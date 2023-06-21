Сака оплатил новое жилье 26 семьям, пострадавшим от землетрясения в Турции

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака помог с жильем 26 семьям, пострадавшим от землетрясения в Турции.

Футболист принял участие в акции, организованной благотворительным проектом BigShoe, и оплатил жилье для семей в Адыямане, Кахраманмараше и Малатье на востоке Турции. Эти семьи разместятся в контейнерах, где есть спальни, гостиные, кухни и ванные комнаты.

«Каждый, у кого есть крыша над головой, может считать себя счастливчиком. Катастрофа забрала у этих людей все, что они имели, и в этом нет их вины. Возможность помочь и дать им что-то многое для меня значит», – сказал вингер «Арсенала» и сборной Англии.

В феврале в Турции и Сирии случилось мощное землетрясение. В 11 провинциях Турции погибло 50 500 человек и 107 204 пострадали. Землетрясение затронуло по меньшей мере 15,73 млн человек и 4 млн зданий.

Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут

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18 комментариев

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кто-то
Респект!
+20
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+20
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Johnie
Поступок👍🏼
+15
0
+15
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oka79410
молодец парень. надеюсь, 2026 год будет годом Англии
+13
0
+13
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Amalfitano
Это вам не вставать на одно колено или лайкнуть трендовый пост в тырнете. Это реальное дело которое помогает людям.
+9
-1
+8
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Marcus-light
Ответ Tun
ни одного слуха о смене Саутгейта нет, так что вряд ли
Грустно признавать, но Саутгейт лучший тренер в истории сборной за последние 60 лет как минимум
+8
0
+8
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Tun
Ответ oka79410
молодец парень. надеюсь, 2026 год будет годом Англии
ни одного слуха о смене Саутгейта нет, так что вряд ли
+3
0
+3
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Давид Agabekyan
Молодчик
+2
0
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prutikanne
Молодец Сака👍
+2
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Tun
Мужик!
+2
0
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Blaumerc
достойный поступок, респект
+1
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Антон Фалафель
В Читу бы этого паренька в бараки😕
+2
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Morning Again
Классный игрок с большим сердцем. Уважение!
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Dark_Darkin
👏👏👏
0
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corazón blanco
Какой же красавец.
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Твиттер коня Мюллера
Мужик !!!
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alexis2020
Ответ Tun
ни одного слуха о смене Саутгейта нет, так что вряд ли
Когда тренером был Ходжсон, даже Исландию не смогли на Евро-2016 пройти и выйти из группы на ЧМ-2014
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