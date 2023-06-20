Милик подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом». Сумма выкупа у «Марселя» – 7 млн евро

Аркадиуш Милик продолжит играть за «Ювентус» на постоянной основе.

Итальянский клуб в ближайшее время встречу встречу с « », на которой согласует все детали трансфера.

Сумма выкупа польского нападающего составит семь миллионов евро. Аркадиуш прежде выступал за туринский клуб на правах аренды.

Футболистом также интересовался «Лацио», но отмечается, что хочет играть за « » и подпишет с туринской командой соглашение на три года.

Милик забил 7 голов в 27 матчах Серии А в прошедшем сезоне и отдал 1 результативную передачу.