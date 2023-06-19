Роман Широков: «Когда из СВО Россия выйдет победителем, мы должны диктовать свои условия международным организациям»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Политика чемпионат Крыма Футбол

Роман Широков высказался о возможном включении клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российские турниры.

«Не представляю, чтобы крымские клубы, а впоследствии клубы из Луганска и Донецка играли в полулюбительской лиге. У них богатые традиции, болельщикам футбол нужен.

То, что санкции будут, очевидно – в какой бы лиге России ни играли клубы из этих регионов. Если за любой чих нас наказывают, то не надо сказки рассказывать о том, что за включение клубов из Крыма, Донецка и Луганска в полулюбительскую лигу нас не ждут санкции. Рано или поздно эти клубы поднимутся выше, никто не говорит, что они будут играть только во Второй лиге. Если клубы Крыма выиграют турнир во Второй лиге, их будут сдерживать?

В моем понимании, когда из СВО Россия выйдет победителем, мы должны диктовать свои условия международным организациям. И вопрос только в том, насколько быстро мы закончим СВО», – сказал бывший футболист сборной России. 

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86 комментариев

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Влад Путман
Каким победителем? Дед по сей день не может определиться зачем он это всё замутил. А адепты реально верят, что всё идёт по плану.
+101
-29
+72
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ke-ke
Сказочный
+57
-19
+38
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savik-A.M.
Вот как можно быть настолько дурачком ?
+55
-19
+36
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bellyashe
Ответ Влад Путман
Каким победителем? Дед по сей день не может определиться зачем он это всё замутил. А адепты реально верят, что всё идёт по плану.
цели меняются, но в целом неизменны

что непонятного??
+34
-2
+32
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Mechel**
Диктовать ты будешь только своей секретарше в Раменском колхозе
+29
-5
+24
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Lionel Andres Messi 10
Ещё забыл добавить, что они на коленях к нам приползут.
+23
-5
+18
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Матвей Суицидин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ещё забыл добавить, что они на коленях к нам приползут.
после того, как замерзнут
+18
0
+18
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bellyashe
когда широков выйдет из запоя, он должен прочитать свои интервью и ужаснуться
+20
-2
+18
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Зизуха
Люди, не ведитесь, не пишите комментарии к таким новостям
Не будем писать. Ты не написал же, вот и мы не будем.
+24
-7
+17
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Snafu
А зачем ждать победы? Пусть прямо сейчас диктует, причем сам Широков лично. А вообще с нетерпением жду дальнейших отрыжек его разума, очень интересно чего он еще накукарекает.
+14
0
+14
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Зизуха
Люди, не ведитесь, не пишите комментарии к таким новостям
+17
-4
+13
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Valik Slovo
Всё правильно, я тоже писать не буду
Красавчик! Я уже 2 раза не писал и не собираюсь.
+13
-1
+12
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Valik Slovo
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не будем писать. Ты не написал же, вот и мы не будем.
Всё правильно, я тоже писать не буду
+10
0
+10
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Михо
Ответ ke-ke
Сказочный
Он просто отрабатывает свою свободу, когда его не посадили за избиение судьи, явно вмешался кто то из власти, что делает его поведение еще более неприятным
+16
-7
+9
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ss_podonok
как можно победить в операции?🤔
+8
-1
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Serg Irk
В депутаты метит Рома
+5
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Сергей Орлов
Что-то Рома совсем иго-го.
+4
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kunaguero
Предлагаю в депутаты этого господина, перспективный товарищ
+4
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Зизуха
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не будем писать. Ты не написал же, вот и мы не будем.
Я ж не по теме написал
+3
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Red_Marlboro_
Как в одном человеке может быть столько всего плохого и негативного,уму непостижимо
+10
-7
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Toxik61
Приятно видеть что большинство людей против этой войны.
+3
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гилберт
Он очень далёк. И недалёк.
+3
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андрэ
это на про нас, страна где в Мухосранске вывески на английском языке не может ничего диктовать
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Дмитрий Голубев
Ответ deadjoker
Т.е. ты правда думаешь, что операцию которую не за день придумали решили по непонятным причинам начать? :))
Причины понятны, просто как-то неловко эти причины публично озвучивать. А то они несколько (очень сильно) отличаются от декларируемых)
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Сраный Умник
Ответ Ktoto_V_Dome
Ты как после похорон (причём собственных) пишешь и, главное, откуда???
Изъ Ада! O, Perkele!
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