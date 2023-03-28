Мерсон о Сака: «Он не забивает хет-трики командам со дна таблицы, а решает исход больших матчей»

отметил прогресс .

«Сака – важный игрок, он способен решать исход больших матчей. Он не тот игрок, который забивает хет-трик команде со дна таблицы или седьмой гол при победе со счетом 7:0. В «Арсенале» он открывает счет или сравнивает его, забивает победные голы, отдает решающие голевые передачи. Таких игроков, как он, не так уж и много.

Есть игроки, которые делают многое, но не решают в самой важной части матча, а Сака делает это еженедельно.

Он необычайно спокоен. Ему всего 21 год, и от него еще многого можно ожидать. Он не покажет свой лучший футбол до момента, когда ему исполнится 26, 27 или 28 лет. Из-за позиции, на которой он играет, на каком-то этапе ему будет сложнее. По мере того, как он станет более известным, соперники будут уделять ему больше внимания. Команды будут стараться не дать ему получить мяч и будут с двойной силой сдерживать его. Чтобы бороться с этим, ему придется изменить свой стиль игры, но у него достаточно темперамента, чтобы справиться с этим.

Он просто любит футбол. Все, чего он хочет, – это играть, и он делает это с улыбкой на лице. У него есть все, чтобы достичь всего, чего он хочет», – написал бывший полузащитник « » в колонке для Sky Sports.