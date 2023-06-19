Глава «Ман Сити»: «4:0 с «Реалом», 3:0 с «Баварией», 7:0 с «Лейпцигом» – «Этихад» стал нашей крепостью. Мы одна из самых стабильных команд ЛЧ»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА болельщики Этихад Стэдиум Хальдон аль Мубарак РБ Лейпциг Футбол

Глава «Ман Сити» вспомнил о крупных победах в Лиге чемпионов и назвал стадион «крепостью».

«Атмосфера на «Этихад Стэдиум» изменилась в этом году – стадион стал настоящей крепостью для нас. Это то, что должно сохраниться в будущем.

То, что болельщики дают команде, выливается в классные выступления. Посмотрите на полуфинал с «Реалом» – 4:0, четвертьфинал с «Баварией» – 3:0, 7:0 с «Лейпцигом» в 1/8 финала.

«Этихад» становится тем, на что мы всегда надеялись. Это действительно 12-й игрок, который нам всегда был нужен. И игроки это ценят. Тренеры это ценят. Мы, менеджеры, ценим это. Спасибо большое болельщикам за это.

Пожалуй, мы одна из самых стабильных команд Лиги чемпионов за последние десять лет. Мы стабильно выступали на групповых этапах и последовательно двигались вперед.

А если посмотреть только на последние пять лет – четвертьфинал, четвертьфинал, финал, полуфинал, финал и победа. Так что в наших выступлениях в Лиге чемпионов есть стабильность.

Сейчас мы выглядим очень зрело как клуб, команда и организация», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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46 комментариев

