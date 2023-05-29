Жоау Канселу вернется в «Манчестер Сити» после окончания аренды в «Баварию».

присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, « » не будет активировать опцию выкупа. Защитник вернется в « ».

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов продать Канселу летом. Защитником интересуется « ». « » проявляла интерес к Канселу еще в январе, однако итоговое решение будет принято исходя из финансового положения клуба.

Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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