«Ман Сити» может купить Гвардиола, если Лапорт захочет уйти. В случае ухода Гюндогана будут искать хавбека
«Манчестер Сити» может усилиться летом, если Эмерик Лапорт и Илкай Гюндоган уйдут.
Как пишет The Times, «горожане» могут попытаться подписать защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
Сейчас «Ман Сити» сконцентрирован на попытке завоевать требл, но через несколько недель клуб займется будущим некоторых игроков, которые могут захотеть уйти.
Эмерик Лапорт, который в этом сезоне вышел в старте лишь в 6 матчах АПЛ после ЧМ-2022, входит в их число. Несколько клубов, в числе которых «Барселона» и «Тоттенхэм», внимательно следят за ситуацией.
Если Лапорт захочет уйти, «Ман Сити», скорее всего, займется поиском левоногого центрального защитника. Гвардиол входит в шорт-лист.
Отступные Йошко по контракту с «Лейпцигом» – 114 млн евро, но немецкий клуб может согласиться снизить цену, поскольку летом ему надо продать троих игроков, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. Гвардиола могут отпустить в случае хорошего предложения.
С хорватом также связывали «Челси» и «Ливерпуль». Защитник был в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но клуб предпочел подписать Лисандро Мартинеса.
Кроме того, «Ман Сити» может подписать полузащитника летом, если Илкай Гюндоган уйдет в «Барселону». Пока это наиболее ожидаемый вариант развития событий.
«ПСЖ» возобновил интерес к Бернарду Силве, но «Манчестер Сити» намерен сделать все, чтобы убедить его остаться.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вместо Лапорта с левой ногой действительно как влитой становится Гвардиол. Уокер ест напов-бегунков на завтрак, но уже завтра 33 года могут дать о себе знать. Аканджи из ротации Дортмунда, при всем уважении, явно достиг потолка и может просесть в следующем сезоне. Стоунс все ближе к опорной зоне. С Аке непонятно - то уходит, то травмируется, то играет левого крайка. В защитную линию нужен какой-нибудь надёжный кадр.
Вообще, почти всегда он оказывается в сб Испании после Сити. Живому Пепу тоже хочется отдохнуть в сборной, мне кажется
Может агент мутит ради зарплаты.