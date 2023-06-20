Магкеев о сборной: «Товарищеские матчи нужны, не видел никого, кому было бы пофиг. Футболисты должны понимать, во что играть, когда бан снимут»

Станислав Магкеев считает необходимыми товарищеские матчи сборной России в условиях бана.

– Тебе, как человеку, который играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, интересно приезжать в сборную, которая не проводит официальные матчи?

– – состав лучших футболистов страны. Для меня это мотивация. Неважно – товарищеская игра или официальная. Мы должны отстаивать честь страны. Я не видел ни одного игрока в сборной, которому было бы пофиг.

Товарищеские матчи нужны. Мы не знаем, когда снимут бан, но, когда его снимут, футболисты должны понимать, во что играть, – сказал защитник « ».