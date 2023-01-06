«Ювентус» готов выкупить Милика у «Марселя» за 7+2 млн евро
«Ювентус» планирует выкупить Аркадиуша Милика у «Марселя».
Туринский клуб готов активировать опцию выкупа 28-летнего нападающего сборной Польши за 7 миллионов евро. Еще 2 млн прописаны в качестве бонусов.
«Юве» предложит Аркадиушу контракт до лета 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.
Милик забил 5 голов в 13 матчах Серии А за «Ювентус», играя на правах аренды. Его статистика – здесь.
И Мудрик, нигде не игравший, забивший пару мячей в ЛЧ за 100 миллионов - где логика вообще?