Милик подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом». Сумма выкупа у «Марселя» – 7 млн евро

Теги Марсель Ювентус серия А Италия возможные трансферы Аркадиуш Милик Футбол

Аркадиуш Милик продолжит играть за «Ювентус» на постоянной основе.

Итальянский клуб в ближайшее время встречу встречу с «Марселем», на которой согласует все детали трансфера.

Сумма выкупа польского нападающего составит семь миллионов евро. Аркадиуш прежде выступал за туринский клуб на правах аренды.

Футболистом также интересовался «Лацио», но отмечается, что Аркадиуш Милик хочет играть за «Ювентус» и подпишет с туринской командой соглашение на три года.

Милик забил 7 голов в 27 матчах Серии А в прошедшем сезоне и отдал 1 результативную передачу. 

6 комментариев

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Дмитрий Мороз
Норм. Мойзе Кин, удачи в более достойном клубе, ну там Мальме, Пахтакор и тд
+2
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Franc.uz
Регресс прям на глазах
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Kumanya
Ответ Franc.uz
Регресс прям на глазах
травма сразу после перехода в Наполи очень сильно помешала его карьере
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I am Timur >>M<<
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Ответ Дмитрий Мороз
Норм. Мойзе Кин, удачи в более достойном клубе, ну там Мальме, Пахтакор и тд
😄
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Eziiko
Ответ d.xoxlov
Влахович на выход, похоже, с 95% вероятностью.
Милик явно не основу не потянет
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