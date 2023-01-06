«Ювентус» готов выкупить Милика у «Марселя» за 7+2 млн евро

« » планирует выкупить у « ».

Туринский клуб готов активировать опцию выкупа 28-летнего нападающего сборной Польши за 7 миллионов евро. Еще 2 млн прописаны в качестве бонусов.

«Юве» предложит Аркадиушу контракт до лета 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

Милик забил 5 голов в 13 матчах Серии А за «Ювентус», играя на правах аренды. Его статистика – здесь.