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Los Galácticos
Когда-то такой же крепостью был и Олд Траффорд, но когда король покинул её она тут же развалилась.
+30
-4
+26
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rigobersong
Ответ Aleksey Novikov
Зенита на вас нет.
Не знаю как Зенит, а вот ЦСКА там побеждал:)😀
+25
-5
+20
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Кашшай Чакырович
Ответ red hikkikomori
Почему-то все забывают что Лейпциг судья убил поставив левую пенку, без нее кто знает как бы все сложилось)
Ахахха при 7-0 поставил левую пенку )))) там ещё все забывают , что в первом матче судья засчитал гол Лейпцига с нарушением правил ,гвардиол просто оттолкнулся от спины защитника сити ,но гол защитали )))
+16
-1
+15
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Vadim Medvedev
Ответ ten Hag
Один успешный евросезон, а сколько гонору)
то есть финал и полуфинал лч до этого- это были неуспешные сезоны?
+18
-3
+15
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Кашшай Чакырович
Ответ ten Hag
Один успешный евросезон, а сколько гонору)
Ну да 14 титулов сити требл и 3 АПЛ подряд за 7 лет при Гвардиое 5 АПЛ это один успешный сезон ,Саф свой титул выиграл в 92 ,а пришел в 86 ))) и ещё 18-3 в пле офф проти Лейпцига ,Баварии ,реала и Интера мешку Сафа такое во сне может только присниться ,там ФК отскок с ферги таймом по 10 мин ))
+19
-7
+12
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ten Hag
Один успешный евросезон, а сколько гонору)
+27
-17
+10
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Кашшай Чакырович
Ответ red hikkikomori
При 0-0 пенка была , ты даже не смотрел похоже ) Гвардиол на плечи соперника приземлился уже после того как забил)
Он оттолкнулся ,это ты видимо не смотрел,даже судьи потом признали что этот гол нельзя было защитывать ,ага а 6 голов потом они тоже с помощью судьи забили ,так смешно )) команда которая вынесла реал и Баварию со счётом 7-0 ,не обыграла бы Лейпциг дома ))
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+6
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llolishe
Видны комплексы маленького клуба-большие клубы такими вещами не гордились бы-для них это было бы рутина
+7
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Кашшай Чакырович
Ответ Alex_V69
У САФа не было шейхов. Приходилось жить по средствам.
Ага 31 миллион трат за первые 7 лет при при продаже футболистов на 7 миллионов ,считать умеешь те Саф тратил а 4.5 раза больше ,чем Сити при Гвардиоле они тратят в 2.15 раз больше ))) к примеру перед треблом Саф потратил за сезон 45 миллионов ,а Бавария которая играла в финале с Мю тратила 45 миллионов 5 сезонов ,те Саф мог потратить 5 летний бюджет Баварии и пусть тебя не смущают такие цифры ,тогда шмейхель стоил 500 тыс долларов ,а Кантона 1.8 миллиона ,те Саф в первые 7 лет потратил на 17 кантона ,а например с современными ценниками , Грилиш 120 , Гвардиола смог купиь бы за 7 лет всего 10 грилишей ))) поэтому не зная реальности ,не повторяй этот бред за какими то глориками Мю, эти сказки как Фергюсон бесплатно все выиграл смешны ,Саф 24 года из 27 был в трансферном минусе ,те 24 года Саф тратил ))
+3
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Петросня
Ответ rigobersong
Не знаю как Зенит, а вот ЦСКА там побеждал:)😀
Зенит кстати тоже, но не МС.
+3
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Кашшай Чакырович
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Судейские мешок брал так хорошо недавно ,что даже самое жёстко порно не сравниться с этим )))лучше судейский мешок брал только от Барсы ,там вообще были оргии с 5-0 ,6-2 ,0-4 на первом тренировочном Барсы бернапуки - пуки )))
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Aleksey Novikov
Ответ rigobersong
Не знаю как Зенит, а вот ЦСКА там побеждал:)😀
из того состава остались Игорь Владимирович и Кирилл Анатольевич.
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pi5ka
Ответ Vadim Medvedev
то есть финал и полуфинал лч до этого- это были неуспешные сезоны?
учитывая, сколько они тратили на трансферы - да. вы же над псж угораете, хотя они тоже до финала доходили, так будьте тогда уж справедливыми
+2
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Кашшай Чакырович
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Кстати судейский мешок смог выиграть одну игру за последних 6 матчей у Сити, Гвардиола и Сити хозяин судейского мешка )))) да и то в прошлом году если бы не левая пенка ,опять судесктй мешок вылетел бы )))
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Spiker1606
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Ответ Кашшай Чакырович
Ахахха при 7-0 поставил левую пенку )))) там ещё все забывают , что в первом матче судья засчитал гол Лейпцига с нарушением правил ,гвардиол просто оттолкнулся от спины защитника сити ,но гол защитали )))
На 7-0 пенка повлияла. Спартак также 7 пропустил от Ливерпуля из-за левой пенки.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Alex_V69
У САФа не было шейхов. Приходилось жить по средствам.
Зато были судьи
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Любезный Коссутий
надо отдать должное голосовым связкам Пепа, не устающего призывать болельщиков заполнить стадион
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фанат Карпеначчо
Ответ llolishe
Видны комплексы маленького клуба-большие клубы такими вещами не гордились бы-для них это было бы рутина
ну да, Реал же вообще молчал после побед)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Кашшай Чакырович
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Кашшай Чакырович
Кстати судейский мешок смог выиграть одну игру за последних 6 матчей у Сити, Гвардиола и Сити хозяин судейского мешка )))) да и то в прошлом году если бы не левая пенка ,опять судесктй мешок вылетел бы )))
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Кашшай Чакырович
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Прекрати принимать уже. В этом сезоне маню даже не играл в ЛЧ
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gninnur esrever*
Всё это пафосное блаблабла шло бы нафиг, если бы Лукака не играл в обороне цистерны в тот день.
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Surviving
А Бавария может за такое наказать, жестоко наказать, кажется он забыл что Бавария на его поле 3 забивала им, пусть погуглит.
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Alex_V69
«То, что болельщики дают команде, выливается в классные выступления» - сказал Гвардиола и попросил у шейхов еще 500 миллионов на усиление состава.
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