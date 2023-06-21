Роналду забил 123-й гол за Португалию – в 200-м матче. У Месси 103 мяча за 175 игр

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Гонсалу Инасиу Футбол

Криштиану Роналду забил победный гол в игре с Исландией.

Форвард сборной Португалии на 89-й минуте матча квалификации Евро-2024 воспользовался скидкой защитника Гонсалу Инасиу и поразил ворота соперника ударом из вратарской площади.

Главный судья Даниэль Зиберт проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол.

Всего у Роналду 123 гола – больше всех в истории национальных команд. Сегодня он провел 200-й матч за Португалию – это тоже рекорд.

На счету Лионеля Месси из сборной Аргентины 103 мяча в 175 играх.

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119 комментариев

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Владимир Владимирович
Легенда, говорю именно как факт
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Дмитрий Крутенко
Хейтеры Роналдо:
Забил Исландии - Фу, карликам забивать.
Не забил Исландии и счет 0-0 остался - Фу, уже такой немощный, что даже карликам не может забить.
+61
-12
+49
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Криштиану Роналду
Заткнул в очередной тысячный раз всех хейтеров.
+70
-27
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Alex8007
Ответ Человек1991
Представьте если бы Месси 20 лет играл бы каждый год по 4 матча с карликовыми непрофессиональными сборными , у него было бы 180 голов минимум.
1800 чего уж там
+42
-8
+34
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20!8
Победный гол в 200 матче, легенда)
+38
-9
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий Крутенко
Хейтеры Роналдо: Забил Исландии - Фу, карликам забивать. Не забил Исландии и счет 0-0 остался - Фу, уже такой немощный, что даже карликам не может забить.
У этих же людей когда Бельгия проваливалась с Мартинесом виноват был физрук тренер, а как только Португалия проиграет виноват будет Криштиану
+21
-3
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Ответ Игорь Климов
Ему самому-то не стыдно так радоваться таким голам?!
Месси не стыдно было левые 5 пенальти забивать на чм?!
+22
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mag rus
Ответ Человек1991
Представьте если бы Месси 20 лет играл бы каждый год по 4 матча с карликовыми непрофессиональными сборными , у него было бы 180 голов минимум.
У Месси 6 голов против топ10 сборных. У Криша около 20
+20
-5
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Владимир Владимирович
Ответ Криштиану Роналду
Заткнул в очередной тысячный раз всех хейтеров.
Криштиану продолжай , хочу чтобы за сборную забил 138 голов, это цифры моей дачи
+15
-5
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Alex8007
Ответ Игорь Климов
Ему самому-то не стыдно так радоваться таким голам?!
А что не так? Победный гол лидера, ещё и в конце
+11
-1
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yrok77
Ответ Игорь Климов
Ему самому-то не стыдно так радоваться таким голам?!
победный гол в официальном матче, ему что не радоваться теперь?
+8
-1
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Dan Kennedy
Фанаты Рамуша активно минусуют комменты в ветках :))
+10
-4
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97 недостаточно
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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру обязан выступить на ЧМ 2026, и утереть нос стероидному искуственно выведенному меси, подняв кубок над головой
Нужно поставить точку в споре о лучшем игроке в истории
+20
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Дмитрий Крутенко
Хейтеры Роналдо: Забил Исландии - Фу, карликам забивать. Не забил Исландии и счет 0-0 остался - Фу, уже такой немощный, что даже карликам не может забить.
+
+8
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Black Phoenix
Классический вопрос хейтерам, что хают Роналду за голы слабым соперникам даже в 38 лет: а чего другие-то форварды так не могут?)
+9
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Dan Kennedy
Ответ Криштиану Роналду
Заткнул в очередной тысячный раз всех хейтеров.
Лучший брат, сказал что забьешь и с Леау праздновать будешь - сделал)))
+3
0
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Bor2193
Что не говорите , но Роналду отдаётся по полной в играх за сборную
Легенда
+10
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udiekemen
Ответ Человек1991
Позорище) левое удаление, гол с офсайда и потом Роналду как всегда с метра в пустые после паса.))
Ржу, фанат Месси не сдержался и смотрел матч Рона)) и это не офсайд ) проверили минут 5)) какая разница где и как забил, главное забил? Да и всё
+5
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udiekemen
Ответ Владимир Владимирович
Легенда, говорю именно как факт
Бро, все об этом знают даже и фаны Месси) но им сложно это всё сказать.признаться)
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gPk
Ответ 97 недостаточно
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру обязан выступить на ЧМ 2026, и утереть нос стероидному искуственно выведенному меси, подняв кубок над головой Нужно поставить точку в споре о лучшем игроке в истории
Уже в матче с Марокко поставил.
+2
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Игорь Климов
Ответ Velirpa
не люблю их обоих, но у Криша характер чемпиона, он постоянно гнет свою линию, пока гном сидит на золоте, ноет про Барселону, а потом переходит в Майами ради денег, Криш продолжает забивать, хоть и старше на 2 года.
У него вообще-то было прозвище "плакса" когда он за МЮ первый раз выступал, а потом ему придумали ради пиара, что он "чемпион", "тащер", но это не так.
+2
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Michael_the_creator
Хейтеры что с лицом ?
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Alex8007
Ответ Человек1991
Позорище) левое удаление, гол с офсайда и потом Роналду как всегда с метра в пустые после паса.))
Влажные фантазии
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Direct free kick
Ответ Леван Мкртчян
Подставьте вместо ’Роналду’ ’Месси’ и вместо Исландии условную Боливию , то получите тоже самое от хейтеров ×2. Так что хрен знает в чем прикол таких комментариев, когда очевидно ,что такие примеры -это штамп и клише, работающее относительно любого объекта для хейта
Месси ловит хейт намного реже. Только уж в очень явных ситуациях, когда даже климовы бессильны - вроде провалов с Баварией, самоволкой в Саудовскую Аравию, совсем смешной ЗМ 2021. Если малейший шанс его отбелить - его отбелят. Даже когда он пару месяцев или сколько там имел 0 голов в лиге 1, вместе с 1-м голом начался такой поток оскорблений Роналду. Проверь архивы
+3
-1
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Гаврила Ардалионович
Великие ребята в футболе.
+5
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