Криштиану Роналду доволен победным голом в ворота Исландии на 89-й минуте.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем.

Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не позволяла, играла низко и вертикально, охотно шла в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас», – сказал форвард сборной в эфире RTP.

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й