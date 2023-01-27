Мартин Киоун: «Сака обладает хитростью Фодена и скоростью Рэшфорда. Он бы попал в непобедимый «Арсенал» сезона-2003/04»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Мартин Киоун ЧМ-2022 Маркус Рэшфорд Филип Фоден Букайо Сака Футбол

Мартин Киоун высоко оценил игру Букайо Сака.

«Арсенал» хорошо поработал на трансферном рынке, но развитие также пришло изнутри. От игроков, которые понимают культуру клуба и играют с сердцем фаната.

Лучше всех это олицетворяет Букайо Сака. Он был великолепен в воскресной победе над «Манчестер Юнайтед» (3:2). Сейчас он тот самый игрок, который мог бы войти в команду «Непобедимых» сезона-2003/04 (в тот сезон «Арсенал» выиграл АПЛ, ни разу не проиграв – прим. Sports.ru). То, как он проносится мимо защитников, напоминает мне моего старого любимого коллегу Марка Овермарса.

Вначале Артета чаще использовал его в Лиге Европы, как и Смита-Роу, Мартинелли и Нкетиа, а теперь у ног Сака весь мир. Его рабочая этика заразительна, как и его улыбка.

Он обладает хитростью Фила Фодена и скоростью Маркуса Рэшфорда. Это уникальный набор навыков.

Сака полностью уничтожил Люка Шоу, лучшего левого защитника Англии, который и сам находится в хорошей форме. Он обыгрывал его на краю или прорывался в центр. Он забил мощнейший гол с 23 метров, а затем попал в каркас ворот, используя точно такое же исполнение.

Букайо является постоянным игроком сборной Англии, он забил три мяча на ЧМ-2022 и не оступался на протяжении всего сезона.

Он хорошо начал и вернулся из Катара с расправленной грудью и танцующими ногами. Очевидно, что Гарет Саутгейт высокого мнения о характере и способностях Сака, и мы все видим, почему», – написал экс-защитник «Арсенала» в колонке для Daily Mail.

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16 комментариев

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art.shu05@gmail.com
Ответ Yri Yrov
Да мы видим таких людей, когда они начинают прощупывать почву, их любовь к клубу отбрасывается на третий план а на первый выходит бабки
Арсенал вроде клуб не из бедных. Озил и Обамеянг получали по 17 лямов фунтов каждый. На хороший контракт лидеру канониры должны найти деньги.
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Сергей Вячеславович
Ответ Знаток Спорта
По моему скромному мнению он лучший правый вингер мира (сори, Салах). Сложный дриблинг для защитников, хорошая скорость и резкость делает его опасным на фланге.
На данный момент Да , херого что Саутгейт в матче с Францей его заменил .
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Yri Yrov
Ответ art.shu05@gmail.com
Сака топ игрок. Может стать легендой канониров
Да мы видим таких людей, когда они начинают прощупывать почву, их любовь к клубу отбрасывается на третий план а на первый выходит бабки
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Белые штаны Хави
Жаль что Кака и Сака не были одноклубниками😂
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Marcus-light
Ответ art.shu05@gmail.com
Если Арсенал снова станет топ клубом и сможет дать ему хороший контракт, то он останется. Этот сезон для канониров определяющий
Конечно, у него 1.5 года контракта. Или надежды на топ-уровень и контракт под стать (сейчас он получает меньше Нкетиа), или Сака легко даст деру.
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Marcus-light
Ответ Born is the King
Это он про тот Асренал, которого,как средняка раз за разом выкидывали из ЛЧ. Очень распиаренная команда. Особенно смешно было, когда нулевая на тот момент Бавария просто размазала этих деревях
Такое бывает, когда сталкиваются чрезмерно дубовые команды и излишне творческие. Так Интер и Реал выиграли ЛЧ.
+3
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Знаток Спорта
По моему скромному мнению он лучший правый вингер мира (сори, Салах). Сложный дриблинг для защитников, хорошая скорость и резкость делает его опасным на фланге.
+7
-2
+5
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Born is the King
Это он про тот Асренал, которого,как средняка раз за разом выкидывали из ЛЧ. Очень распиаренная команда. Особенно смешно было, когда нулевая на тот момент Бавария просто размазала этих деревях
0
-5
-5
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Todo
похоже следующая легенда канониров на подходе, реально хорош!!!
+1
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art.shu05@gmail.com
Ответ stas82
Надеюсь,но скорее всего мешки его переманят(
Если Арсенал снова станет топ клубом и сможет дать ему хороший контракт, то он останется. Этот сезон для канониров определяющий
+2
0
+2
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stas82
Ответ art.shu05@gmail.com
Сака топ игрок. Может стать легендой канониров
Надеюсь,но скорее всего мешки его переманят(
0
-1
-1
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ArsenalUnbeaten
Сака в любой команде мира, в любое время, не потерялся бы
+2
-2
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art.shu05@gmail.com
Сака топ игрок. Может стать легендой канониров
+9
0
+9
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Sweet_blondie228
Юнгберг, наверное, один из самых слабых был в том составе( если конечно можно так выразится), а Сака наверное самый сильный сейчас в команде, игрок который делает разницу. Так что вполне правильное сравнение, Сака бы там прекрасно смотрелся.
+12
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Гамаль Хайдаров
Братишка Кьелини
0
-3
-3
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medox23
Нет
+1
-3
-2
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