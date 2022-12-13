Сильвестр о Сака: «Он хорош в «Арсенале» и был лучшим у Англии на ЧМ. Но он слишком вежлив, нужно быть агрессивнее»

Теги Микаэль Сильвестр Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал ЧМ-2022 Букайо Сака Футбол

Микаэль Сильвестр оценил игру Букайо Сака.

«Возможно, Букайо Сака слишком вежлив. Ему нужно играть чуть более агрессивно. Он прибавил в этом смысле, но иногда ему все же бывает сложно. В остальном я не думаю, что ему нужно еще в чем-то прибавлять.

Он очень хорош в «Арсенале» и по-прежнему еще очень молод. Если он сможет стать немного более агрессивным, я думаю, будет идеально.

В сборной Англии он был лучшим игроком – он угрожал воротам, собирал на себя игроков, доставлял неприятности. Именно он заработал пенальти [в матче против Франции].

Для меня он был игроком номер один в сборной Англии с точки зрения результативности», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции  в интервью BettingExpert.

Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные