Игнатьев и «Локомотив» расторгли контракт, действовавший до 30 июня. У Ивана 5 голов в 27 матчах

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Иван Игнатьев Футбол

Иван Игнатьев покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим. Срок соглашения был рассчитан до 30 июня этого года.

«Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу «Локомотив» за год, который я провел в его составе. Вы дали мне возможность расти и развиваться! Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше.

А самое главное, я хочу поблагодарить болельщиков этой команды, которые дали мне ощутимую поддержу и доверие, когда я только пришел в клуб. Вы – это те, кто делает футбол настоящим. Вы – это те, кто важен не только для результатов, но и для нашего эмоционального состояния. Вы дарите нам свою любовь и поддержку в самых трудных матчах.

Желаю клубу только процветания и успехов!» – сказал Игнатьев.

Форвард, присоединившийся к «Локо» летом 2022 года, провел за клуб 27 матчей и забил 5 голов. Сообщалось, что он перейдет в «Сочи».

Полную статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.

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32 комментария

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Джорджио Че
9 дней недотерпели Ивана?
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Чётко_как_чечётка
Новость о расторжении контракта позже, чем новость о переходе в Сочи. Логично...
+18
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CriminalJoint62
Навсегда запомним тот хет-трик Оренбургу 💔😭
+8
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a2wai
Игнатьев - каноничный пример игрока времен лимита. Вроде бы и талант был, но желание его агента подзаработать и малахольность игрока в результате привели к тому, что это чудо максимум куда-то бесплатно перейти может, и дай Бог где-то карьеру сможет реанимировать.
+3
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Плацкарт Вагоныч
Спасибо на добром слове, Ваня. Я не верил в тебя, но надеялся на чудо. Желаю успехов в Сочи.
+1
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Денис Т.
Ответ Чётко_как_чечётка
Хорошие слова Ивана, правильные.
Так агент писал или специально обученный человек, Вы же не думаете что футболисты могут так складно и чисто излагать свои мысли на бумаге.
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Михаил1970
Ответ Джорджио Че
9 дней недотерпели Ивана?
Наверное в Сочах сборы начинаются. Не может же он там тренироваться будучи на контракте с Локомотивом.
+1
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Чётко_как_чечётка
Хорошие слова Ивана, правильные.
+1
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Чётко_как_чечётка
Ответ Aleksey Yashin
Неустойка за досрочное расторжение контракта будет?)
Или за трансфер Сочи)
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LaffyTaffy
Ответ Dmitry Orlov
По данным журналистов (которые достаточно точно давали инфу о других событиях) - 0 рублей, 0 копеек.
Ага ага ты сам то веришь в это?🤣🤣
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LaffyTaffy
Ответ Dmitry Orlov
Получше, чем у Николсона и Кассьерры, которых брали гораздо дороже.
Да я не спорю, они все одного уровня бездари
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Dmitry Orlov
Ответ LaffyTaffy
Топ статистика для нападающего 😁
Получше, чем у Николсона и Кассьерры, которых брали гораздо дороже.
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Novak
Ответ SMART789
Не будет ни одного комментария про загубленную карьеру молодого игрока в Локомотиве
Ну почему же, кто-нибудь не очень умный может такое написать.
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Dmitry Orlov
Ответ LaffyTaffy
Ага ага ты сам то веришь в это?🤣🤣
По вопросам веры - это не ко мне, это в церковь.
Я же предпочитаю опираться на факты, а не на веру.
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ractorosan527@gmail.com
Ответ CriminalJoint62
Навсегда запомним тот хет-трик Оренбургу 💔😭
Это не что у Дзюбы за 6 игр не полные 10 голов 6 или 4 гола забил уже не помню всяко лучше чем иван Игнатьев
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Чётко_как_чечётка
Ответ Денис Т.
Так агент писал или специально обученный человек, Вы же не думаете что футболисты могут так складно и чисто излагать свои мысли на бумаге.
Некоторые могут. В данном случае не знаю кто писал.
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Дмитрий Медведев
Ответ Денис Т.
Так агент писал или специально обученный человек, Вы же не думаете что футболисты могут так складно и чисто излагать свои мысли на бумаге.
Думаю многие футболисты могут выдавать такое искренне и от себя.А вот именно в Иване сомнения огромные
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Aleksey Yashin
Неустойка за досрочное расторжение контракта будет?)
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Ковид 07.10.52
Ни одного слова от себя...зачитал подготовленную специалистами текст...
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LaffyTaffy
Ответ Dmitry Orlov
Только Игнатьев был бесплатным, да и зарплата поменьше.
Сколько только комиссия Агузарову, остается загадка
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charly_54
Ответ Джорджио Че
9 дней недотерпели Ивана?
А зачем?
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Булат87
Не тянул по уровню Иван к сожалению, надеемся будет ещё расти как игрок.
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Dmitry Orlov
Негатива к Ивану нет, сожалений об его уходе - тоже.
Не был плох, старался, но сейчас в команде есть нападающие лучше него.

Я только не понимаю, в чём смысл расторгать контракт за 9 дней до окончания (контракт был 1+2, продлевать не стали), если он вскоре просто ушёл бы свободным агентом, как уйдут трое других игроков, которых нет в списках на сборы?
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Dmitry Orlov
Ответ LaffyTaffy
Сколько только комиссия Агузарову, остается загадка
По данным журналистов (которые достаточно точно давали инфу о других событиях) - 0 рублей, 0 копеек.
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LaffyTaffy
Топ статистика для нападающего 😁
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