«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Гвардиолом

«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом.

По данным инсайдера , стороны заметно продвинулись при согласовании деталей личного контракта.

21-летний хорват отыграл в Бундеслиге 2 сезона, до этого он выступал за загребское «Динамо».

С его статистикой можно ознакомиться здесь.