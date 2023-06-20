«Аль-Иттихад» готов предложить 60 млн евро за Сона. Игроку «Тоттенхэма» дают 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро в год
Сон Хын Мин получил большое предложение из Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад», в который перешел нападающий Карим Бензема, готов сделать «Тоттенхэму» предложение в размере 60 миллионов евро за трансфер 30-летнего полузащитника.
По личному контракту зарплата Сон Хын Мина в случае перехода составит 30 миллионов евро в год. Футболисту предложили соглашение на четыре сезона.
Однако отмечается, что «шпоры» могут быть не заинтересованы в продаже игрока.
Также ожидается, что в «Аль-Иттихад» перейдет полузащитник «Челси» Нголо Канте.
Сон Хын Мин забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах минувшего сезона АПЛ. Он выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2015/16.
Или просто купить и даже не проводить (а зачем, куплена ведь уже)? )))
Арабы могут послять нахрен эту далекую капризную игрушку и устроить междусобойчик на своем полуострове, скупить все, что можно.
Медиа уже принадлежат им, дело за малым.