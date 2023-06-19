Вячеслав Колосков: «Наш футбол точно не умер, а живет и развивается. Есть зрительский интерес, новые имена, интересные решения в организации Кубка России»
Вячеслав Колосков рассказал о развитии российского футбола, несмотря на проблемы.
«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров – Кубок России тому подтверждение.
Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды, это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
И не поспоришь ведь...
Только забыл добавить, что в сравнении с ним не каждый немой или слепой чувствует себя неполноценным человеком