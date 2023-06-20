«Fan ID – плевок в сторону фанатов, настоящих болельщиков» Экс-игрок «Динамо» Морозов о паспорте болельщика
Экс-игрок «Динамо» Григорий Морозов раскритиковал Fan ID.
С 1 января 2023 года Fan ID, паспорт болельщика, необходим для посещения всех матчей Мир РПЛ.
– Я был на матче «Бейтара» и просто офигел от того, что летят файеры, причем сотнями. В перерыве двери на стадион открыты – хоть весь город заходи. Никого не сажают в тюрьмы, никого не ломают, не бьют дубинками. Все очень спокойно. Как ты относишься к Fan ID?
– Я считаю, что Fan ID – это просто плевок в сторону фанатских объединений, настоящих болельщиков. Условно, они считают это своей религией. Как ты можешь обязать человека, например, пойти в церковь по каким-то удостоверениям? Для меня это дикость. Я это не принимаю.
Фанаты заслуженно бойкотируют. Считаю, нужно бойкотировать до того момента, пока ситуация не переломится. Я их двумя руками поддерживаю – они молодцы, надо отстаивать свою позицию до конца, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского «Целе», играющий за израильский «Бейтар» на правах аренды.
я прям вижу заголовки спортса, если случится в РПЛ это)))) и заголовки эти будут диаметральны) но это другое, конечно же