Роналду забил 123-й гол за Португалию – в 200-м матче. У Месси 103 мяча за 175 игр

Криштиану Роналду забил победный гол в игре с Исландией.

Форвард сборной на 89-й минуте матча квалификации Евро-2024 воспользовался скидкой защитника Гонсалу Инасиу и поразил ворота соперника ударом из вратарской площади.

Главный судья Даниэль Зиберт проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол.

Всего у 123 гола – больше всех в истории национальных команд. Сегодня он провел 200-й матч за Португалию – это тоже рекорд.

На счету из сборной 103 мяча в 175 играх.