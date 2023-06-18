Футболистка «Зенита» о премиальных за Суперкубок: «Быстров нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать. Мы в этом деле неопытные еще»

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Футболистка «Зенита» рассказала, что Владимир Быстров научил команду выпрашивать премии.

Петербургский клуб выиграл Winline Суперкубок России, победив ЦСКА (1:1, по пенальти 5:4).

«Владимир Быстров нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще.

Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», – сказала нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина.

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6 комментариев

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Сергей Васильев
Володьку надо слушать по вопросу правильного выпрашивания пенальти. А по вопросу эффективного выпрашивания денег лучше обратиться к Меган Рапино.
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Станнис Баратеон
Алло, это Володька! Вы там премиальные вообще умеете выпрашивать?!
+13
-2
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Valik Slovo
Вот в этом наши футболисты сильны, выбивать деньги они умеют )
+2
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CoMoBo3
Ответ Станнис Баратеон
Алло, это Володька! Вы там премиальные вообще умеете выпрашивать?!
Вы там выпрашивание премиальных вообще тренируете?! 😎
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Сергей Жарковский
Это правильно, Вову слушать нужно, он научит как нужно выпрашивать!
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catcher69
вот так и живут всю жизнь клянчая себе и заискивающе смотря в глаза начальству...
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