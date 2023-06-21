Роналду о голе на 89-й: «О большем я и просить не мог, это незабываемо. У этой победы особый привкус»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду доволен победным голом в ворота Исландии на 89-й минуте.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем.

Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не позволяла, играла низко и вертикально, охотно шла в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас», – сказал форвард сборной Португалии в эфире RTP.

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й

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115 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Красавец Криш, в очередной раз хейтеры пойдут читать литературу, которую им в школе не лето задали )))

Хейтеры, что с лицом?🤡
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+53
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Aleksandr Dubovik
Был ли в истории футбола еще такой игрок, который бы так часто водил по губам своим хейтерам, как Роналду?
+64
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+29
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King_X
Рад, что забил! Надеюсь, ещё оч много голов впереди и побед

А то оч неприятно смотреть, как у него игра не идёт, какой он дико тяжёлый, как при приёме мяч отлетает, как то в руку, то в спину попадает, или он вовсе недобегает до мяча, хотя передача ок. Как при опасных моментах - бьёт в кипера или мимо(эт вообще нереальное что-то для него) , ещё и невезение дикое с этими офсайдами

Ну не верится, что один из самых стабильных игроков на протяжении почти 20 лет - может в один момент так сдать

Надеюсь, норм летом форму подтянет(а она кошмарна с прошлой проваленной предсезонки), и психологически восстановится за лето/перезагрузится
+25
-12
+13
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Aleksandr Dubovik
Ответ Oleg
У нас с лицом после Марокко максимально хорошо. Улыбаемся и радуемся краху бездаря из аль насры.
Ахахаха эталонно страдаешь, продолжай)))
+32
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Teodrakis
Ответ Aleksandr Dubovik
Был ли в истории футбола еще такой игрок, который бы так часто водил по губам своим хейтерам, как Роналду?
Дзюба
+12
-3
+9
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Борис Александрович
Потому что забил Я
+7
-1
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yrok77
Ответ instasamka
Твой кумир забил гол, принёс победу. А ты думаешь о хейтерах. Твоя жизнь боль)))
типа мессифаны не такие? вы круглосуточно о Роналду думаете
+13
-8
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Aleksandr Dubovik
Ответ bel01
Месси это делает примерно в 50 раз чаще. А Криш - комедиант в последние годы. Увы.
О даааа, особенно в клубной карьере последние лет 5, кто его только не унижал в ЛЧ от Ромы до Баварии😂😂😂
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yrok77
Ответ Velirpa
мне кажется, фанатам гнома надо добрый-кола попить и ждать предголевых и пенальти их любимца за Майами.
в контакте уже видел группы "Интер Майами" и "Интер Майми|Лео Месси" 😂🤣
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Питекантроп
Покоритель люксембургов))
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Greatest Of All Time
Позорный гол из офсайда.
+7
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Raindrop Drop Top
Ответ Алексей Власов
Кубок мира у оливье жиру тоже есть🤣
Даже Жиру наверное угорает с этого португальского мракобеса 🤣
+5
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bel01
Ответ Aleksandr Dubovik
Был ли в истории футбола еще такой игрок, который бы так часто водил по губам своим хейтерам, как Роналду?
Месси это делает примерно в 50 раз чаще.
А Криш - комедиант в последние годы. Увы.
+29
-27
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Кузя Гитарист
Ответ Oleg
У нас с лицом после Марокко максимально хорошо. Улыбаемся и радуемся краху бездаря из аль насры.
А после Кюрасао что с лицами бывает ?
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Владислав Козьминский
ахахахахаха Климов удаляет комментарии и заново их пишет в надежде на плюсы ахахвхвхвхвхв
+3
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Кашшай Чакырович
Голы Илсландиям и Люксембургами это и есть уровень Роналду ,давайте порадуемся ,хоть этому )))
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yrok77
Ответ Oleg
Его сейчас максимально жаль) Поэтому не буду троллить, чувак рад даже такому, при полном крахе на ЧМ. Ну его фан база кушает, так почему бы их этим хлебушком не покормить.
чувак, прошедший ЧМ это уже история. Уже новый цикл идёт, а ты всё живёшь своим 18.12.2022😂 кстати наколол себе это число на пятую точку?
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Men77
Не понимаю чему радуются гельки. Посмотрел часть второго тайма, мяч принять не может,отскакивает как от дерева, обводки нет. Особенно в глаза бросается его инородность с такой быстрой полузащитой. И это с исландцами. Более менее нормальная сборная его сожрет. Хотя это уже будут проблемы Мартинеса, хватит ли у него яиц усадить на лавку с более менее нормальной сборной или нет.
Хотя я, как не болельщик сборной Португалии, искренне желаю, чтобы Роналду играл в старте всегда).
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Кашшай Чакырович
Ответ Greatest Of All Time
Позорный гол из офсайда.
Да хоть из офсайда хоть с левой пенки ,хоть кончиками волос ,хоть гелем,хоть нырнуть , в этом наш любимый Роналду )) он футбольная бутафория )))
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Владислав Козьминский
Ответ Oleg
Фифа подарила, шейхи купили, абервал, еще парочку, москвошвей) Знаем знаем, защитная реакция на стресс от 18.12.2022.
ты только потом не отрицай что ты натуральный сектант ни одной ветке Роналду не пропускаешь, если он в тени Месси то чего ты везде это доказывает то ?)
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instasamka
Ответ Aleksandr Dubovik
Красавец Криш, в очередной раз хейтеры пойдут читать литературу, которую им в школе не лето задали ))) Хейтеры, что с лицом?🤡
Твой кумир забил гол, принёс победу. А ты думаешь о хейтерах. Твоя жизнь боль)))
+16
-15
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Владислав Козьминский
Игорёк тебе хоть платят или нет за хэйт просто на серьезных щах таким заниматься это просто смешно
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A Buk
Ответ Aleksandr Dubovik
Был ли в истории футбола еще такой игрок, который бы так часто водил по губам своим хейтерам, как Роналду?
любой игрок сборной марокко
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Aleksandr Dubovik
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Тебе не насрать на хейтеров?
Нет, я люблю наслаждаться их страданиями
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udiekemen
Ответ Oleg
Ты за мной бегаешь, как бобик за колбасой) Парень, Месси 18.12.2022 поставил точку в дебатах. Это раз. При том провале роналду, что был на ЧМ, весь его пафос и пиар сейчас отдает кринжем) Это два.
Пхпх, не) я просто угораю над тобой))
Новость про Рона, пишет первым фанат Месси)) и несёт чушь, а ведь это не нормально)
Поставил точку?) Не, это только ты поставил точку и всё 😅
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