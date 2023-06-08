ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ. По 30 000 долларов – за игру в группе, по 270 000 – чемпионкам

Теги женский футбол ФИФА чемпионат мира среди девушек ЧМ-2019 жен деньги Футбол

Участницы женского чемпионата мира впервые получат премиальные выплаты от ФИФА.

Как сообщает журналист Роб Харрис, за участие на групповом этапе все спортсменки гарантированно получат по 30 тысяч долларов.

За выход в 1/8 финала предусмотрены премиальные в размере 60 тысяч, в 1/4 финала – 90 тысяч.

Футболистки сборной, которая займет 4-е место, получат по 165 тысяч, 3-е место – по 180 тысяч.

Игрокам команды, проигравшей в финале, выплатят по 195 тысяч, а победительницам турнира – по 270 тысяч.

Отмечается, что суммы премиальных в большинстве случаев превышают зарплаты спортсменок в клубах.

Женский чемпионат мира пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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Ебздрогыч
А раньше они за спасибо играли?
+9
0
+9
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<~Inter~>
Ответ chatone gpt0ne
Жмоты, ворочают млрд, а тут какие-то копейки, да еще и впервые...
Так они не зарабатывают миллиарды на женском футболе
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Не впечатляет
+1
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people people
А мужчинам сколько платят?
0
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chatone gpt0ne
Жмоты, ворочают млрд, а тут какие-то копейки, да еще и впервые...
+1
-1
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Andrey Andreev
Я бы наоборот обязал доплачивать зрителям за просмотр женского футбола
0
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Екн Лор
Ответ Ебздрогыч
А раньше они за спасибо играли?
Раньше они получали деньги из футбольных федераций своих стран, теперь ещё и ФИФА будет платить
+1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ А. Мостовой
Место женщины на кухне
А место сексистов в прошлом
+3
-3
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