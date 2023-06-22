«Зенит» предлагал 2 млн евро за Помазуна, ЦСКА хотел 6 млн. Переговоры завершились из-за потери интереса петербуржцев (Иван Карпов)
ЦСКА отказал «Зениту» в продаже вратаря Ильи Помазуна.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы обратились в московский клуб с целью узнать цену 26-летнего голкипера.
ЦСКА заявил, что хочет получить 6 млн евро за Помазуна. «Зенит» предложил 2 млн. ЦСКА взял время на раздумья, но через некоторое время сине-бело-голубые сообщили, что потеряли интерес к игроку.
Прошлый сезон Мир РПЛ Помазун провел в аренде в «Урале», где пропустил 45 голов в 29 матчах. Его статистика – здесь.
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