«Аль-Иттихад» готов предложить 60 млн евро за Сона. Игроку «Тоттенхэма» дают 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро в год

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Сон Хын Мин Аль-Иттихад Джидда Футбол

Сон Хын Мин получил большое предложение из Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», в который перешел нападающий Карим Бензема, готов сделать «Тоттенхэму» предложение в размере 60 миллионов евро за трансфер 30-летнего полузащитника.

По личному контракту зарплата Сон Хын Мина в случае перехода составит 30 миллионов евро в год. Футболисту предложили соглашение на четыре сезона.

Однако отмечается, что «шпоры» могут быть не заинтересованы в продаже игрока.

Также ожидается, что в «Аль-Иттихад» перейдет полузащитник «Челси» Нголо Канте.

Сон Хын Мин забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах минувшего сезона АПЛ. Он выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2015/16.

21 комментарий

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Los Galácticos
Ответ FEZ10
Да не поедет он туда
Я бы не был столь категоричен. Там он заработает огромные деньги и возьмет намного больше трофеев чем в Тоттенхэме :)
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Арабы задолбали. Купите уж сразу ЛЧ и ЧМ.
+9
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Владимир Владимирович
Арабы в натуре с крышей не дружат , как можно за пенсионеров платить астрономические зарплаты, ну что такого Канте покажет за 200 лямов, Нголо сам наверно в шоке от предложения, и думает про себя -я бы и за 40 согласился. Ну помогите раз вы такие набожные соседним странам в ближнем востоке или Африке. Я понимаю Роналду , он бренд номер один в мире, в том же инстаграмме, ладно он. Зачем разбрасывать деньги на ветер , кому нафиг интересно где там Бензема или Канте в старости лет играют, никому. От сюда вывод , ни будет чемпионат СА популярным, никто не будет их смотреть
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Overkiller
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Арабы задолбали. Купите уж сразу ЛЧ и ЧМ.
Европейскую ЛЧ сразу купить и проводить у себя? )
Или просто купить и даже не проводить (а зачем, куплена ведь уже)? )))
+4
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Екн Лор
Бензема, Канте, Сон в одном клубе. Скоро по числу звёзд Аль-Иттихад обгонит ПСЖ
+3
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FEZ10
Да не поедет он туда
+4
-1
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XavIniesta2008-2015
Болельщики клубов из Саудовской Аравии: Происходит какая-то х***а, но это весело
+3
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Egor Aleksandrovich
Ответ FEZ10
Да не поедет он туда
31 через неделю, все возможно. по сути, последний жирный контракт в карьере.
+3
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Overkiller
Ответ Владимир Владимирович
На фоне Бензема копейки, хоть полтос чтоли предложите зарплату
50 000, квартальная премия, плавающие выходные и оплачиваемый больничный ))
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Владимир Владимирович
На фоне Бензема копейки, хоть полтос чтоли предложите зарплату
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mr.kanatik
Сон хороший вариант, чтобы заманить азиатских болельщиков, арабы в интерес футбола хорошие бабки заливают 😎
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Коробкин
Откажет, ему сборную тянуть.
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Этот Райола хочет денег
Тропа Сон Хын Мина. Через нее саудовцы будут уводить игроков из Европы вместе с семьями, школами, футбольным газоном и личными тренерами. Лет через десять- игрок! ты уходишь последним-не забудь выключить свет и перекрыть воду!))
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Overkiller
Тааак, эти теперь у нас как зваться будут? "Аль-ИттихадСон"? )
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Cearvm
Кого угодно, только не Сона. Такой шикарный игрок, еще играть и играть!
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Игорь Нижник
Скоро в Европе одни ноунеймы останутся
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gninnur esrever*
АПЛ стоит напрячься, имху.
Арабы могут послять нахрен эту далекую капризную игрушку и устроить междусобойчик на своем полуострове, скупить все, что можно.
Медиа уже принадлежат им, дело за малым.
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instasamka
С чего это вдруг у арабов проснулось желание покупать всех подряд? Ладно понимаю когда они проявляют интерес к игрокам мусульманам, но Сон то им зачем?
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СуперНегр228
Ответ Overkiller
Европейскую ЛЧ сразу купить и проводить у себя? ) Или просто купить и даже не проводить (а зачем, куплена ведь уже)? )))
Уже купили ЧМ для великого лянеля
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corazón blanco
Ответ instasamka
С чего это вдруг у арабов проснулось желание покупать всех подряд? Ладно понимаю когда они проявляют интерес к игрокам мусульманам, но Сон то им зачем?
Чтобы увеличить свои шансы перед жеребьевкой проведения Мундиаля в 2030 году. Мол, смотрите, стадионы у нас крутые и звезды мирового уровня у нас в чемпионате играют.
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