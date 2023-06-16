«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Гвардиолом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Фабрицио Романо Футбол

«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны заметно продвинулись при согласовании деталей личного контракта. 

21-летний хорват отыграл в Бундеслиге 2 сезона, до этого он выступал за загребское «Динамо». 

С его статистикой можно ознакомиться здесь

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19 комментариев

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Фут.Боль
Гвардиол и Гвардиола должны быть вместе.
+32
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#SharkTeam
На матчах Сити резко возрастет упоминание Гвардиола
+12
-2
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#SharkTeam
Ответ CriminalJoint62
Правильно. Нужно больше ЦЗ. Какой же Пеп гений!
Состав пересобирают. Лапорт похоже уходит.
Да и Уокер с Канселу вероятно
+11
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Power Lifting
Гвардиол Гвардиолы
+5
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kos.vohrt
Гвардиола покупает Гвардиола. Воссоединение.
+4
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Жирный Лукаку
Ответ Great ManUtd
Как так получилось, что у хорвата и испанца одинаковые фамилии?
На спортсе есть материал по этому поводу)
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Great ManUtd
Как так получилось, что у хорвата и испанца одинаковые фамилии?
+3
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MK
Гвардиол будет играть у Гвардиолы, и вот 2трансфер уже, после Ковачича
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Shadow1882
Вот тебе и Гвардиолов день
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Samir Livermore
Гвардиол у Гвардиолы
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Вадим Слуцкий
Переговоры вёл папа, конечно. Хоть и незаконный сын, а всё-таки хочется, чтоб поближе был.
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Виталий Ушаков
два Гвардиола= квадрупл
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DolJun
так ведь аканджи и аке совершили невероятный прогресс)))
я хз конечно как кто-то вообще верит в сказки про топовость гваридолы)
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Оригинальный Ник
Ответ #SharkTeam
Состав пересобирают. Лапорт похоже уходит. Да и Уокер с Канселу вероятно
Почему-то гениальные схемы лучшего тренера современности работают только если каждый год пересобирать состав. Может, не в схемах дело, а в двух топовых составах?
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Виталий Ушаков
два Гвардиола= квадрупл
заloopl))
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