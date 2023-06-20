Ротенберг об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают все, оказывается, но есть же и другое в жизни. Футболисты считают, что у них короткий век, надо быстро урвать»
Борис Ротенберг считает, что Александр Кокорин ушел из «Сочи» из-за денег.
– Сейчас на рынке доступен Александр Кокорин, отыгравший отличный сезон на Кипре. Не думаете над его возвращением?
– Саша себя так повел, что когда он должен был остаться в «Сочи», он ушел. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду.
У него была перспектива. Если бы он остался в «Сочи», то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, все. Но есть же и другое в жизни.
Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать, но надо понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте, – сказал президент южан.
Кокорин перешел из «Сочи» в «Спартак», откуда перебрался в «Фиорентину». Минувший сезон он провел в кипрском «Арисе» на правах аренды.
А твоя вся семья не так считает?
1) у кого их совсем нет
2) у кого их хоть опой жуй
3) манипуляторы
А теперь этот мелкий жулик осуждает честного пацана Саню Кокорина !
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