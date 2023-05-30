Хави: «Барсе» предложили Канселу, мы дали добро. Но «Ман Сити» в итоге не захотел, чтобы он играл за нас»

Хави рассказал, почему Жоау Канселу не стал игроком «Барселоны» минувшей зимой.

«Мы хотели Канселу. Его нам предложили, и мы дали добро.

Но в итоге нам сообщили, что « » не хотел, чтобы играл за «Барселону». Это правда», – сказал главный тренер «блауграны».

Канселу был арендован «Баварией» в январе и провел в Бундеслиге 15 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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