«Барселона» хочет купить Баэну у «Вильярреала». Скауты следили за хавбеком весь сезон

Алекс Баэна из «Вильярреала» может перейти в «Барселону».

Как сообщает ESPN, «блауграна» на протяжении всего сезона направляла скаутов на игры с участием 21-летнего полузащитника и заинтересована в его приобретении. В клубе считают, что он хорошо подходит главному тренеру Хави.

В январе Баэна продлил контракт с « » до 2028 года, и сумма отступных, ранее составлявшая 35 млн евро, выросла.

Также каталонцы ждут, что решит хавбек , у которого истекает срок действия контракта с « ».

Если позволит финансовая ситуация, « » летом была бы не прочь подписать обоих футболистов.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Баэна провел 35 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию