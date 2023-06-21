Роналду забил 123-й гол за Португалию – в 200-м матче. У Месси 103 мяча за 175 игр
Криштиану Роналду забил победный гол в игре с Исландией.
Форвард сборной Португалии на 89-й минуте матча квалификации Евро-2024 воспользовался скидкой защитника Гонсалу Инасиу и поразил ворота соперника ударом из вратарской площади.
Главный судья Даниэль Зиберт проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол.
Всего у Роналду 123 гола – больше всех в истории национальных команд. Сегодня он провел 200-й матч за Португалию – это тоже рекорд.
На счету Лионеля Месси из сборной Аргентины 103 мяча в 175 играх.
Забил Исландии - Фу, карликам забивать.
Не забил Исландии и счет 0-0 остался - Фу, уже такой немощный, что даже карликам не может забить.
Нужно поставить точку в споре о лучшем игроке в истории
Легенда