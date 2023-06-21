Игнатьев и «Локомотив» расторгли контракт, действовавший до 30 июня. У Ивана 5 голов в 27 матчах

Иван Игнатьев покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим. Срок соглашения был рассчитан до 30 июня этого года.

«Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу « » за год, который я провел в его составе. Вы дали мне возможность расти и развиваться! Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше.

А самое главное, я хочу поблагодарить болельщиков этой команды, которые дали мне ощутимую поддержу и доверие, когда я только пришел в клуб. Вы – это те, кто делает футбол настоящим. Вы – это те, кто важен не только для результатов, но и для нашего эмоционального состояния. Вы дарите нам свою любовь и поддержку в самых трудных матчах.

Желаю клубу только процветания и успехов!» – сказал .

Форвард, присоединившийся к «Локо» летом 2022 года, провел за клуб 27 матчей и забил 5 голов. Сообщалось, что он перейдет в «Сочи».

Полную статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.