«Аль-Хилаль» предлагает 20 млн евро в год Консейсау. Саудовский клуб готов выплатить «Порту» 18 млн отступных за тренера

Теги высшая лига Португалия Порту высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сержиу Консейсау деньги Футбол

«Аль-Хилаль» заинтересован в приглашении Сержиу Консейсау.

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить Консейсау контракт на 3-4 сезона с высокой зарплатой. По данным Record, специалисту предлагают более 20 млн евро в год. 

Кроме того, «Аль-Хилаль» готов выплатить отступные на сумму 18 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Порту».

Отмечается, что Консейсау знает об интересе «Аль-Хилаля», однако работа в Саудовской Аравии не является для него приоритетом.

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