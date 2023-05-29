«Бавария» не выкупит Канселу – он вернется в «Сити» по окончании аренды. Защитником интересуются «Арсенал» и «Барса» (Фабрицио Романо)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу вернется в «Манчестер Сити» после окончания аренды в «Баварию».

Канселу присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Бавария» не будет активировать опцию выкупа. Защитник вернется в «Манчестер Сити».

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов продать Канселу летом. Защитником интересуется «Арсенал». «Барселона» проявляла интерес к Канселу еще в январе, однако итоговое решение будет принято исходя из финансового положения клуба.

Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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27 комментариев

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Красный чай
Думается что Сити в Арсенал продавать больше не будет.
+14
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+13
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Los Galácticos
Ну нормально чемпионаты Португалии, Италии, Англии и Германии уже выиграл, теперь можно и в Ла Лигу за титулом поехать, так глядишь станет первым игроком который выиграет все топ-5 чемпионатов.
+17
-5
+12
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Роман
Что не день, то Барса кем-нибудь интересуется.
По факту они могут за бесплатно, на халяву кого-то ждать.
+12
-3
+9
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crazy_elky
Ответ Красный чай
Думается что Сити в Арсенал продавать больше не будет.
Скорее наоборот. Нужен хороший конкурент чтобы форму не терять когда ты топ1.
+9
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+8
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Batyr Demessinov
пол года назад его хвалили кому не лень, сейчас многим не нужен
+6
0
+6
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Dr.Gebbelsss
Очень плохо что не выкупит!
особенно на фоне слухов об уходе Павара...
+4
0
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Karl0709
Манчестер Сити вроде как снизил сумму до 40 миллионов евро за Канселу
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benjamin92
Ответ fenix3020
если будут еще варианты. Барса со своим фейр плей все никак не разберется. Своих игроков переподписать не могут. А кое кого и продать. Щас еще Обамеянг вернется у которого большой контракт еще на 2 года и попробуй его продай. А так то не так много команд которые хотели бы потратить 70 млн евро на защитника
Не понял откуда вернется Обамеянг? Его же продали в прошлом году, он принадлежит Челси
+2
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cektor
махом два чемпионства захватил ! Профит ))
+1
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Heisenberg
Ответ Луизао фром мексика
канселу никому не нужен, хотя казалось бы лучший португальский игрок в истории футбола
Бернарду Силва так-то посильнее будет.
+3
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Kir6illf023
Ответ Луизао фром мексика
канселу никому не нужен, хотя казалось бы лучший португальский игрок в истории футбола
Бруно, Бернарду??
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zzzeeerrrooo
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Зато мимо ЛЧ может пролететь
Он получит медаль если Сити победит
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jzx
Ответ Роман
Что не день, то Барса кем-нибудь интересуется. По факту они могут за бесплатно, на халяву кого-то ждать.
Они вообще то тратят больше чем вся Лалига вместе взятая))
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Луизао фром мексика
канселу никому не нужен, хотя казалось бы лучший португальский игрок в истории футбола
+4
-4
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red hikkikomori
Ответ Роман
Что не день, то Барса кем-нибудь интересуется. По факту они могут за бесплатно, на халяву кого-то ждать.
Заходит Барса в магазин, Продавец-консультант : вам что-нибудь подсказать?
Барса : нет, спасибо, мы пока посмотрим)
+3
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Tun
Ответ иц а мэн
без франции не топ 5
С Францией тем более
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ zzzeeerrrooo
Он получит медаль если Сити победит
А что, так можно что ли? Он же за Баварию заигран. Я не совсем в курсе.
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Heisenberg
Ответ Dr.Gebbelsss
Очень плохо что не выкупит! особенно на фоне слухов об уходе Павара...
70 лямов. Руководство такое не допустит.
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Filipp Gorski
Арсенал готов всех игроков Сити приютить
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like a boss
Обмен Феррана, Дембеле и Фати с одной стороны на Конселу + Бернарду с другой. Вполне выгодно для Барсы, а Сити избавится от португалов и возьмёт троих против двух игроков, один из которых ранее играл за Сити. Слишком шикарный для Сити вариант)
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Кино Музыка
Непонятно, за что там 70.
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окечуква
Зачем он нужен был Баварии я так и не понял. А сейчас без работы точно не останется, всплывет в топ-клубе. Игрок-то классный
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