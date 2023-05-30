Хави: «Барсе» предложили Канселу, мы дали добро. Но «Ман Сити» в итоге не захотел, чтобы он играл за нас»
Хави рассказал, почему Жоау Канселу не стал игроком «Барселоны» минувшей зимой.
«Мы хотели Канселу. Его нам предложили, и мы дали добро.
Но в итоге нам сообщили, что «Манчестер Сити» не хотел, чтобы Жоау играл за «Барселону». Это правда», – сказал главный тренер «блауграны».
Канселу был арендован «Баварией» в январе и провел в Бундеслиге 15 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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Тут дело совсем в другом: В первую очередь Бавария ,при определенном стечении обстоятельств, могла и выкупить Канселу по истечении срока аренды.
Во-вторых, так как Канселу потенциально должен был идти на выход из Сити, то и участие Баварии в ЛЧ тоже является важным фактором . Его удачная игра на самом высоком уровне ( в ЛЧ) могла привлечь других потенциальных покупателей
Прям как с Кунде и Рафиньей