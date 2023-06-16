«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Гвардиолом
«Ман Сити» достиг прогресса в переговорах с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны заметно продвинулись при согласовании деталей личного контракта.
21-летний хорват отыграл в Бундеслиге 2 сезона, до этого он выступал за загребское «Динамо».
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Да и Уокер с Канселу вероятно
я хз конечно как кто-то вообще верит в сказки про топовость гваридолы)