Ротенберг об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают все, оказывается, но есть же и другое в жизни. Футболисты считают, что у них короткий век, надо быстро урвать»

Борис Ротенберг считает, что Александр Кокорин ушел из «Сочи» из-за денег.

– Сейчас на рынке доступен , отыгравший отличный сезон на Кипре. Не думаете над его возвращением?



– Саша себя так повел, что когда он должен был остаться в « », он ушел. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду.

У него была перспектива. Если бы он остался в «Сочи», то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, все. Но есть же и другое в жизни.

Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать, но надо понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте, – сказал президент южан.

Кокорин перешел из «Сочи» в «Спартак», откуда перебрался в «Фиорентину». Минувший сезон он провел в кипрском « » на правах аренды.