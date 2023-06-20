Магкеев о сборной: «Товарищеские матчи нужны, не видел никого, кому было бы пофиг. Футболисты должны понимать, во что играть, когда бан снимут»
Станислав Магкеев считает необходимыми товарищеские матчи сборной России в условиях бана.
– Тебе, как человеку, который играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, интересно приезжать в сборную, которая не проводит официальные матчи?
– Сборная – состав лучших футболистов страны. Для меня это мотивация. Неважно – товарищеская игра или официальная. Мы должны отстаивать честь страны. Я не видел ни одного игрока в сборной, которому было бы пофиг.
Товарищеские матчи нужны. Мы не знаем, когда снимут бан, но, когда его снимут, футболисты должны понимать, во что играть, – сказал защитник «Локомотива».
Сборная России имела возможность - но отказалась, игроки очень в отпуск хотели. У российских футболистов ведь не было детства, как они говорят. Значит, и каникулов летних у них не было. Так что их можно понять.
Погода, кстати, хорошая. И поле тоже.
Гы гы гы
Да и честь какая в товарняках, где вы мучаетесь.