«Зенит» предлагал 2 млн евро за Помазуна, ЦСКА хотел 6 млн. Переговоры завершились из-за потери интереса петербуржцев (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Илья Помазун Футбол

ЦСКА отказал «Зениту» в продаже вратаря Ильи Помазуна.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы обратились в московский клуб с целью узнать цену 26-летнего голкипера.

ЦСКА заявил, что хочет получить 6 млн евро за Помазуна. «Зенит» предложил 2 млн. ЦСКА взял время на раздумья, но через некоторое время сине-бело-голубые сообщили, что потеряли интерес к игроку.

Прошлый сезон Мир РПЛ Помазун провел в аренде в «Урале», где пропустил 45 голов в 29 матчах. Его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Давид Agabekyan
Зенит же вернул Гойло и продлил Кержакова, чтобы купить Помазуна. В глубокий запой карп ушёл
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Лирой Дженкинс
какой Помазун, какие 6 лямов за него? Вань, кончай так бухать, печень посадишь
+16
-3
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Игорь Новиков
Карп в очередной раз выкидывает глупости про Зенит. Не сбывается примерно ничего.
+15
-5
+10
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Александр Милосавлевич
Я ничего не понял. Новость начинается с того, что ЦСКА отказал Зениту в продаже Помазуна. А заканчивается тем, что это Зенит сообщил ЦСКА о потере интереса к покупке.
+4
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JoaoMoutinho
Ответ Дим Димыч
одно интересно а где их школа??
Гореинсайдеров?
+6
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Сергей Жарковский
Слушать этого перца - себя не уважать!🤣
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Старый конформист
Этот карп в мутной воде собирает...
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Дим Димыч
одно интересно а где их школа??
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-2
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Zenith forever
Уважаемый Михаил Большаков, ну зачем вы здесь цитируете этого горе-журналиста? Ведь он еще никогда ничего умного и, главное, честного, не написал.
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Кеша
«За копейку канарейку» не прошло. ЦСКА умеет считать деньги . Ну и 6 млн , дороговато , конечно, за сменщика.
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Александр Смирнов
зачем Зениту 6-й вратарь ещё и за 2 млн.? Очередной бред от Карпова...
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Istianoff
Алкаш опять на дне бутылки инсайды нашел.
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ApXuMaHqPuT
Не узнаю питерский гегемон. Могли бы и 50 тыщ рублей за него предложить - в зените очень профессиональный менеджмент, умеют брать игроков практически за копейки - пара звонков и готово👍
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Валерий Охотин
Ответ Дим Димыч
одно интересно а где их школа??
ЦСКА?
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Спартак Уокер
Помазун в Зенит что за бред
Что я могу сказать по игре вратарей? Акинфеев и Помазун — два моих воспитанника и считаю, что оба выглядели достойно. Оба выручали. Кажется, что моментов было не так много, но это даже сложнее для вратаря, потому что один ляп может всё перевернуть. Доволен игрой обоих, оба подтвердили свое реноме одних из лучших вратарей страны, — заявил Вячеслав Чанов.
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