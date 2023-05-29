«Бавария» не выкупит Канселу – он вернется в «Сити» по окончании аренды. Защитником интересуются «Арсенал» и «Барса» (Фабрицио Романо)
Жоау Канселу вернется в «Манчестер Сити» после окончания аренды в «Баварию».
Канселу присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Бавария» не будет активировать опцию выкупа. Защитник вернется в «Манчестер Сити».
Сообщается, что «Манчестер Сити» готов продать Канселу летом. Защитником интересуется «Арсенал». «Барселона» проявляла интерес к Канселу еще в январе, однако итоговое решение будет принято исходя из финансового положения клуба.
Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
По факту они могут за бесплатно, на халяву кого-то ждать.
особенно на фоне слухов об уходе Павара...
Барса : нет, спасибо, мы пока посмотрим)