снимут бан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий