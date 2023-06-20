Ротенберг об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают все, оказывается, но есть же и другое в жизни. Футболисты считают, что у них короткий век, надо быстро урвать»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия Арис Лимасол Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи деньги Футбол

Борис Ротенберг считает, что Александр Кокорин ушел из «Сочи» из-за денег.

– Сейчас на рынке доступен Александр Кокорин, отыгравший отличный сезон на Кипре. Не думаете над его возвращением?
 
– Саша себя так повел, что когда он должен был остаться в «Сочи», он ушел. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду.

У него была перспектива. Если бы он остался в «Сочи», то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, все. Но есть же и другое в жизни.

Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать, но надо понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте, – сказал президент южан.

Кокорин перешел из «Сочи» в «Спартак», откуда перебрался в «Фиорентину». Минувший сезон он провел в кипрском «Арисе» на правах аренды.

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35 комментариев

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<~Inter~>
Смешно читать как Ротенберги рассуждают про что-то другое в жизни кроме денег
+119
0
+119
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Red_Marlboro_
"Футболисты считают, что у них короткий век, что сейчас надо быстро урвать"

А твоя вся семья не так считает?
+63
-1
+62
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maximilian_15
Семейный бенефис сегодня на спортсе
+42
-1
+41
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Peter Parker
Тут даже и добавить нечего, сама новость смешнее любого комментария.
+27
0
+27
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Леван Мкртчян
А вторичности роли денег рассуждают три вида людей
1) у кого их совсем нет
2) у кого их хоть опой жуй
3) манипуляторы
+20
0
+20
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Men77
Ответ Red_Marlboro_
"Футболисты считают, что у них короткий век, что сейчас надо быстро урвать" А твоя вся семья не так считает?
у его семьи много времени (с 2000года) спешить некуда 🤣
+19
0
+19
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Tydeus
Миллиардер рассказывает сотруднику его конторы, что деньги не всё. Прелесть совершенная. Если есть в жизни что-то ещё, то на кой чёрт тебе столько?)
+16
0
+16
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ke-ke
Нет конечно, человеческие отношения важнее! Ведь если дружишь, например, с Президентом, то у тебя денег будет на несколько футбольных клубов. И можно будет на футболистов-стяжателей жаловаться
+11
-1
+10
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Vvild
Ответ Леван Мкртчян
А вторичности роли денег рассуждают три вида людей 1) у кого их совсем нет 2) у кого их хоть опой жуй 3) манипуляторы
Причём третий пункт очень частый сосед и первого и второго.
+9
0
+9
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angry horse
Ну у тебя век то подольше, бюджет государства можно дербанить не спеша😁
+6
0
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Мистер Блин
читаешь их и понимаешь, что ни ### ори не добились, они просто ########,которым повезло быть знакомыми с дедушкой, читмющим 23 года по бумажками то одну #####, то другую
+6
0
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вовочка6762
Ротенберг наверное всю жизнь бы очки драил в спортклубе, если б туда не зашел невзрачный мальчик Путин.
А теперь этот мелкий жулик осуждает честного пацана Саню Кокорина !
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Мартинелли
Про «урвать» он конечно эксперт
+4
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anshef
Смешно, Ротенберг удивляется, что деньги решают все.
+4
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teto
Намекает что во власти можно урвать поболее.
+3
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Игорь Новиков
Лучший автотроллинг в истории российского футбола)
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DoviDen
Ну будь Саша миллиардером я думаю он точно также и сказал бы
+2
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robbaggio
так и олигархи так же считают
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Мистер Блин
Ответ <~Inter~>
Смешно читать как Ротенберги рассуждают про что-то другое в жизни кроме денег
а что о них рассуждать, о тех деньгах, когда они все глаза застлали) видеть их больше не могу)))
+2
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доктор Ливси
Ответ SMART789
Про Кокорина прав, ушел из Сочи и карьера была разрушена
Карьера у него была разрушена немного раньше. Стулом
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Faust Doc
Рриенберг про урвать!
Гы гы гы
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Водяра
Кокорин: «Не сидел не мужик, даже если ты Ротенберг.»
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LaffyTaffy
Ротенберг и сам такой же, урывает пока успевает
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Chernoy
Ротенберг спортса прям несколько дней уже. Нечаев их кореш или продал втихую!?
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Колено решфорда
Рубрика интересный факт. У меня в ленте подряд идут две новости: одна про короткий век футболиста, а вторая про Криша, который 200 матчей за сборную сыграл.
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