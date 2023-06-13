«Барселона» хочет купить Баэну у «Вильярреала». Скауты следили за хавбеком весь сезон

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна из «Вильярреала» может перейти в «Барселону».

Как сообщает ESPN, «блауграна» на протяжении всего сезона направляла скаутов на игры с участием 21-летнего полузащитника и заинтересована в его приобретении. В клубе считают, что он хорошо подходит главному тренеру Хави.

В январе Баэна продлил контракт с «Вильярреалом» до 2028 года, и сумма отступных, ранее составлявшая 35 млн евро, выросла.

Также каталонцы ждут, что решит хавбек Илкай Гюндоган, у которого истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити».

Если позволит финансовая ситуация, «Барселона» летом была бы не прочь подписать обоих футболистов.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Баэна провел 35 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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12 комментариев

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фан Барсы
Ответ Спартак Уокер
После его высказывание о семье Вальверде он мне как человек не приятен
Вроде чел отрицал что такое говорил, к сожалению если он сам не признастся что он такое говорил мы не узнаем правду.
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Lindeman
Ответ Спартак Уокер
После его высказывание о семье Вальверде он мне как человек не приятен
Никаких доказательств нет, что Баэна что либо говорил о семье Вальверде, да и сам он всё отрицает. В целом не однозначная история вышла
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Budabuda
а чем вообще дело кончилось. почему нет суда, обращение в полицию же было.
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Avazbek Rasulov
Меня волнует вопрос почему скауты не следят за Гуэрро из Валенсии. Самый оригинальный сменщик Бускетса. Ну просто бомба.
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Dr.Livsi
Весьма интересный игрок
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rigobersong
Ответ Спартак Уокер
После его высказывание о семье Вальверде он мне как человек не приятен
Он отрицал эти слова, и знаешь, я ему верю. Потому что реал весь сезон токсично себя ведет, ни у одной из 19 команд Ла Лиги не было проблем с болельщиками и игроками соперника, а реал плакался весь сезон. Этим людям верить слишком наивно, тем более кроме Вальверде ни один игрок реала или еще кто-то не слышал этого:) Просто как гопник накинулся на молодого игрока:))
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Спартак Уокер
Ответ Lindeman
Никаких доказательств нет, что Баэна что либо говорил о семье Вальверде, да и сам он всё отрицает. В целом не однозначная история вышла
Согласен очень неоднозначная история
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Muhammad Juraev
Ответ Budabuda
а чем вообще дело кончилось. почему нет суда, обращение в полицию же было.
И чем кончилось дело Хетафе мне тоже интересно!
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