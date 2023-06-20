«Аль-Иттихад» готов предложить 60 млн евро за Сона. Игроку «Тоттенхэма» дают 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро в год

Сон Хын Мин получил большое предложение из Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», в который перешел нападающий Карим Бензема, готов сделать « » предложение в размере 60 миллионов евро за трансфер 30-летнего полузащитника.

По личному контракту зарплата в случае перехода составит 30 миллионов евро в год. Футболисту предложили соглашение на четыре сезона.

Однако отмечается, что «шпоры» могут быть не заинтересованы в продаже игрока.

Также ожидается, что в « » перейдет полузащитник «Челси» Нголо Канте.

Сон Хын Мин забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах минувшего сезона АПЛ. Он выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2015/16.