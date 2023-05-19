«Ман Сити» может купить Гвардиола, если Лапорт захочет уйти. В случае ухода Гюндогана будут искать хавбека

«Манчестер Сити» может усилиться летом, если Эмерик Лапорт и Илкай Гюндоган уйдут.

Как пишет The Times, «горожане» могут попытаться подписать защитника « » .

Сейчас «Ман Сити» сконцентрирован на попытке завоевать требл, но через несколько недель клуб займется будущим некоторых игроков, которые могут захотеть уйти.

, который в этом сезоне вышел в старте лишь в 6 матчах после ЧМ-2022, входит в их число. Несколько клубов, в числе которых «Барселона» и «Тоттенхэм», внимательно следят за ситуацией.

Если Лапорт захочет уйти, « », скорее всего, займется поиском левоногого центрального защитника. Гвардиол входит в шорт-лист.

Отступные Йошко по контракту с «Лейпцигом» – 114 млн евро, но немецкий клуб может согласиться снизить цену, поскольку летом ему надо продать троих игроков, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. Гвардиола могут отпустить в случае хорошего предложения.

С хорватом также связывали «Челси» и «Ливерпуль». Защитник был в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но клуб предпочел подписать Лисандро Мартинеса.

Кроме того, «Ман Сити» может подписать полузащитника летом, если Илкай Гюндоган уйдет в «Барселону». Пока это наиболее ожидаемый вариант развития событий.

«ПСЖ» возобновил интерес к Бернарду Силве, но «Манчестер Сити» намерен сделать все, чтобы убедить его остаться.

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