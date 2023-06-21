Роналду о голе на 89-й: «О большем я и просить не мог, это незабываемо. У этой победы особый привкус»
Криштиану Роналду доволен победным голом в ворота Исландии на 89-й минуте.
«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем.
Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.
Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не позволяла, играла низко и вертикально, охотно шла в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх.
Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас», – сказал форвард сборной Португалии в эфире RTP.
У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й
Хейтеры, что с лицом?🤡
А то оч неприятно смотреть, как у него игра не идёт, какой он дико тяжёлый, как при приёме мяч отлетает, как то в руку, то в спину попадает, или он вовсе недобегает до мяча, хотя передача ок. Как при опасных моментах - бьёт в кипера или мимо(эт вообще нереальное что-то для него) , ещё и невезение дикое с этими офсайдами
Ну не верится, что один из самых стабильных игроков на протяжении почти 20 лет - может в один момент так сдать
Надеюсь, норм летом форму подтянет(а она кошмарна с прошлой проваленной предсезонки), и психологически восстановится за лето/перезагрузится
А Криш - комедиант в последние годы. Увы.
Хотя я, как не болельщик сборной Португалии, искренне желаю, чтобы Роналду играл в старте всегда).
Новость про Рона, пишет первым фанат Месси)) и несёт чушь, а ведь это не нормально)
Поставил точку?) Не, это только ты поставил точку и всё 😅