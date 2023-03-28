Мерсон о Сака: «Он не забивает хет-трики командам со дна таблицы, а решает исход больших матчей»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Букайо Сака Футбол

Пол Мерсон отметил прогресс Букайо Сака.

«Сака – важный игрок, он способен решать исход больших матчей. Он не тот игрок, который забивает хет-трик команде со дна таблицы или седьмой гол при победе со счетом 7:0. В «Арсенале» он открывает счет или сравнивает его, забивает победные голы, отдает решающие голевые передачи. Таких игроков, как он, не так уж и много.

Есть игроки, которые делают многое, но не решают в самой важной части матча, а Сака делает это еженедельно.

Он необычайно спокоен. Ему всего 21 год, и от него еще многого можно ожидать. Он не покажет свой лучший футбол до момента, когда ему исполнится 26, 27 или 28 лет. Из-за позиции, на которой он играет, на каком-то этапе ему будет сложнее. По мере того, как он станет более известным, соперники будут уделять ему больше внимания. Команды будут стараться не дать ему получить мяч и будут с двойной силой сдерживать его. Чтобы бороться с этим, ему придется изменить свой стиль игры, но у него достаточно темперамента, чтобы справиться с этим.

Он просто любит футбол. Все, чего он хочет, – это играть, и он делает это с улыбкой на лице. У него есть все, чтобы достичь всего, чего он хочет», – написал бывший полузащитник «Арсенала» в колонке для Sky Sports.

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11 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Arima Baki
Сака полностью заслуживает звания лидера своего клуба, что с талантом что с характером полный порядок. если так продожит то оставит большой след в истории Арсенала
в Арсенале лидери Эдогор,Парти,Сака
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Sevuska
Сака великолепен . Уже доказал , что может решить судьбу матча на самом высоком уровне , и за Арсенал , и за Англию 👍
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Marcus-light
Поразительно, но Сака такой с 18 лет. С самых первых матчей, если что-то идёт не так, он первый кто пытается взять на себя игру и ответственность. Этого не хватает почти всем остальным игрокам Арсенала, кроме пожалуй Парти, и Эдегора, да и то с этого года.
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Сергей MiKi3iP
Да он уже почти легенда Арсенала. Очень ценный игрок
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Екн Лор
А кто-то вообще хет-трики на клубном уровне не забивал уже 3 года (последний был Эйбару)
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Amalfitano
Хочется, чтобы лучшие игроки лиг не концентрировались в олной-двух команлах. Чтобы была конкуренция внутри этих лиг и в еврокубках. Так что, пусть играет в Арсенале и творит там историю.
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Глебиньо
Ответ damondiamond
ля как он на Роналду наехал, вроде бы всегда защищал его
раздувались-это разные люди
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Глебиньо
Главное,чтобы не пошёл по следу Стерлинга
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damondiamond
ля как он на Роналду наехал, вроде бы всегда защищал его
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AF007
Противоположность роналду получается
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Arima Baki
Сака полностью заслуживает звания лидера своего клуба, что с талантом что с характером полный порядок. если так продожит то оставит большой след в истории Арсенала
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-1
+3
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