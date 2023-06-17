Вердикт по делу Алвеса вынесут в октябре-ноябре. Экс-игроку «Барсы» грозит 12 лет тюрьмы за изнасилование

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес осенью узнает решение суда по делу об изнасиловании.

Бывший футболист «Барселоны» сборной Бразилии находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на El Periódico, вердикт по этому делу будет оглашен осенью – в октябре или ноябре. Перед этим пройдет заключительное слушание.

Алвес утверждает, что занялся сексом с обвиняющей его девушкой по обоюдному согласию, сторона обвинения настаивает на версии с изнасилованием. Этот вопрос будет обсуждаться на последнем заседании суда. 

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avazbek Rasulov
Она не знала куда идёт....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
У нас за убийство столько не дают
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Девушка знала что будет секс, но если была против, а он не остановился,то заслужил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ psycho
тренером в женскую колонию его
Всё равно, что пустить лису в курятник...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий