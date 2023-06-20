«Fan ID – плевок в сторону фанатов, настоящих болельщиков» Экс-игрок «Динамо» Морозов о паспорте болельщика

Теги премьер-лига Россия высшая лига Словения болельщики Динамо Москва высшая лига Израиль Бейтар Целе стадионы Григорий Морозов Fan ID религия Футбол

Экс-игрок «Динамо» Григорий Морозов раскритиковал Fan ID.

С 1 января 2023 года Fan ID, паспорт болельщика, необходим для посещения всех матчей Мир РПЛ.

– Я был на матче «Бейтара» и просто офигел от того, что летят файеры, причем сотнями. В перерыве двери на стадион открыты – хоть весь город заходи. Никого не сажают в тюрьмы, никого не ломают, не бьют дубинками. Все очень спокойно. Как ты относишься к Fan ID?

– Я считаю, что Fan ID – это просто плевок в сторону фанатских объединений, настоящих болельщиков. Условно, они считают это своей религией. Как ты можешь обязать человека, например, пойти в церковь по каким-то удостоверениям? Для меня это дикость. Я это не принимаю.

Фанаты заслуженно бойкотируют. Считаю, нужно бойкотировать до того момента, пока ситуация не переломится. Я их двумя руками поддерживаю – они молодцы, надо отстаивать свою позицию до конца, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского «Целе», играющий за израильский «Бейтар» на правах аренды.

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13 комментариев

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Фан КриРо7
Харчок, причем смачный такой, хуже только закон об иноагентах
+22
-4
+18
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Кирилл Романьков
Ответ ДнепрЧемпион1983
«В интервью Евгению Савину»- здесь ключевое. Думаю в интервью дудю будет тоже самое только еще и с матом.
Возвращайся на Соловьев лайв и первый канал, вся правда там))
+13
-3
+10
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pazo
Ему 29 лет уже, неожиданно. Казалось, ещё вчера был перспективным 18-летним пацаном
+2
0
+2
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STB
Летят файеры сотнями, двери раскрыты хоть кто заходи.
я прям вижу заголовки спортса, если случится в РПЛ это)))) и заголовки эти будут диаметральны) но это другое, конечно же
+2
0
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ДнепрЧемпион1983
«В интервью Евгению Савину»- здесь ключевое. Думаю в интервью дудю будет тоже самое только еще и с матом.
+4
-3
+1
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Полосатый Октобус*)
Ответ Фан КриРо7
Харчок, причем смачный такой, хуже только закон об иноагентах
Можно как харчок воспринимать и требование покупать авиабилеты по паспорту?
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Фан КриРо7
Ответ Полосатый Октобус*)
Можно как харчок воспринимать и требование покупать авиабилеты по паспорту?
В АПЛ или Бундеслиге нужен фан-уйди? Так хоть бы и у нас на хоккей или теннис или фигурку? А авиа и жд билеты по паспорту продают в большинстве стран мира
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CaSpeR-13
Ответ Фан КриРо7
Харчок, причем смачный такой, хуже только закон об иноагентах
так закон об иноагентах в самой свободной и демократичной стране придумали
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