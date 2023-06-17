«Ман Сити» даст 80-85 млн евро за Гвардиола, «Лейпциг» хочет 100 млн и бонусы. Договоренность с защитником близка

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

«Манчестер Сити» нацелен на приобретение защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «Ман Сити» близок к достижению устной договоренности с хорватом.

В ближайшие дни «Ман Сити» подготовит предложение в районе 80-85 млн евро для «РБ Лейпциг». Немецкий клуб просит 100 млн евро и бонусы. «Сити» явно опережает все остальные заинтересованные в игроке клубы.

Журналист Флориан Плеттенберг добавляет, что летом 2024 года у хорвата будут действовать отступные в размере 110 млн евро, но Йошко хочет сменить клуб этим летом.

В минувшем сезоне Йошко Гвардиол провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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47 комментариев

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Пепси пеналдувич
Все таки внебрачный.
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Mbest77
Гвардиола будет тренировать Гвардиола!
Шейхи по-любому только ради такого прикольного заголовка новостей решили столько заплатить)
+54
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Born is the King
Очень переоцененный защ. Хорватский Упамекано можно сказать
+38
-11
+27
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ML26
Ответ Born is the King
Очень переоцененный защ. Хорватский Упамекано можно сказать
А Упамекано чем переоцененный?) До пары ошибок в матче с сити был одним из самых надежных защей сезона, качественно провел чм как основной защитник
+27
-1
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Акира_1
Ответ Born is the King
Очень переоцененный защ. Хорватский Упамекано можно сказать
По факту. Только Пепка каким-то образом даже из Аке сделал норм защитника.
+23
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Russia-nn
Ответ Антон Фалафель
И как тут не стать лучшим тренером, когда тебе скупают всех на кого покажешь пальчиком🤔🤔🤔
в псж тоже много на кого пальцем показывают и скупают, но что то не один тренер там работавший и близко не лучший)
+19
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corazón blanco
Ответ Антон Фалафель
И как тут не стать лучшим тренером, когда тебе скупают всех на кого покажешь пальчиком🤔🤔🤔
Надо же настроить еще механизм, подобрать к каждому свой ключик, найти для него самую наилучшую позицию, минимизировать за счет партнеров слабые стороны и раскрыть сильные. В Галактикос после ухода Дель Боске и Макеллеле тоже казалось, кинь мяч и они добудут нужный результат, но это так не работает.
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Барыга блинами
Йошкин кот, че так дорого?)
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Эмси Тёрка
Его по такому же принципу хотят приобрести, как в своё время Геннадия Нижегородова покупал нижегородский «Локомотив» 🤣
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TDB
Гвардиола спрашивает Гвардиола: Какова твоя профессия?
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Cruel Snake
Йошко и Пеп! Гвардиолы «МанСити»
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tnec
Все же заберет к себе сына
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выходец из убежища
Берут сразу двух хорватов, чтобы наверняка взять ещё одну ЛЧ.
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Vitto
Это клоун, уровнем между Ловреном и Видой.
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Mekan Abdullaev
серьезно? 100 лямов вы с ума сошли??
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Mr@k
Слабее Стоунза и намного слабее Диаша
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NartApsua
Ответ Акира_1
По факту. Только Пепка каким-то образом даже из Аке сделал норм защитника.
Из Аканджи, кстати, тоже)
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Sergi Barjuan
Мощно! Отличная покупка
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Мистер Блин
гвардиол гвардиолы!
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Руслан З.
Кто следующий из защитников Сити перейдёт в центр поля?
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Антон Фалафель
И как тут не стать лучшим тренером, когда тебе скупают всех на кого покажешь пальчиком🤔🤔🤔
+12
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Рокнролл
Ответ Mekan Abdullaev
Гвардиол - не сын Гвардиолы
Да да. Так мы вам и поверили
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udod
Ответ Born is the King
Очень переоцененный защ. Хорватский Упамекано можно сказать
на вырост, ему 21 год всего, для защитника это юность, в хорошей системе, при грамотном тренере, есть всё что бы стать топом
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Мохнатый55
Ответ Born is the King
Да не. Гвардиола играл 3 центр защами и 2 опорниками, чтобы 2 Макваера АкеАканжи не привозили ещё больше
Один местный наркоман доказывал, что Аке и Аканджи круче Араухо.
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PIT-BUL
Галактикос это теперь не реал....
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