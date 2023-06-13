«Барселона» хочет купить Баэну у «Вильярреала». Скауты следили за хавбеком весь сезон
Алекс Баэна из «Вильярреала» может перейти в «Барселону».
Как сообщает ESPN, «блауграна» на протяжении всего сезона направляла скаутов на игры с участием 21-летнего полузащитника и заинтересована в его приобретении. В клубе считают, что он хорошо подходит главному тренеру Хави.
В январе Баэна продлил контракт с «Вильярреалом» до 2028 года, и сумма отступных, ранее составлявшая 35 млн евро, выросла.
Также каталонцы ждут, что решит хавбек Илкай Гюндоган, у которого истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити».
Если позволит финансовая ситуация, «Барселона» летом была бы не прочь подписать обоих футболистов.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Баэна провел 35 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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