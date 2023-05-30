Хави: «Барсе» предложили Канселу, мы дали добро. Но «Ман Сити» в итоге не захотел, чтобы он играл за нас»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Хави рассказал, почему Жоау Канселу не стал игроком «Барселоны» минувшей зимой.

«Мы хотели Канселу. Его нам предложили, и мы дали добро.

Но в итоге нам сообщили, что «Манчестер Сити» не хотел, чтобы Жоау играл за «Барселону». Это правда», – сказал главный тренер «блауграны».

Канселу был арендован «Баварией» в январе и провел в Бундеслиге 15 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vikeif
Может просто они хотели деньги за игрока, а не рассрочку на пару лет?))
+29
-9
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Даром что игрок хороший, если характер не комильфо. Кому нужна дурная атмосфера в раздевалке.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Shininho
Спасибо Пепу за это
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
МС: «Нам он не нужен…. И вам тоже..»
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ <~Inter~>
Так а смысл было отдавать Барсе которая не сможет его купить. В Баварии хотя бы был шанс, что его выкупят по итогам аренды
Он токсик поэтому скинули его Баварии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Ответ <~Inter~>
Так а смысл было отдавать Барсе которая не сможет его купить. В Баварии хотя бы был шанс, что его выкупят по итогам аренды
Как раз таки шанс продать в Барсу выше, Барсе нужны крайние защитники, это по сути приоритет. Баварка же не собиралась его выкупать, это было очевидно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Спасибо Ман Сити. Наконец позаботились о барсе. С таким характером проблемным не нужен канселу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ <~Inter~>
Так а смысл было отдавать Барсе которая не сможет его купить. В Баварии хотя бы был шанс, что его выкупят по итогам аренды
что бы Бавария выкупила кого нибудь после аренды? очень маловероятно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Vikeif
Может просто они хотели деньги за игрока, а не рассрочку на пару лет?))
Не фантазируй в поисках дешевых плюсов. Аренда на полсезона футболиста , который был чуть ли не экстренно выдворен из состава Сити по не совсем футбольным причинам -- это вообще не проблема для клуба , с точки зрения финансов.
Тут дело совсем в другом: В первую очередь Бавария ,при определенном стечении обстоятельств, могла и выкупить Канселу по истечении срока аренды.
Во-вторых, так как Канселу потенциально должен был идти на выход из Сити, то и участие Баварии в ЛЧ тоже является важным фактором . Его удачная игра на самом высоком уровне ( в ЛЧ) могла привлечь других потенциальных покупателей
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Vikeif
Может просто они хотели деньги за игрока, а не рассрочку на пару лет?))
За Торреса получили всего пару миллионов из 50. Конечно они не хотят с ним больше связываться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ ML26
За Торреса получили всего пару миллионов из 50. Конечно они не хотят с ним больше связываться
22 уже точно получили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Пули Снегопада
как вы думаете почему Сити отказал, да потому что это нищая барселона не гарантировала что выкупит его, да и зарплату бы не смогла платить 🤣
Ну конечно
Прям как с Кунде и Рафиньей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий