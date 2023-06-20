«Кумовство в России есть. Это ни в какие рамки не лезет». Морозов о сыновьях Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»
Экс-футболист «Динамо» Григорий Морозов высказался о кумовстве в России.
– С вами в «Динамо» тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг – три довольно одиозных и мифических персонажа. Вы с пацанами в команде обсуждали, что происходит, когда закончится этот блат, когда детишки тренируются в таком историческом клубе, как «Динамо»?
– Ну, конечно. Я был молодой, прислушивался к старшим. Мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему. Он вообще за голову хватался, говорил: «Я пришел побеждать, меня интересуют кубки, я не могу...» Ну, понимаешь его темперамент?
Я его полностью поддерживаю. Это ни в какие рамки не лезет. Они классные пацаны, все отлично.
– Но это не профессия.
– Мы же вроде говорим про большой клуб, топ-клуб. Вот это кумовство в России, оно присутствует, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского «Целе», играющий за израильский «Бейтар» на правах аренды.
Напомним, что Борис Ротенберг-старший был президентом «Динамо», Гурам Аджоев – спортивным директором, а Станислав Черчесов – главным тренером.
Это другое (с)
Дети Зидана тоже вот в Реале были, Кройфа сын в Барселоне, Мальдини в Милане. Анчи, который с сыном тренирует, Луческу с сыном долго работал, Лэмпард и его большая семья. Кепке с сыном, Вьери и его отец, Симеоне и его пацаны. И бесконечное число других примеров. Кто-то из них успешен, кто-то не очень. Везде так «детишки тренируются в историческом клубе»