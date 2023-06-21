93% футболисток считают недостаточными выплаты за квалификацию ЧМ, 29% не получили их вообще, 66% взяли неоплачиваемый отпуск. FIFPro обратилась к ФИФА

FIFPro представила отчет о зарплатах в женском футболе и обратилась к ФИФА.

Для составления отчета Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов был проведен опрос с участием 362 спортсменок, представляющих каждую из футбольных конфедераций.

Согласно данным отчета, 29% футболисток, которые примут участие в женском чемпионате мира 2023 года, не получили зарплату за участие в отборочных турнирах. При этом выплаты зачастую зависели от результативности в матчах.

66% игроков заявили, что им пришлось взять неоплачиваемый отпуск, чтобы принять участие в квалификации. 93% опрошенных спортсменок считают, что им платят недостаточно.

«Подчеркивая эти условия и статус игроков по всему миру, FIFPro решительно призывает индустрию внимательнее присмотреться к квалификационным турнирам в каждой из шести конфедераций.

Это нужно для того, чтобы мы все могли внести значимые изменения с учетом общих возможностей, которые чемпионат мира по футболу среди женщин может предоставить большему числу игроков».

Кроме того, в отчете сделан вывод об отсутствии у спортсменок важных гарантий. Так, 54% опрошенных сообщили, что они не проходили медицинское обследование перед квалификацией ЧМ, 33% отмечали недостаточное количество времени для восстановления между матчами, а 32% отметили, что качество стадионов и полей не соответствовало стандартам.

«Чемпионат мира – вершина футбола сборных, но путь к турниру определяет состояние игроков на очень долгий период. Поэтому обеспечение наилучших условий жизненно важно.

Мы готовы сотрудничать с ФИФА и конфедерациями, чтобы улучшить условия для квалификации ЧМ и устранить существующее неравенство», – говорится в заявлении генерального секретаря Йонаса Байера-Хоффмана.

ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ. По 30 000 долларов – за игру в группе, по 270 000 – чемпионкам