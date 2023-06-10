Канте ведет переговоры с тремя саудовскими клубами, включая «Аль-Наср». Окончательное решение не принято

Нголо Канте ведет переговоры с тремя клубами из Саудовской Аравии.

Ранее была информация, что француз подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт, а сделка уже закрыта. Однако, по информации Foot Mercato, это не так, у Канте нет соглашения, он еще не принял окончательное решение.

Агент футболиста ведет переговоры с тремя саудовскими клубами – «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Хилалем».

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Срок его нынешнего контракта с «Челси» истекает 30 июня.