«Ман Сити» может купить Гвардиола, если Лапорт захочет уйти. В случае ухода Гюндогана будут искать хавбека

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Илкай Гюндоган Эмерик Лапорт РБ Лейпциг Бернарду Силва Йошко Гвардиол Футбол

«Манчестер Сити» может усилиться летом, если Эмерик Лапорт и Илкай Гюндоган уйдут.

Как пишет The Times, «горожане» могут попытаться подписать защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Сейчас «Ман Сити» сконцентрирован на попытке завоевать требл, но через несколько недель клуб займется будущим некоторых игроков, которые могут захотеть уйти.

Эмерик Лапорт, который в этом сезоне вышел в старте лишь в 6 матчах АПЛ после ЧМ-2022, входит в их число. Несколько клубов, в числе которых «Барселона» и «Тоттенхэм», внимательно следят за ситуацией.

Если Лапорт захочет уйти, «Ман Сити», скорее всего, займется поиском левоногого центрального защитника. Гвардиол входит в шорт-лист.

Отступные Йошко по контракту с «Лейпцигом» – 114 млн евро, но немецкий клуб может согласиться снизить цену, поскольку летом ему надо продать троих игроков, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. Гвардиола могут отпустить в случае хорошего предложения.

С хорватом также связывали «Челси» и «Ливерпуль». Защитник был в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но клуб предпочел подписать Лисандро Мартинеса.

Кроме того, «Ман Сити» может подписать полузащитника летом, если Илкай Гюндоган уйдет в «Барселону». Пока это наиболее ожидаемый вариант развития событий.

«ПСЖ» возобновил интерес к Бернарду Силве, но «Манчестер Сити» намерен сделать все, чтобы убедить его остаться.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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36 комментариев

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Oleg Olegov
Гвардиол к Гвардиоле, Лапорт к Лапорте.
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Александр Калашников
Ответ Oleg Olegov
Гвардиол к Гвардиоле, Лапорт к Лапорте.
Когда то Конте купил Канте и сразу Мауру захотелось купить Моура. Вот и Гвардиола не отстаёт.
+64
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blaugrano
Уже готовят преемника Пепу.
+45
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+43
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KreakeroK
Ответ Oleg Olegov
Гвардиол к Гвардиоле, Лапорт к Лапорте.
Гаардиола возьмет Гвардиола, Лапорта - Лапорта
+38
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creat1ve
стоило усадить на лавку Лапорта, так сразу стало меньше привозов в важных матчах и команда набрала сумасшедшую форму
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damondiamond
там один Гвардиола разваливает, куда ещё один
+13
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Savardus
Сити может купить Гвардиола, или Гвардиола может купить Сити? Это ведь разные вещи)
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Андрей Кастуев
Вместо Гюндо было бы здорово подписать МакАлистера. Относительно нестрашные 42 млн по Трансфермаркту, хотя для Сити они, скорее всего превратятся в 420 млн.
Вместо Лапорта с левой ногой действительно как влитой становится Гвардиол. Уокер ест напов-бегунков на завтрак, но уже завтра 33 года могут дать о себе знать. Аканджи из ротации Дортмунда, при всем уважении, явно достиг потолка и может просесть в следующем сезоне. Стоунс все ближе к опорной зоне. С Аке непонятно - то уходит, то травмируется, то играет левого крайка. В защитную линию нужен какой-нибудь надёжный кадр.
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Vatikan
В принципе, в данной новости можно читать заголовок и сразу строчить комментарий
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Милан 737...
Перейдут Гвардиол и Райс скорее всего ...
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Михаил Хромаков
Ответ creat1ve
стоило усадить на лавку Лапорта, так сразу стало меньше привозов в важных матчах и команда набрала сумасшедшую форму
и за Зинченко в финале не подчистил, и Фернандиньо не помог с Винисиусом, при стиле Сити нужны защитники побыстрее
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CHELSEA_2008
Ответ Серый
Фэйр-плей - тоже аут?
То есть выручку за ушедших игроков + призовые за победы в АПЛ, возможные победы в кубке Англии и ЛЧ мы не будем считать?)
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Bohdan Kravets
Ответ Михаил Хромаков
и за Зинченко в финале не подчистил, и Фернандиньо не помог с Винисиусом, при стиле Сити нужны защитники побыстрее
В целом согласен, но в финале в центре защиты играли Диаш и Стоунс, поэтому Лапорт уж никак не мог тогда подчистить.
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CHELSEA_2008
Ответ Милан 737...
Перейдут Гвардиол и Райс скорее всего ...
Было бы отлично но вроде бы Райс уйдёт в Арсенал. Но в идеале бы Ляпорт, Филипс, Гюндоган - аут, Йошко, Деклан, Джуд - ин)!
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Нионель Ералду
Ответ Рэд Уайт
будем надеется что Пеп уйдет по истечению контракта в 25 году и вернется домой
У него в Футбол Менеджере стоит ачивка, что он не хочет работать именно в Барсе. Мне кажется, что так и есть :(
Вообще, почти всегда он оказывается в сб Испании после Сити. Живому Пепу тоже хочется отдохнуть в сборной, мне кажется
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Viktor Smolyanin
Гвардиол Гвардиолы
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Добрый Ретроград
Уживутся ли вместе два Гвардиола? Гвардиола нормального человека и Гвардиол курильщика? Извинити)
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Рэд Уайт
Ответ blaugrano
Уже готовят преемника Пепу.
будем надеется что Пеп уйдет по истечению контракта в 25 году и вернется домой
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Dooomer
Не пугайте так!
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Михаил Хромаков
вообще хорват нужен, без них ЛЧ не выигрывается
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добрый грек
Ответ Oleg Olegov
Гвардиол к Гвардиоле, Лапорт к Лапорте.
Цезарю Цезаря!)
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Фархад Эфендиев
Ответ Vic Wild
У Г. контракт заканчивается этим летом. БЧК предлагают контракт жирнее и на больший срок, чем Сити. Плюс он женился, как и многие футболеры, на "кукле барби", которой нужны солнце, пляжи и вот это все
Правильно,точно.Но если уйдёт он наследие не оставит.Оставшись с Гвардиолой он добьётся многого. А ты как думаешь?Кем его заменить?
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Михаил Хромаков
Ответ Андрей Кастуев
Вместо Гюндо было бы здорово подписать МакАлистера. Относительно нестрашные 42 млн по Трансфермаркту, хотя для Сити они, скорее всего превратятся в 420 млн. Вместо Лапорта с левой ногой действительно как влитой становится Гвардиол. Уокер ест напов-бегунков на завтрак, но уже завтра 33 года могут дать о себе знать. Аканджи из ротации Дортмунда, при всем уважении, явно достиг потолка и может просесть в следующем сезоне. Стоунс все ближе к опорной зоне. С Аке непонятно - то уходит, то травмируется, то играет левого крайка. В защитную линию нужен какой-нибудь надёжный кадр.
Брайтон когда Кукурелью того же продавал - цена была далеко не с трансфермаркета
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Фархад Эфендиев
Как Гюндоган хочет уйти (если хочет конечно) я логику не найду.Капитан,все прёт, все выигрывают.
Может агент мутит ради зарплаты.
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CHELSEA_2008
Ответ Милан 737...
За Сити тоже болеешь ? :)
Мне нравятся Челси и Сити так как это похожие, дерзкие клубы новой волны, которые пишут свою историю здесь и сейчас, бросая вызов великим!)
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