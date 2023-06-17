«Ман Сити» даст 80-85 млн евро за Гвардиола, «Лейпциг» хочет 100 млн и бонусы. Договоренность с защитником близка

«Манчестер Сити» нацелен на приобретение защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, « » близок к достижению устной договоренности с хорватом.

В ближайшие дни «Ман Сити» подготовит предложение в районе 80-85 млн евро для «РБ Лейпциг». Немецкий клуб просит 100 млн евро и бонусы. «Сити» явно опережает все остальные заинтересованные в игроке клубы.

Журналист Флориан Плеттенберг добавляет, что летом 2024 года у хорвата будут действовать отступные в размере 110 млн евро, но Йошко хочет сменить клуб этим летом.

В минувшем сезоне провел 41 матч за « » во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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