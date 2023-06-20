«Кумовство в России есть. Это ни в какие рамки не лезет». Морозов о сыновьях Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

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Экс-футболист «Динамо» Григорий Морозов высказался о кумовстве в России.

– С вами в «Динамо» тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг – три довольно одиозных и мифических персонажа. Вы с пацанами в команде обсуждали, что происходит, когда закончится этот блат, когда детишки тренируются в таком историческом клубе, как «Динамо»?

– Ну, конечно. Я был молодой, прислушивался к старшим. Мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему. Он вообще за голову хватался, говорил: «Я пришел побеждать, меня интересуют кубки, я не могу...» Ну, понимаешь его темперамент?

Я его полностью поддерживаю. Это ни в какие рамки не лезет. Они классные пацаны, все отлично.

– Но это не профессия.

– Мы же вроде говорим про большой клуб, топ-клуб. Вот это кумовство в России, оно присутствует, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского «Целе», играющий за израильский «Бейтар» на правах аренды.

Напомним, что Борис Ротенберг-старший был президентом «Динамо», Гурам Аджоев – спортивным директором, а  Станислав Черчесов – главным тренером.

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23 комментария

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Cruel Snake
Смело! Мощные слова, достойные согласия и поддержки!
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Игорь Новиков
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ну че сказать? Кумовство только в России, конечно! А в Европе там или Америке как называется? Просто быстро на ум не приходит.. Ну одно из слов,, лоббирование, ,. По моему не наше слово точно . 😊
Слабо хоть раз в жизни без перевода стрелок?
+13
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Сергей48
А где его нет?)
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waleri
Поэтому Игорь Денисов получил приглашение обсудить эту тему в душе...
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Red_Marlboro_
Вот это он конечно раскрыл тайну,мы ведь и не знали)
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angry horse
Секрет Полишинеля 😎
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Вова Пупкин
За последние 2 часа уже вторая вьюха от некого Морозова. Который желает играть за Израиль. Не сильно ли жирно этому неизвестному человеку уделять так много внимания???
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guizzy
Ответ Спартак Уокер
А как же Садыговы из Химок ?
они не были одноклубниками, тут речь только про Динамо, в целом список был бы нескончаемый
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Cruel Snake
Ответ Игорь Новиков
Самые мощные слова, к сожалению, по законам РФ здесь нельзя публиковать.
Я не понимаю суть ваших притязаний, Игорь. Вы же не из России, что вам не нравится. Понятно, нам, а вам?
+5
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&_Bishep_&
Денисов за голову хватался каждый раз когда ему говорили, что Ротенберг играет в футбол не ради денег.
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Игорь Новиков
Ответ Cruel Snake
Смело! Мощные слова, достойные согласия и поддержки!
Самые мощные слова, к сожалению, по законам РФ здесь нельзя публиковать.
+9
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OldRedWhite
Ответ Сергей48
А где его нет?)
Фсюду фсе адинакава , правда товарисч ?
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Спартак Уокер
А как же Садыговы из Химок ?
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Усы Годзиллы
Ответ Игорь Новиков
Слабо хоть раз в жизни без перевода стрелок?
Хантер Байден.

Это другое (с)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ярик01
Вотэбаутизм с примерами из Африки вместо заботы о родном болоте признак запущенного гомогейства
а теперь по- русски!)
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Ярик01
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ну че сказать? Кумовство только в России, конечно! А в Европе там или Америке как называется? Просто быстро на ум не приходит.. Ну одно из слов,, лоббирование, ,. По моему не наше слово точно . 😊
Вотэбаутизм с примерами из Африки вместо заботы о родном болоте признак запущенного гомогейства
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nmnackjbxkasbk
Ответ Игорь Новиков
Слабо хоть раз в жизни без перевода стрелок?
к чему эти риторические вопросы?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
у Новикова что не новость, как бы облить Россию помоями. Когда его уже пульнут с российского сайта. И ваще, не стыдно работать на сайт с доменом ру? и получать за это денежки?
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
кажется, читая мои полупрозрачные комментарии некоторые хотят добить мой профиль здесь, ставя минусы 😁😁
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Peter Parker
Наше плохое кумовство, их хорошие династии и преемственность.
Дети Зидана тоже вот в Реале были, Кройфа сын в Барселоне, Мальдини в Милане. Анчи, который с сыном тренирует, Луческу с сыном долго работал, Лэмпард и его большая семья. Кепке с сыном, Вьери и его отец, Симеоне и его пацаны. И бесконечное число других примеров. Кто-то из них успешен, кто-то не очень. Везде так «детишки тренируются в историческом клубе»
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nmnackjbxkasbk
(...) наконец и наш корреспондент узнал
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