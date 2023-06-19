Вячеслав Колосков: «Наш футбол точно не умер, а живет и развивается. Есть зрительский интерес, новые имена, интересные решения в организации Кубка России»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков рассказал о развитии российского футбола, несмотря на проблемы.

«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров – Кубок России тому подтверждение.

Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды, это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Наш футбол не умер - он просто плохо пахнет
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stason79
и санкции и отстранения нам на пользу, да?
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Михаил Торотадзе
Ну да, не умер, тут он резанул правду-матку!
И не поспоришь ведь...
Только забыл добавить, что в сравнении с ним не каждый немой или слепой чувствует себя неполноценным человеком
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gninnur esrever*
И проснулся.
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Spaten
И кстати, если без шуток, Валера в Ростове больше всех делает именно для российского футбола. Вопреки обстоятельствам, конечно, но тем не менее. Осинькин ещё в том же русле работает
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Виктор Чернышев
Выдать желаемое за действительное. Умеет, практикует :)
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