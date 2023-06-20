«Месси едет в МЛС, чтобы выигрывать трофеи. Присутствие величайшего игрока мира очень важно для футбольной экосистемы США». Президент «Интер Майами» о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Президент «Интер Майами» считает, что переход Лионеля Месси в МЛС поможет развитию лиги.

«Присутствие величайшего игрока мира очень важно для нашей лиги и для футбольной экосистемы США. Лионель Месси приедет в нашу страну, чтобы выигрывать трофеи и делать разницу. Думаю, мы с партнерами по лиге обязаны воспользоваться моментом», – сказал Хорхе Мас.

«В спорте США всегда будет «до и после Месси». Мы создадим одну из двух лучших лиг мира, уверен». Президент «Интер Майами» о Лео в МЛС

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7 комментариев

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Cearvm
Но явно не в этом сезоне, Интеру Майами нужно серьезно усиливать состав.
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Дмитрий Пузырёв
Возможно, переезд Месси в Америку, наилучший выход для всех. Для США созданием ажиотажа, увеличением зрительского интереса, для Европы хорошо тем, что теперь можно будет заняться раскруткой (и соответственно награждением) новых звёзд.
И для Лионеля неплохо, и заработает для внуков, и места для бизнеса откроются шире...
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