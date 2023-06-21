93% футболисток считают недостаточными выплаты за квалификацию ЧМ, 29% не получили их вообще, 66% взяли неоплачиваемый отпуск. FIFPro обратилась к ФИФА

Теги бизнес женский футбол ФИФА чемпионат мира среди девушек FIFPro ЧМ-2019 жен деньги Футбол

FIFPro представила отчет о зарплатах в женском футболе и обратилась к ФИФА.

Для составления отчета Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов был проведен опрос с участием 362 спортсменок, представляющих каждую из футбольных конфедераций.

Согласно данным отчета, 29% футболисток, которые примут участие в женском чемпионате мира 2023 года, не получили зарплату за участие в отборочных турнирах. При этом выплаты зачастую зависели от результативности в матчах.

66% игроков заявили, что им пришлось взять неоплачиваемый отпуск, чтобы принять участие в квалификации. 93% опрошенных спортсменок считают, что им платят недостаточно.

«Подчеркивая эти условия и статус игроков по всему миру, FIFPro решительно призывает индустрию внимательнее присмотреться к квалификационным турнирам в каждой из шести конфедераций.

Это нужно для того, чтобы мы все могли внести значимые изменения с учетом общих возможностей, которые чемпионат мира по футболу среди женщин может предоставить большему числу игроков».

Кроме того, в отчете сделан вывод об отсутствии у спортсменок важных гарантий. Так, 54% опрошенных сообщили, что они не проходили медицинское обследование перед квалификацией ЧМ, 33% отмечали недостаточное количество времени для восстановления между матчами, а 32% отметили, что качество стадионов и полей не соответствовало стандартам.

«Чемпионат мира – вершина футбола сборных, но путь к турниру определяет состояние игроков на очень долгий период. Поэтому обеспечение наилучших условий жизненно важно.

Мы готовы сотрудничать с ФИФА и конфедерациями, чтобы улучшить условия для квалификации ЧМ и устранить существующее неравенство», – говорится в заявлении генерального секретаря FIFPro Йонаса Байера-Хоффмана.

ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ. По 30 000 долларов – за игру в группе, по 270 000 – чемпионкам

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11 комментариев

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igls54
93% опрошенных спортсменок считают, что им платят недостаточно...7% довольных - это трансгендеры
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Напалм
они требуют уравниловку? а разве не рыночек должен решать?
+6
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EVERGREEN
Ответ Marcus-light
Рынок должен решать распределение коммерческих доходов. С точки зрения Федерации, в целом, плевать должно быть мужчина ты или женщина. Иначе это всё равно, что декларировать, что занятия спортом важнее для мужчин, а не для женщин
при рождении детей, тоже должно быть плевать, кто вы - мать или отец с точки зрения правительства, так ведь, исходя из вашей логики! или "это другое"!?
+3
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Number_2
Жду ассорти в составе на клубном уровне, а потом лимит - не менее 3-х женщин в основе, 1 гей, 1 транс, негр тренер и хотя бы 1 рефери-негр на бровке
+2
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Дмитрий Сидоров
Опять попрошайничать начали, в лучших традициях Рапино.
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Леван Мкртчян
Ответ igls54
93% опрошенных спортсменок считают, что им платят недостаточно...7% довольных - это трансгендеры
93% этих же футболисток считают , что доживут ’не до ста -- точно’.
Это к важности такого рода опроса, где недовольных всегда будет пруд-пруди
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Roman Roman
Ответ igls54
93% опрошенных спортсменок считают, что им платят недостаточно...7% довольных - это трансгендеры
я не женщина, и не занимаюсь футболом профессионально, но тоже считаю, что принадлежу к 93% опрошенных спортсменок - мне тоже платят недостаточно... 😪
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Леван Мкртчян
Ответ Marcus-light
Рынок должен решать распределение коммерческих доходов. С точки зрения Федерации, в целом, плевать должно быть мужчина ты или женщина. Иначе это всё равно, что декларировать, что занятия спортом важнее для мужчин, а не для женщин
Рыночек может порешать только общий объем доходов, исходя из объективых показателей интереса к индустрии женского футбола.
К самому же распределению коммерческих доходов -- законы рынка имеют совсем косвенное отношение, так как управляющие органы вроде ФИФА и УЕФА или внутренние федерации стран , фактически, являются монополистами и , соответственно, никакие нормы рентабельности и распределения прибыли в условиях конкурентного рынка -- тут не работают.
Собственно об этом и была Суперлига, о недовольстве распределением доходов монополистом УЕФА.
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Антимосковский
Ответ Marcus-light
Рынок должен решать распределение коммерческих доходов. С точки зрения Федерации, в целом, плевать должно быть мужчина ты или женщина. Иначе это всё равно, что декларировать, что занятия спортом важнее для мужчин, а не для женщин
дело в том, что на самом деле футболисты мужских и женских сборных имеют разные должности - не «футболист», а «футболист мужской сборной» и «футболистка женской сборной», очевидно, что две разные должности вполне правомерно могут иметь разную оплату труда, так что футболистки могут требовать равную оплату только между собой (думаю, там так и есть), к оплате ДРУГОГО спорта это не имеет никакого отношения. а если речь идет скорее о моральной составляющей «для кого важнее занятия спортом», так идет оплата за представление интересов федерации и, очевидно, мужская сборная привлекает к себе гораздо больше внимания, это вопрос двух команд по 25 человек, где выигрывают мужчины, если же говорить в целом о занятиях спортом, так никто не принижает ни тысячи девочек, ни тысячи мальчиков, занимайтесь сколько хотите, только призовые сборников-то тут причем.
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