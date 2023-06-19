Глава «Ман Сити»: «4:0 с «Реалом», 3:0 с «Баварией», 7:0 с «Лейпцигом» – «Этихад» стал нашей крепостью. Мы одна из самых стабильных команд ЛЧ»

Глава «Ман Сити» вспомнил о крупных победах в Лиге чемпионов и назвал стадион «крепостью».

«Атмосфера на « » изменилась в этом году – стадион стал настоящей крепостью для нас. Это то, что должно сохраниться в будущем.

То, что болельщики дают команде, выливается в классные выступления. Посмотрите на полуфинал с « » – 4:0, четвертьфинал с «Баварией» – 3:0, 7:0 с « » в 1/8 финала.

«Этихад» становится тем, на что мы всегда надеялись. Это действительно 12-й игрок, который нам всегда был нужен. И игроки это ценят. Тренеры это ценят. Мы, менеджеры, ценим это. Спасибо большое болельщикам за это.

Пожалуй, мы одна из самых стабильных команд Лиги чемпионов за последние десять лет. Мы стабильно выступали на групповых этапах и последовательно двигались вперед.

А если посмотреть только на последние пять лет – четвертьфинал, четвертьфинал, финал, полуфинал, финал и победа. Так что в наших выступлениях в есть стабильность.

Сейчас мы выглядим очень зрело как клуб, команда и организация», – сказал председатель совета директоров « » .

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной