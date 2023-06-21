Игнатьев и «Локомотив» расторгли контракт, действовавший до 30 июня. У Ивана 5 голов в 27 матчах
Иван Игнатьев покидает «Локомотив».
Московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим. Срок соглашения был рассчитан до 30 июня этого года.
«Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу «Локомотив» за год, который я провел в его составе. Вы дали мне возможность расти и развиваться! Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше.
А самое главное, я хочу поблагодарить болельщиков этой команды, которые дали мне ощутимую поддержу и доверие, когда я только пришел в клуб. Вы – это те, кто делает футбол настоящим. Вы – это те, кто важен не только для результатов, но и для нашего эмоционального состояния. Вы дарите нам свою любовь и поддержку в самых трудных матчах.
Желаю клубу только процветания и успехов!» – сказал Игнатьев.
Форвард, присоединившийся к «Локо» летом 2022 года, провел за клуб 27 матчей и забил 5 голов. Сообщалось, что он перейдет в «Сочи».
Полную статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.
Я же предпочитаю опираться на факты, а не на веру.
Не был плох, старался, но сейчас в команде есть нападающие лучше него.
Я только не понимаю, в чём смысл расторгать контракт за 9 дней до окончания (контракт был 1+2, продлевать не стали), если он вскоре просто ушёл бы свободным агентом, как уйдут трое других игроков, которых нет в списках на сборы?