Мартин Киоун: «Сака обладает хитростью Фодена и скоростью Рэшфорда. Он бы попал в непобедимый «Арсенал» сезона-2003/04»

высоко оценил игру .

«Арсенал» хорошо поработал на трансферном рынке, но развитие также пришло изнутри. От игроков, которые понимают культуру клуба и играют с сердцем фаната.

Лучше всех это олицетворяет Букайо Сака. Он был великолепен в воскресной победе над «Манчестер Юнайтед» (3:2). Сейчас он тот самый игрок, который мог бы войти в команду «Непобедимых» сезона-2003/04 (в тот сезон «Арсенал» выиграл , ни разу не проиграв – прим. Sports.ru). То, как он проносится мимо защитников, напоминает мне моего старого любимого коллегу Марка Овермарса.

Вначале Артета чаще использовал его в Лиге Европы, как и Смита-Роу, Мартинелли и Нкетиа, а теперь у ног Сака весь мир. Его рабочая этика заразительна, как и его улыбка.

Он обладает хитростью Фила Фодена и скоростью . Это уникальный набор навыков.

Сака полностью уничтожил Люка Шоу, лучшего левого защитника Англии, который и сам находится в хорошей форме. Он обыгрывал его на краю или прорывался в центр. Он забил мощнейший гол с 23 метров, а затем попал в каркас ворот, используя точно такое же исполнение.

Букайо является постоянным игроком сборной Англии, он забил три мяча на ЧМ-2022 и не оступался на протяжении всего сезона.

Он хорошо начал и вернулся из Катара с расправленной грудью и танцующими ногами. Очевидно, что Гарет Саутгейт высокого мнения о характере и способностях Сака, и мы все видим, почему», – написал экс-защитник « » в колонке для Daily Mail.