ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ. По 30 000 долларов – за игру в группе, по 270 000 – чемпионкам
Участницы женского чемпионата мира впервые получат премиальные выплаты от ФИФА.
Как сообщает журналист Роб Харрис, за участие на групповом этапе все спортсменки гарантированно получат по 30 тысяч долларов.
За выход в 1/8 финала предусмотрены премиальные в размере 60 тысяч, в 1/4 финала – 90 тысяч.
Футболистки сборной, которая займет 4-е место, получат по 165 тысяч, 3-е место – по 180 тысяч.
Игрокам команды, проигравшей в финале, выплатят по 195 тысяч, а победительницам турнира – по 270 тысяч.
Отмечается, что суммы премиальных в большинстве случаев превышают зарплаты спортсменок в клубах.
Женский чемпионат мира пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
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