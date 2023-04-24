Пеп Гвардиола не позволил «Барселоне» арендовать Жоау Канселу.

По информации Diario Sport, зимой каталонцы договорились с « » о переходе защитника, однако главный тренер «горожан» наложил вето на сделку. В результате португалец присоединился к «Баварии» до конца сезона.

Учитывая то, что мюнхенцы не планируют выкупать Канселу, «блауграна» летом готова предпринять еще одну попытку арендовать футболиста. При этом у нее есть сомнения, что добиться этого удастся.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей в и 10 – в Бундеслиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Канселу нравится Тухелю, но «Бавария» не готова его выкупать. Проблема – характер Жоау

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