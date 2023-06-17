Вердикт по делу Алвеса вынесут в октябре-ноябре. Экс-игроку «Барсы» грозит 12 лет тюрьмы за изнасилование

Дани Алвес осенью узнает решение суда по делу об изнасиловании.

Бывший футболист «Барселоны» сборной Бразилии находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на El Periódico, вердикт по этому делу будет оглашен осенью – в октябре или ноябре. Перед этим пройдет заключительное слушание.

утверждает, что занялся сексом с обвиняющей его девушкой по обоюдному согласию, сторона обвинения настаивает на версии с изнасилованием. Этот вопрос будет обсуждаться на последнем заседании суда.

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