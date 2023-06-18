Футболистка «Зенита» о премиальных за Суперкубок: «Быстров нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать. Мы в этом деле неопытные еще»

Футболистка «Зенита» рассказала, что Владимир Быстров научил команду выпрашивать премии.

Петербургский клуб выиграл Winline Суперкубок России, победив ЦСКА (1:1, по пенальти 5:4).

« нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще.

Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», – сказала нападающая « » Екатерина Пантюхина.

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