«Ювентус» готов выкупить Милика у «Марселя» за 7+2 млн евро

Теги Марсель Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Аркадиуш Милик Футбол

«Ювентус» планирует выкупить Аркадиуша Милика у «Марселя».

Туринский клуб готов активировать опцию выкупа 28-летнего нападающего сборной Польши за 7 миллионов евро. Еще 2 млн прописаны в качестве бонусов.

«Юве» предложит Аркадиушу контракт до лета 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

Милик забил 5 голов в 13 матчах Серии А за «Ювентус», играя на правах аренды. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daiv Davidson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Второй Манджукич.впринципе отрабатывает свои деньги с лихвой.всего 3ляма З/П пока мама Рабьо просит 10...и это при том что француз от случая к случаю либо разрывает центр,либо растворяется в пыль...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juveforzajuve
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Милик хорош при такой цене за выкуп и ЗП. Если вдруг Юве усилится до мировых звёзд, то вполне может быть качественным 3-4 нападющим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ислам Гасанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да сто процентов заслужил да ещё и за копейки такого качественного форварда взять это отличное решение руководства
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juve storia di un grande amore
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он меня удивил. Не думал, что он будет так круто играть, так что, добро пожаловать. Все в конечном итоге выигрывают от этой сделки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почти даром по сегодняшним меркам! Гол в последнем туре конечно решил!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
28 летний околотоп Милик, который кашу не испортит ни в одном топ-клубе за 9 миллионов
И Мудрик, нигде не игравший, забивший пару мячей в ЛЧ за 100 миллионов - где логика вообще?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK Gamer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
покупка за разумный деньги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Абд
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ savik-A.M.
По нынешним ценам так считай бесплатно , да ещё учитывая что он и не прочь быть вторым за Влаховичем
Кто из них второй влахович ещё вопрос)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо выкупать. Аркадий реально хорош
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По нынешним ценам так считай бесплатно , да ещё учитывая что он и не прочь быть вторым за Влаховичем
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Крайне странно было бы, если бы не выкупили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Павлюченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
3 миллиона форварду, который не хуже Влаховича?! По-моему, у легендарного Ругани такая же зарплата.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игрок, который превзошел все ожидания и удивил даже меня. Без сомнения, он заслуживает выкупа.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сбитый летчик, находящийся в тени других обрёл клуб!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Искуственный интеллект
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Недооцененный форвард
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий