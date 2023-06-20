«Аль-Хилаль» предлагает 20 млн евро в год Консейсау. Саудовский клуб готов выплатить «Порту» 18 млн отступных за тренера
«Аль-Хилаль» заинтересован в приглашении Сержиу Консейсау.
Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить Консейсау контракт на 3-4 сезона с высокой зарплатой. По данным Record, специалисту предлагают более 20 млн евро в год.
Кроме того, «Аль-Хилаль» готов выплатить отступные на сумму 18 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Порту».
Отмечается, что Консейсау знает об интересе «Аль-Хилаля», однако работа в Саудовской Аравии не является для него приоритетом.
1 комментарий