Канте ведет переговоры с тремя саудовскими клубами, включая «Аль-Наср». Окончательное решение не принято

Теги возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда агенты Нголо Канте Футбол

Нголо Канте ведет переговоры с тремя клубами из Саудовской Аравии.

Ранее была информация, что француз подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт, а сделка уже закрыта. Однако, по информации Foot Mercato, это не так, у Канте нет соглашения, он еще не принял окончательное решение.

Агент футболиста ведет переговоры с тремя саудовскими клубами – «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Хилалем».

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Срок его нынешнего контракта с «Челси» истекает 30 июня.

 

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5 комментариев

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Екн Лор
Канте бы Интеру арендовать на 1 матч, съест опять полузащиту Сити и уедет на пенсию
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Этот Райола хочет денег
Ну норм, начало клубов одинаковое, главное потом заучить вторую часть. Ну и дальше по тексту- всегда мечтал, верил, надеялся, тайно любил и т.д.
+2
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Born is the King
Ожидаемо спрос на Канте высокий. Культовый б2б и один из лучших в истории. Заменить Канте будет максимально сложно для Челси
+1
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olegolic
Там, насколько я понял из статьи на спортсе, не канте выбирает клуб, а фонд выбирает куда его пристроить!?
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