«Аль-Хилаль» предлагает 20 млн евро в год Консейсау. Саудовский клуб готов выплатить «Порту» 18 млн отступных за тренера

«Аль-Хилаль» заинтересован в приглашении Сержиу Консейсау.

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить Консейсау контракт на 3-4 сезона с высокой зарплатой. По данным Record, специалисту предлагают более 20 млн евро в год.

Кроме того, « » готов выплатить отступные на сумму 18 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Порту».

Отмечается, что знает об интересе «Аль-Хилаля», однако работа в Саудовской Аравии не является для него приоритетом.