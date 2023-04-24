Гвардиола заблокировал аренду Канселу в «Барселону» зимой. Каталонцы могут попробовать снова летом (Diario Sport)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Пеп Гвардиола не позволил «Барселоне» арендовать Жоау Канселу.

По информации Diario Sport, зимой каталонцы договорились с «Манчестер Сити» о переходе защитника, однако главный тренер «горожан» наложил вето на сделку. В результате португалец присоединился к «Баварии» до конца сезона.

Учитывая то, что мюнхенцы не планируют выкупать Канселу, «блауграна» летом готова предпринять еще одну попытку арендовать футболиста. При этом у нее есть сомнения, что добиться этого удастся.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей в АПЛ и 10 – в Бундеслиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Канселу нравится Тухелю, но «Бавария» не готова его выкупать. Проблема – характер Жоау

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20 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
У майора Канселу была другая секретная задача под кодовым названием "Мюнхенский резидент"😏
+78
-4
+74
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Леван Мкртчян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
У майора Канселу была другая секретная задача под кодовым названием "Мюнхенский резидент"😏
Точно. Диверсант с родины Салазара специально проиграл конкуренцию Девису и накуривал кальяном Упамекано ,чтобы те, синхронно ,запороли первый матч с Сити.
Даже Лукомский не сумеет разглядеть этот гениальный тактический ход Пепа
+54
-1
+53
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BZB
Значит Пеп что-то знает, чего не знаем мы. Барсу бы он не обидел.
+25
-2
+23
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Усатая Козляра
Ответ BZB
Значит Пеп что-то знает, чего не знаем мы. Барсу бы он не обидел.
Пеп знает, что у Барсы нет денег для его дальнейшего подписания, а отдавать игрока тупо в аренду для решения конкретных задач Барсы смысла нет
+21
0
+21
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Aleksandr Danilov
Ответ BZB
Значит Пеп что-то знает, чего не знаем мы. Барсу бы он не обидел.
Поэтому Эрика с Ферраном втюхал
+17
0
+17
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Tristan...
Уберёг от опасности. На месте Баварии сейчас могла быть Барса, сливающая чемп...
+2
0
+2
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Alda
Интересный поворот
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DolJun
Комментарий удален модератором
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eyshon
Какой крутой Канселу был в сити и как он ужасен в Баварии, просто противоположности.
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Ramin Mamedov
Ответ Леван Мкртчян
Точно. Диверсант с родины Салазара специально проиграл конкуренцию Девису и накуривал кальяном Упамекано ,чтобы те, синхронно ,запороли первый матч с Сити. Даже Лукомский не сумеет разглядеть этот гениальный тактический ход Пепа
ну он вообще то в Баварии играет на позиции правого защитника
0
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Сурхай Лукманов
Ответ Ramin Mamedov
ну он вообще то в Баварии играет на позиции правого защитника
Ну он вообще то может и слево
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Антон Bratishchev
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Хави до Пепа как до Китая раком
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Blaumerc
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
как? как подписание Канселу Барселоной Хави, может переплюнуть достижение ГвардиолЫ? Ты вроде умный, а иногда такое высираешь, диву даёшься.
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Геннадий Роони
Ответ Blaumerc
как? как подписание Канселу Барселоной Хави, может переплюнуть достижение ГвардиолЫ? Ты вроде умный, а иногда такое высираешь, диву даёшься.
должун умный??? ну, ты насмешил
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aleksandr Danilov
Поэтому Эрика с Ферраном втюхал
Гарсия перешёл свободным агентом. Гвардиола как раз не отпускал его.
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Ramin Mamedov
потому что Пеп знает, что Барса уж точно не выкупит его и еще скорее всего, в конце сезона скажет, что нет денег платить ему за ЗП и за аренду...
Сам понял что написал?😂 А Бавария получается сказала всё ровно наоборот, да приятель?🤡
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