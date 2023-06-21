Сака оплатил новое жилье 26 семьям, пострадавшим от землетрясения в Турции

Букайо Сака помог с жильем 26 семьям, пострадавшим от землетрясения в Турции.

Футболист принял участие в акции, организованной благотворительным проектом BigShoe, и оплатил жилье для семей в Адыямане, Кахраманмараше и Малатье на востоке Турции. Эти семьи разместятся в контейнерах, где есть спальни, гостиные, кухни и ванные комнаты.

«Каждый, у кого есть крыша над головой, может считать себя счастливчиком. Катастрофа забрала у этих людей все, что они имели, и в этом нет их вины. Возможность помочь и дать им что-то многое для меня значит», – сказал вингер « » и сборной Англии.

В феврале в Турции и Сирии случилось мощное землетрясение. В 11 провинциях Турции погибло 50 500 человек и 107 204 пострадали. Землетрясение затронуло по меньшей мере 15,73 млн человек и 4 млн зданий.

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